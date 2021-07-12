FESTEGGIAMENTI DI AMANDHA FOX PER LA VITTORIA DELL'ITALIA
AMANDHA FOX SI SPOGLIA PER LA VITTORIA DELL EUROPEO DA PARTE DELL ITALIA
DANDOLO FLASH - I MEJO FESTEGGIAMENTI DI IERI SERA? QUELLI DELLA PORNODIVA AMANDHA FOX - LA VENERE POLACCA A CESENATICO E IGEA MARINA BELLARIA HA SGUAINATO LE ZINNE E, CIRCONDATA DAI TIFOSI, È STATA INONDATA DI SELFIE E PORTATA IN TRIONFO - E IL TUTTO MENTRE INTONAVA LA SUA ULTIMA HIT "MA COME SVUOTI" - VIDEO!-
FESTEGGIAMENTI DI AMANDHA FOX PER LA VITTORIA DELL'ITALIA
IL DIVANO DEI GIUSTI - STASERA, SENZA PARTITE, OVVIAMENTE SARÀ DURA. POTETE SEMPRE RIGENERARVI CON IL POLPETTONE INGLESE “ESPIAZIONE”. E’ UN OTTIMO THRILLER GIUDIZIARIO, OLTRE TUTTO POCHISSIMO VISTO, “DOPPIO TAGLIO”- IL FILM PIÙ STRACULT DELLA PRIMA SERATA, INUTILE DIRLO, È “IN QUESTO MONDO DI LADRI”, UNA DELLE ULTIME SE NON L’ULTIMA PRODUZIONE DI VITTORIO CECCHI GORI PENSATO PER LA SUA MUSA VALERIA MARINI QUANDO ANCORA ABITAVANO ASSIEME A PALAZZO BORGHESE E… - MA IL VERO FILM DA VEDERE PER TUTTI SAREBBE “IL VANGELO SECONDO MATTEO” DI PASOLINI
UNA VITTORIA POLITICA – SIA MATTARELLA SIA DRAGHI NEI LORO DISCORSI AGLI AZZURRI HANNO DIMENTICATO DI SOTTOLINEARE IL FATTO POLITICO DEL TRIONFO ITALIANO: NON E’ STATO SOLO UN REGALO AL POPOLO DE' NOANTRI MA ANCHE ALL’UNIONE EUROPEA. L’INGHILTERRA HA FATTO BREXIT, FATTO CHE IERI E’ STATO RISCATTATO NON DALLA FRANCIA O DALLA SPAGNA, DALLA GERMANIA O DAL BELGIO, MA DALL’ITALIA PALLONARA. NON A CASO TUTTI I PAESI DELL’UNIONE HANNO TIFATO PER IL NOSTRO PAESE, DALLA MERKEL A URSULA, DA SANCHEZ A MACRON - VIDEO
LIKE A VIRGIN – IL SUCCESSO DEL VOLO DELLA "VIRGIN GALACTIC" APRE L’EPOCA DEL TURSIMO SPAZIALE “DI MASSA” (MA DI MASSA DE CHE? UN BIGLIETTO COSTA 250MILA EURO) – CI SONO GIÀ 700 PERSONE CHE HANNO ACQUISTATO UN BIGLIETTO DAL GRUPPO DI “SIR” RICHARD BRANSON, TRA CUI 3 ITALIANI - IL 20 LUGLIO LA “BLUE ORIGIN” DI BEZOS PARTIRÀ PER ANDARE A QUOTA 100 CHILOMETRI AL DI SOPRA DEL MARE (IL VOLO DELLA VIRGIN ARRIVA SOLO A 80)...
LA PRESA DEL CHIELLO! SPOPOLANO IN RETE I MEME SULLA TRATTENUTA DEL CAPITANO AZZURRO SU SAKA - IN VERSIONE SUPERMAN L'AZZURRO SALVA L'INGLESE DAL VUOTO O DA UN FIUME DI LAVA - PER I TIFOSI PIU' ARRABBIATI E' LA PRESA CHE HA IMPEDITO A SAKA DI PRENDERE LA COPPA. E C'E' ANCHE CHI LI HA TRASFORMATI IN UN QUADRO IN STILE VAN GOGH...
DALL’INCUBO AL SOGNO – DOTTO: “GARETH SOUTHGATE, SEDICENTE ALLENATORE, IL VERO NEMICO DEGLI INGLESI, NON POTENDO IMMAGINARE CHE UNO SIA COSÌ SPROVVEDUTO DA MANDARE AL MACELLO TRE BEBÈ SPAVENTATI A MORTE, DI CUI DUE ENTRATI DA UN MINUTO. FESSAGGINE ESEMPLARE CHE MERITAVA UNA PUNIZIONE ESEMPLARE. CI PENSAVA IL NOSTRO CALAMARO GIGANTE TRA I PALI. TROPPO E TROPPI TENTACOLI PER QUEI RAGAZZINI DIVORATI DALLA FIFA”
CAFONAL: PARR E DISPARI A VILLA MEDICI - METTI UNA SERA MARTIN PARR TRA MAURIZIO CATTELAN E PIERPAOLO FERRARI, ED È SUBITO ‘’TOILET PAPER’’ PARTY – UN TRIANGOLO PERFETTO: COME PARR, CATTELLAN E FERRARI USANO LA MACCHINA FOTOGRAFICA COME UNO STRUMENTO AFFILATO PER RITRARRE LE DERIVE KITSCH DELLA MASSA. UNO SGUARDO IRONICO, DA PROSPETTIVE INUSUALI E SURREALI, CHE HA TRASFORMATO I “PARTY-GIANI” DEL VERNISSAGE IN ALTRETTANTI SOGGETTI KITSCH, NON PIÙ DISTINGUIBILI DAI PERSONAGGI DELLE FOTO - VIDEO
LOW-COST UN PAR DE PALLE – OCCHIO AI COSTI NASCOSTI DELLE COMPAGNIE AEREE: TRA SCELTA DEL POSTO, BAGAGLIO A MANO E ORA ANCHE L’ASSICURAZIONE CONTRO IL COVID, IL COSTO PUÒ ANCHE TRIPLICARE – LA MAGGIOR PARTE DELLE COMPAGNIE AEREE A BASSO COSTO ORMAI CONTA SUL COSIDDETTO “ANCILIARY REVENUE”, PER GENERARE QUASI LA META’ DEGLI INTROITI – ANCHE L’ANTITRUST HA MESSO NEL MIRINO I RINCARI…
È ARRIVATO IL BOLLETTINO! – OGGI 888 NUOVI CASI E 13 DECESSI. I TAMPONI TOTALI SONO STATI 73.571, CON IL TASSO DI POSITIVITÀ ALL’1,2% (SOPRA L’1% DOPO QUASI UN MESE) - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 57,8 MILIONI, CON PIÙ DI 24 MILIONI DI CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (44,46% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) – SPERANZA: “CI ASPETTIAMO UNA RISALITA CHE È IN CORSO MA CON NUMERI MOLTO PIÙ BASSI DI QUELLI CHE ABBIAMO CONOSCIUTO IN PASSATO”