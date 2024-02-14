IL BRAVO DI AMADEUS ALLO STOP AL GENOCIDIO DI GHALI
VIDEO-FLASH! – CI SIAMO ARROVELLATI PER GIORNI, RIASCOLTANDO LO “STOP AL GENOCIDIO” DI GHALI SUL PALCO DI SANREMO: DOPO LA FRASE DEL RAPPER, SI SENTE AMADEUS CHE SUSSURRA “BRAVO” O È SOLO UN EFFETTO ACUSTICO (COME LA PRESUNTA BESTEMMIA DI FIORELLA MANNOIA)? – IL CONDUTTORE, A “PORTA A PORTA”, HA DETTO CHE AL FESTIVAL I CANTANTI NON HANNO MAI PROMOSSO L’ODIO E HANNO CHIESTO LA “FINE DELLA GUERRA” (MA INVOCARE IL CESSATE IL FUOCO E PARLARE DI GENOCIDIO NON SONO LA STESSA COSA) - IL VIDEO RALLENTATO-
DAGOREPORT - MARINA E PIER SILVIO NON SANNO PIÙ CHE INVENTARSI PER “SGOMBERARE” LA VILLA DI ARCORE DALLA PERDURANTE OCCUPAZIONE DI MARTA FASCINA – LA “VEDOVA” MORGANATICA HA MESSO LE TENDE CON IL PADRE ORAZIO E LA ZIA, E NON HA INTENZIONE DI MOLLARE GLI AGI E IL LUSSO DELLA MAGIONE – MA MARINA POTREBBE AVER TROVATO UNA SOLUZIONE: SISTEMARE A VILLA SAN MARTINO LA FONDAZIONE SILVIO BERLUSCONI…
DAGONOTA – IL NUOVO SGARBO DELLA MELONI AL DEEP STATE NON PASSERÀ SENZA CONSEGUENZE: GLI ALTI PAPAVERI SONO IN SUBBUGLIO PER LA NOMINA DI CARLO ALBERTO MANFREDI SELVAGGI PER LA CORTE DEI CONTI EUROPEA. SELVAGGI È UN GRANDE AMICO DI RAFFAELE FITTO, CHE L’HA SCELTO FREGANDOSENE DELL’OPINIONE DEI MAGISTRATI CONTABILI ITALIANI, CHE AVEVANO FATTO ALTRI DUE NOMI – FRATELLI D'ITALIA SE NE FREGA DELLE INCHIESTE SU GAETANO CAPUTI: NON E' CONSIDERATO "DI DESTRA" MA...
DAGOREPORT - IN RAI SI E’ APERTA LA BATTAGLIA DEFINITIVA: GIAMPAOLO ROSSI VERSUS ROBERTO SERGIO - UNA SITUAZIONE ESPLOSIVA IN VISTA DELL’ASSEMBLEA DI APRILE QUANDO L’AD SERGIO CHIEDERÀ L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO. UNA VOLTA FIRMATO E CONTROFIRMATO, LA PALLA PASSA AL MINISTRO GIORGETTI, IN QUANTO LA RAI È UNA SOCIETÀ PER AZIONI PARTECIPATA AL 99,56% DAL MEF E ALLO 0,44% DALLA SIAE - QUEL CAVALIER TENTENNA DI GIORGETTI DARÀ SUBITO IL VIA PER L’ELEZIONE DI UN NUOVO CONSIGLIO IL QUALE NOMINERÀ AD E PRESIDENTE, COME VUOLE GIORGIA MELONI? OPPURE DARÀ RETTA AL SUO CAPITANO SALVINI RINVIANDO LA PRESA DI POTERE DI FRATELLI D'ITALIA E POSTICIPANDO IL NUOVO CDA A DOPO LE EUROPEE?
FLASH! - JOE BIDEN NON VUOLE LASCIARE LA CASA BIANCA SENZA PRIMA AVER PORTATO A CASA UN TROFEO: LA PACE IN MEDIO ORIENTE - UN OBIETTIVO CHE EVITEREBBE IL VOTO AI REPUBBLICANI DELLA COMUNITA' EBRAICA AMERICANA - CON LE CONTINUE MISSIONI DI BLINKEN, BIDEN STA FACENDO IL POSSIBILE PER METTERE AL MURO NETANYAHU. MA IL LEADER ISRAELIANO, AL PARI DI PUTIN, RIFIUTA IL TAVOLO DELLE TRATTATIVE: AMBEDUE SPERANO CHE ARRIVI DONALD TRUMP....
FLASH! – IL RISIKO BANCARIO NON DORME MAI. A MILANO SI RINCORRONO VOCI DI POUR-PARLER TRA IL BOSS DI UNICREDIT, ANDREA ORCEL, E IL CAPATAZ DI BPM, GIUSEPPE CASTAGNA - GIA’ FATTA FALLIRE NEL 2022 DAGLI ‘’AMICI DEGLI AMICI’’ L’OPA DI UNICREDIT SU BPM, SUL FINIRE DEL 2023 ORCEL NON AVREBBE ACQUISITO IL 9,18% DI CREDIT AGRICOLE IN BPM, GIUDICANDO ESOSO IL COSTO DELL'OPERAZIONE - ORA TRA ORCEL E CASTAGNA LE VECCHIE DIVERGENZE SEMBRANO TRAMONTATE, DICONO. SARA' PER LE INDISCREZIONI CHE DANNO SERGIO ERMOTTI DIMISSIONARIO DA UBS IL PROSSIMO ANNO? AH, SAPERLO...