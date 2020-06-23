COM’ERA QUELLA STORIA SULLA CAPITALE MORALE? TANGENTI E APPALTI TRUCCATI A MILANO: 13 ARRESTI E DUE DIRIGENTI ATM SOTTO ACCUSA - PAOLO BELLINI È LA FIGURA CHIAVE DELL’INDAGINE. NEL MIRINO DELLA PROCURA E DELLA GUARDIA DI FINANZA ALMENO 8 GARE, FRA I QUALI QUELLA DA OLTRE 100 MILIONI DI EURO SUI SISTEMI DI SEGNALAZIONE AUTOMATICA DELLA LINEA 2 «VERDE» DELLA METROPOLITANA...

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Da ilmessaggero.it

 

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Tangenti e appalti truccati a Milano: dodici persone sono state arrestate dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano. Tra gli arrestati figura Paolo Bellini, dirigente dell'Atm, responsabile degli impianti di segnalamento e automazione delle linee metropolitane. Tangenti in Lombardia, liberi i deputati di FI Caianiello e Tatarella: scaduti termini custodia cautelare Tangenti nella sanità a Milano, sei arresti
 

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Ci sono 8 appalti da 150 milioni di euro al centro dell'inchiesta della Procura di Milano che stamani ha portato in carcere 13 persone, tra cui il dirigente Atm (Azienda trasporti milanesi) Paolo Bellini, e una ai domiciliari con accuse, a vario titolo, di associazione per delinquere, corruzione, turbativa d'asta, peculato, abuso d'ufficio. Trenta persone fisiche e otto società indagate.
 
Tra gli arrestati due manager di Alstom Ferroviaria e uno di Siemens Mobility. A Bellini vengono contestate presunte tangenti per 125mila euro tra il 2018 e il 2019. 
 

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Le indagini sugli appalti della metro a Milano, che hanno portato a 13 arresti, «hanno accertato l'esistenza di un sistema di metodica alterazione di gare ad evidenza pubblica indette da Atm spa gravitante attorno alla figura» di Paolo Bellini, «pubblico ufficiale con il ruolo di Responsabile dell'Unità amministrativa complessa sugli impianti di segnalamento e automazione delle linee metropolitane 1,2, 3 e 5», e «alle società Ivm srl e Mad System srl», create da Bellini per «interferire» negli appalti. Lo spiega il procuratore di Milano Francesco Greco. 

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