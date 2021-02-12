Cosa unisce @marcotravaglio e @GioPanariello? @renatozer0 #LuiÈPeggioDiMe pic.twitter.com/TPE1CdZqPy— Rai3 (@RaiTre) February 11, 2021
VIDEO-STRACULT! - ORA CHE NON PUO’ PIU’ DETTARE LA LINEA ALLA POCHETTE DI CONTE, TRAVAGLIO SI BUTTA SUL VARIETA’ - IERI SERA SU RAI3, OSPITE DI PANARIELLO & GIALLINI, MARCOLINO HA STRAZIATO IL REPERTORIO DI RENATO ZERO CON UN EDITORIALE-KARAOKE SULLA CRISI – DA “MI VENDO” A “SPALLE AL MURO” CON UN PASSAGGIO SULL'OTTUAGENARIO BERLUSCONI (“TI GRIDERANNO VECCHIO”) - ORA A TRAVAGLIO NON RESTA CHE SPERARE DI ANDARE SUPEROSPITE A SANREMO MAGARI PER UN DUETTO CON DIBBA PER UNA VERSIONE DI "BISOGNA SAPER PERDERE"… - VIDEO-
Cosa unisce @marcotravaglio e @GioPanariello? @renatozer0 #LuiÈPeggioDiMe pic.twitter.com/TPE1CdZqPy— Rai3 (@RaiTre) February 11, 2021
IL CASO ISOTTA – FANTASTICO RITRATTO (2013) BY BUTTAFUOCO: “SMISURATO COM’È IN GENIO, SEMPRE FUORI MODO E FUORI MODA, È CONSIDERATO AL CONTEMPO UN SUBLIME SCUGNIZZO E UN APPESTATO, ESSENDO LUI, COI SUOI MILIARDI DI DIFETTI, IL PIÙ COMPLICATO FIORE DI LIBERTÀ NELLA PALUDE FETIDA DEL NOSTRO CONFORMISMO - INFETTO LO CONSIDERARONO I VERTICI DELLA CULTURA CON IL SEGNO DI C IN MAIUSCOLO QUANDO NEL 1978 PAOLINO MIO APPRODÒ AL “CORRIERE” – L’OSTRACISMO DELLA MONDADORI, RIZZOLI, LONGANESI AI SUOI LIBRI - A PRANZO CON SAN GENNARO, A LETTO COL GOMMISTA, LE ‘’NATICHE PERIZIABILI DI ROBERTO BOLLE’’
TUTTO 'STO CASINO PER AVERE UN GOVERNO DI COMPETENTI E TI RITROVI GELMINI MINISTRO? - DOPO I SUOI DISASTRI, ANCORA ROBERTO SPERANZA ALLA SALUTE, ANCORA DI MAIO E I SUOI CONGIUNTIVI PREFERITI AGLI ESTERI E QUEL CARCIOFO LESSO DI ANDREA ORLANDO MINISTRO DEL LAVORO. CONFESSATE: QUANTO VI MANCAVA RENATO BRUNETTA? ORA SIETE ACCONTENTATI - A PARTE DANIELE FRANCO ALL’ECONOMIA, CINGOLANI ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, VITTORIO COLAO ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, GIORGETTI ALLO SVILUPPO ECONOMICO, IL GOVERNO DI MATTARELLA CON IL CONTRIBUTO DI DRAGHI SEMBRA USCITO DAL BAGAGLINO
COME DAGO-ANNUNCIATO, C’E’ STATA LA FUSIONE TRA RCS PUBBLICITA' E CAIRO PUBBLICITA'. QUINDI URBANETTO CAIRO HA BLINDATO LA SUA RCS: CHIUNQUE VOLESSE UN GIORNO FARE L'ASSALTO AL "CORRIERE DELLA SERA" SI TROVEREBBE VINCOLATO A UN CONTRATTO IN ESCLUSIVA PER 10 ANNI CON CAIRO PUBBLICITA'...
L’ESERCITO DELLE “FIGLIE DI” IN PASSERELLA – DOPO LA POETESSA DEI MIEI STIVALI AMANDA GORMAN, ELLA EMHOFF, FIGLIASTRA DI KAMALA HARRIS, È STATA INGAGGIATA DALL’AGENZIA DI MODELLE IMG: LA 22ENNE ERA STATA NOTATA IL GIORNO DELL’INAUGURAZIONE E NELLE ORE SUCCESSIVE LE SUE ASCELLE PELOSE SU INSTAGRAM AVEVANO FATTO INCETTA DI LIKE – MA NON SONO GLI UNICI DUE COLPI MESSI A SEGNO DALL’AGENZIA CHE HA CHIUSO ANCHE UN CONTRATTO CON NATALIE, LA FIGLIA DI KOBE BRYANT… - VIDEO
"MAI MANDATO A QUEL PAESE UN TECNICO DELLA JUVE" – MORATTI SULLA RISSA AGNELLI-CONTE: "SI TRATTA DI VECCHIE RUGGINI CHE SALTANO FUORI. NON È STATO BELLO DA VEDERE, MA PUÒ CAPITARE - LA POSIZIONE TRABALLANTE DI GATTUSO? PER LUI E IL NAPOLI PROVO SIMPATIA. TORNARE ALL'INTER? NON CREDO, NON SONO PRONTO, NON DISTURBEREI I CINESI"
FUNERALINO – I VOLTI DEI "MINISTRABILI" DEM, ALLA CHIESA DI SAN ROBERTO BELLARMINO, SONO TIRATI NON SOLO PER L'ULTIMO SALUTO A FRANCO MARINI, MA ANCHE PER L'INCERTEZZA SULLE SCELTE DI DRAGHI: "MA A TE HA CHIAMATO?", "NO A ME NO, NON HA CHIAMATO NESSUNO..." – L’OMELIA DEL VESCOVO DI RIETI, DOMENICO POMPILI: “È ARRIVATO A SFIORARE IL PRIMO SCRANNO DELLA REPUBBLICA, SENZA PERÒ MAI PERDERE IL CONTATTO CON L’ULTIMO DELLA SOCIETÀ” – TUTTE LE FOTO + VIDEO
A UN PASSO DAL CIELO – IN ATTESA DI POTER TORNARE A VIAGGIARE, GODETEVI LA MAGIA DEL “RED CLOUDS GOLDEN SUMMIT”, IN CINA, CHE OSPITA DUE TEMPLI SOSPESI TRA LE NUVOLE A 2336 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE: I DUE TEMPLI, COSTRUITI SULLA SOMMITÀ DI DUE MASSICCI, SONO COLLEGATI DA UN PONTICELLO E SI RAGGIUNGONO ATTRAVERSO UNA LUNGA SCALINATA COMPOSTA DA QUASI 9.000 SCALINI CHE… - VIDEO
LARDO AI GIOVANI! - LA GRASSOFOBIA ALIMENTARE E QUELLA ROTTURA DI PALLE DELLA MODA "LIGHT" VEGANA STANNO GENERANDO DISPREZZO PER IL LARDO DA CUI POI DERIVANO STRUTTO E SUGNA: CIBI DELLA TRADIZIONE CHE HANNO NUTRITO GENERAZIONI DI PERSONE - NON VANNO DEMONIZZATI, MA REINTEGRATI (A PICCOLE DOSI) SENZA ECCEDERE CON LE CALORIE. ANCHE PERCHÉ NON È CHE I GRASSI VEGETALI INVECE...