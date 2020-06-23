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COM’ERA QUELLA STORIA SULLA CAPITALE MORALE? TANGENTI E APPALTI TRUCCATI A MILANO: 13 ARRESTI E DUE DIRIGENTI ATM SOTTO ACCUSA - PAOLO BELLINI È LA FIGURA CHIAVE DELL’INDAGINE. NEL MIRINO DELLA PROCURA E DELLA GUARDIA DI FINANZA ALMENO 8 GARE, FRA I QUALI QUELLA DA OLTRE 100 MILIONI DI EURO SUI SISTEMI DI SEGNALAZIONE AUTOMATICA DELLA LINEA 2 «VERDE» DELLA METROPOLITANA...-
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“ZANARDI MI AIUTÒ A SUPERARE IL PESO DI QUELL’INCIDENTE CON GLI SCHERZI SULLE PROTESI” – PARLA ALEX TAGLIANI, IL PILOTA CANADESE CHE NEL 2001 LO TRAVOLSE A 300 ALL’ORA SUL CIRCUITO DEL LAUSITZRING - "LA MOGLIE DI ALEX MI CONSOLAVA. DOPO QUELLO SCHIANTO VOLEVO SMETTERE DI CORRERE. ZANARDI LO RIVIDI POCO DOPO E SCHERZAVA: "SAI QUAL È IL VANTAGGIO DELLE MIE NUOVE GAMBE? SONO TRE CENTIMETRI PIÙ ALTO" - VIDEO
CAFONALINO – EFFETTI NEFASTI DELLA RIAPERTURA: MATTEO RENZI CHE PRESENTA IL SUO INUTILE LIBRO UN GIORNO SÌ E L’ALTRO PURE – DOPO AVER OCCUPATO LA GALLERIA BORGHESE (CHISSA' QUANTO HA PAGATO), IL SENATORE SEMPLICIOTTO DI RIGNANO HA INVASO IL CHIOSTRO DEL PIO SODALIZIO DEI PICENI – C’ERANO TUTTI GLI ULTIMI SAMURAI DEL RENZISMO MORENTE: LA BOSCHI, MARATTIN, GIACHETTI E MALGRADO LA PRESENZA DELL’EX AD DI ATLANTIA CASTELLUCCI NON E' CROLLATO NULLA - L’AMMISSIONE: “GOVERNIAMO CON IL M5S SOLO PER NON FAR VINCERE I SOVRANISTI…” – VIDEO
IL SALTO DEL BESTIONE – CHIUDETE LE VALIGIE E VOLATE CON LA FANTASIA FINO ALL’ISOLETTA DI NOSY BE, A NORD OVEST DEL MADAGASCAR, PER ASSISTERE ALLE MERAVIGLIOSE ACROBAZIE DELLE BALENE: L’ISOLA, CHE NEL 1729 HA RISCHIATO DI FINIRE IN MANO AI SAVOIA, È IL PUNTO DI PARTENZA PER ASSISTERE AI COLPI DI CODA SULLA SUPERFICIE DELLE ONDE E L’USCITA DI SLANCIO DALL’ACQUA IN VERTICALE – MA A COSA SONO DOVUTI QUESTI SALTI? I MASCHI USANO… VIDEO
POSITIVI, MA NON TROPPO: “I DEBOLMENTE POSITIVI NON INFETTANO” - UNA RICERCA DEL SAN MATTEO DI PAVIA STOPPA L’ISOLAMENTO DI OLTRE 15MILA PERSONE: ANCHE SE IL LORO TAMPONE È POSITIVO, NON HANNO CAPACITÀ DI CONTAGIARE – IERI IN LOMBARDIA I DEBOLMENTE POSITIVI ERANO 83 SU 143. NUMERI CHE RIDIMENSIONANO L’ALLARME LOMBARDO, MA OCCHIO PERCHÉ IL VIRUS NON È MENO CATTIVO: CI SONO SEMPLICEMENTE MENO CONTAGIATI GRAZIE A DISTAZIAMENTO SOCIALE E MASCHERINE…