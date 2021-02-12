VIDEO-STRACULT! - ORA CHE NON PUO’ PIU’ DETTARE LA LINEA ALLA POCHETTE DI CONTE, TRAVAGLIO SI BUTTA SUL VARIETA’ - IERI SERA SU RAI3, OSPITE DI PANARIELLO & GIALLINI, MARCOLINO HA STRAZIATO IL REPERTORIO DI RENATO ZERO CON UN EDITORIALE-KARAOKE SULLA CRISI – DA “MI VENDO” A “SPALLE AL MURO” CON UN PASSAGGIO SULL'OTTUAGENARIO BERLUSCONI (“TI GRIDERANNO VECCHIO”) - ORA A TRAVAGLIO NON RESTA CHE SPERARE DI ANDARE SUPEROSPITE A SANREMO MAGARI PER UN DUETTO CON DIBBA PER UNA VERSIONE DI "BISOGNA SAPER PERDERE"… - VIDEO

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media e tv

IL CASO ISOTTA – FANTASTICO RITRATTO (2013) BY BUTTAFUOCO: “SMISURATO COM’È IN GENIO, SEMPRE FUORI MODO E FUORI MODA, È CONSIDERATO AL CONTEMPO UN SUBLIME SCUGNIZZO E UN APPESTATO, ESSENDO LUI, COI SUOI MILIARDI DI DIFETTI, IL PIÙ COMPLICATO FIORE DI LIBERTÀ NELLA PALUDE FETIDA DEL NOSTRO CONFORMISMO - INFETTO LO CONSIDERARONO I VERTICI DELLA CULTURA CON IL SEGNO DI C IN MAIUSCOLO QUANDO NEL 1978 PAOLINO MIO APPRODÒ AL “CORRIERE” –  L’OSTRACISMO DELLA MONDADORI, RIZZOLI, LONGANESI AI SUOI LIBRI - A PRANZO CON SAN GENNARO, A LETTO COL GOMMISTA, LE ‘’NATICHE PERIZIABILI DI ROBERTO BOLLE’’

politica

TUTTO 'STO CASINO PER AVERE UN GOVERNO DI COMPETENTI E TI RITROVI GELMINI MINISTRO? - DOPO I SUOI DISASTRI, ANCORA ROBERTO SPERANZA ALLA SALUTE, ANCORA DI MAIO E I SUOI CONGIUNTIVI PREFERITI AGLI ESTERI E QUEL CARCIOFO LESSO DI ANDREA ORLANDO MINISTRO DEL LAVORO. CONFESSATE: QUANTO VI MANCAVA RENATO BRUNETTA? ORA SIETE ACCONTENTATI - A PARTE DANIELE FRANCO ALL’ECONOMIA, CINGOLANI ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, VITTORIO COLAO ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, GIORGETTI ALLO SVILUPPO ECONOMICO, IL GOVERNO DI MATTARELLA CON IL CONTRIBUTO DI DRAGHI SEMBRA USCITO DAL BAGAGLINO

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L’ESERCITO DELLE “FIGLIE DI” IN PASSERELLA – DOPO LA POETESSA DEI MIEI STIVALI AMANDA GORMAN, ELLA EMHOFF, FIGLIASTRA DI KAMALA HARRIS, È STATA INGAGGIATA DALL’AGENZIA DI MODELLE IMG: LA 22ENNE ERA STATA NOTATA IL GIORNO DELL’INAUGURAZIONE E NELLE ORE SUCCESSIVE LE SUE ASCELLE PELOSE SU INSTAGRAM AVEVANO FATTO INCETTA DI LIKE – MA NON SONO GLI UNICI DUE COLPI MESSI A SEGNO DALL’AGENZIA CHE HA CHIUSO ANCHE UN CONTRATTO CON NATALIE, LA FIGLIA DI KOBE BRYANT… - VIDEO

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