FLASH! - IERI SERA ALLE 18, IN UNA VILLA DI SABAUDIA, ALLA PRESENZA DI UNA QUARANTINA DI AMICI STRETTISSIMI, TIZIANO FERRO SI E' ''SPOSATO'' CIVILMENTE CON VICTOR, UN CINQUANTENNE DI LOS ANGELES (DOVE IL CANTANTE DI LATINA SI E' TRASFERITO) - ALLA GAIA CERIMONIA, OFFICIATA DA UNA AMICA DI FERRO, ERANO PRESENTI ANCHE I GENITORI DI TIZIANO - CENA BLINDATISSIMA...

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