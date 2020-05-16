IRONIA SELVAGGIA – SULLE MASCHERINE OMAGGIO DELLA REGIONE TOSCANA C’E’ SCRITTO CHE NON SONO DA CONSIDERARSI NÉ DISPOSTIVI MEDICI, NÉ DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. LA LUCARELLI: "DUNQUE LE USIAMO PER FILTRARE IL TÈ?"

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'LIBERO' FA LE PULCI ALLA NUOVA REPUBBLICA: IL TERRORISTA SPACCIATO PER FONTE DEL CASO SILVIA ROMANO RISULTEREBBE DECEDUTO NEL 2014 - FELTRI: SEGNALO CHE IL DEFUNTO IN QUESTIONE AVEVA AFFERMATO CHE SILVIA ROMANO ERA UN OSTAGGIO, NON UNA PRIGIONIERA DI GUERRA, QUINDI MERCE PREZIOSA DA BARATTARE IN CAMBIO DI DENARO UTILE A FINANZIARE L' ATTIVITÀ TERRORISTICA. LE NOSTRE CONDOGLIANZE A 'LA REPUBBLICA' - LA REPLICA: "LA DIREZIONE DI REPUBBLICA CONFERMA CHE PIETRO DEL RE HA INTERVISTATO IL PORTAVOCE DAL 2016 DEL GRUPPO JIHADISTA SOMALO AL SHABAAB..."

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MA QUANTO SONO BRAVI GLI ELKANN/AGNELLI A FARE I FROCI CON IL CULO DEGLI ALTRI! PERCHÉ LO STATO ITALIANO DEVE GARANTIRE, ATTRAVERSO LA SOCIETÀ PUBBLICA SACE, IL PRESTITO DI 6,3 MILIARDI DI EURO CHIESTI DA FCA A BANCA INTESA? RICORDIAMO CHE FCA È UN’AZIENDA ITALO-STATUNITENSE CON SEDE LEGALE IN OLANDA E SEDE FISCALE IN GRAN BRETAGNA, CHE STA PER FONDERSI CON LA FRANCESE PSA: PERCHÉ JOHN ELKANN NON LI VA A CHIEDERE A TRUMP, A MACRON, A BORIS JOHNSON O AL SIMPATICO PREMIER OLANDESE RUTTE?

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