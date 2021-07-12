DANDOLO FLASH - I MEJO FESTEGGIAMENTI DI IERI SERA? QUELLI DELLA PORNODIVA AMANDHA FOX - LA VENERE POLACCA A CESENATICO E IGEA MARINA BELLARIA HA SGUAINATO LE ZINNE E, CIRCONDATA DAI TIFOSI, È STATA INONDATA DI SELFIE E PORTATA IN TRIONFO - E IL TUTTO MENTRE INTONAVA LA SUA ULTIMA HIT "MA COME SVUOTI" - VIDEO!

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FESTEGGIAMENTI DI AMANDHA FOX PER LA VITTORIA DELL'ITALIA

AMANDHA FOX SI SPOGLIA PER LA VITTORIA DELL EUROPEO DA PARTE DELL ITALIA

 

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IL DIVANO DEI GIUSTI - STASERA, SENZA PARTITE, OVVIAMENTE SARÀ DURA. POTETE SEMPRE RIGENERARVI CON IL POLPETTONE INGLESE “ESPIAZIONE”. E’ UN OTTIMO THRILLER GIUDIZIARIO, OLTRE TUTTO POCHISSIMO VISTO, “DOPPIO TAGLIO”- IL FILM PIÙ STRACULT DELLA PRIMA SERATA, INUTILE DIRLO, È “IN QUESTO MONDO DI LADRI”, UNA DELLE ULTIME SE NON L’ULTIMA PRODUZIONE DI VITTORIO CECCHI GORI PENSATO PER LA SUA MUSA VALERIA MARINI QUANDO ANCORA ABITAVANO ASSIEME A PALAZZO BORGHESE E… - MA IL VERO FILM DA VEDERE PER TUTTI SAREBBE “IL VANGELO SECONDO MATTEO” DI PASOLINI

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UNA VITTORIA POLITICA – SIA MATTARELLA SIA DRAGHI NEI LORO DISCORSI AGLI AZZURRI HANNO DIMENTICATO DI SOTTOLINEARE IL FATTO POLITICO DEL TRIONFO ITALIANO: NON E’ STATO SOLO UN REGALO AL POPOLO DE' NOANTRI MA ANCHE ALL’UNIONE EUROPEA. L’INGHILTERRA HA FATTO BREXIT, FATTO CHE IERI E’ STATO RISCATTATO NON DALLA FRANCIA O DALLA SPAGNA, DALLA GERMANIA O DAL BELGIO, MA DALL’ITALIA PALLONARA. NON A CASO TUTTI I PAESI DELL’UNIONE HANNO TIFATO PER IL NOSTRO PAESE, DALLA MERKEL A URSULA, DA SANCHEZ A MACRON - VIDEO

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CAFONAL: PARR E DISPARI A VILLA MEDICI - METTI UNA SERA MARTIN PARR TRA MAURIZIO CATTELAN E PIERPAOLO FERRARI, ED È SUBITO ‘’TOILET PAPER’’ PARTY – UN TRIANGOLO PERFETTO: COME PARR, CATTELLAN E FERRARI USANO LA MACCHINA FOTOGRAFICA COME UNO STRUMENTO AFFILATO PER RITRARRE LE DERIVE KITSCH DELLA MASSA. UNO SGUARDO IRONICO, DA PROSPETTIVE INUSUALI E SURREALI, CHE HA TRASFORMATO I “PARTY-GIANI” DEL VERNISSAGE IN ALTRETTANTI SOGGETTI KITSCH, NON PIÙ DISTINGUIBILI DAI PERSONAGGI DELLE FOTO - VIDEO

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