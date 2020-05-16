Quindi le usiamo per filtrare il tè? (mascherine omaggio della regione Toscana) pic.twitter.com/nLEZo8zCFj— Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) May 16, 2020
IRONIA SELVAGGIA – SULLE MASCHERINE OMAGGIO DELLA REGIONE TOSCANA C’E’ SCRITTO CHE NON SONO DA CONSIDERARSI NÉ DISPOSTIVI MEDICI, NÉ DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. LA LUCARELLI: "DUNQUE LE USIAMO PER FILTRARE IL TÈ?"-
Quindi le usiamo per filtrare il tè? (mascherine omaggio della regione Toscana) pic.twitter.com/nLEZo8zCFj— Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) May 16, 2020
'LIBERO' FA LE PULCI ALLA NUOVA REPUBBLICA: IL TERRORISTA SPACCIATO PER FONTE DEL CASO SILVIA ROMANO RISULTEREBBE DECEDUTO NEL 2014 - FELTRI: SEGNALO CHE IL DEFUNTO IN QUESTIONE AVEVA AFFERMATO CHE SILVIA ROMANO ERA UN OSTAGGIO, NON UNA PRIGIONIERA DI GUERRA, QUINDI MERCE PREZIOSA DA BARATTARE IN CAMBIO DI DENARO UTILE A FINANZIARE L' ATTIVITÀ TERRORISTICA. LE NOSTRE CONDOGLIANZE A 'LA REPUBBLICA' - LA REPLICA: "LA DIREZIONE DI REPUBBLICA CONFERMA CHE PIETRO DEL RE HA INTERVISTATO IL PORTAVOCE DAL 2016 DEL GRUPPO JIHADISTA SOMALO AL SHABAAB..."
CON IL FIATO SUL COLLE DI CONTE - IL QUIRINALE ASPETTA ANCORA: IL TESTO DEL DECRETO RILANCIO NON C'È (NON CI STANNO I SOLDI) – MAGRI: "I CONSIGLIERI PRESIDENZIALI HANNO POTUTO PRENDERE VISIONE SOLTANTO DI BOZZE PROVVISORIE. PERÒ DAL TESTO MANCANO CERTI NUMERI SU CUI L' ULTIMA PAROLA SPETTA ALLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO CON LA COSIDDETTA BOLLINATURA. E QUELLE CIFRE PARE RIGUARDINO ASPETTI PER NULLA SECONDARI DELLA GRANDE MANOVRA DA 55 MILIARDI…"
MA QUANTO SONO BRAVI GLI ELKANN/AGNELLI A FARE I FROCI CON IL CULO DEGLI ALTRI! PERCHÉ LO STATO ITALIANO DEVE GARANTIRE, ATTRAVERSO LA SOCIETÀ PUBBLICA SACE, IL PRESTITO DI 6,3 MILIARDI DI EURO CHIESTI DA FCA A BANCA INTESA? RICORDIAMO CHE FCA È UN’AZIENDA ITALO-STATUNITENSE CON SEDE LEGALE IN OLANDA E SEDE FISCALE IN GRAN BRETAGNA, CHE STA PER FONDERSI CON LA FRANCESE PSA: PERCHÉ JOHN ELKANN NON LI VA A CHIEDERE A TRUMP, A MACRON, A BORIS JOHNSON O AL SIMPATICO PREMIER OLANDESE RUTTE?
BEBE’ IN ARRIVO PER GIORGIA PALMAS E FILIPPO MAGNINI - L'ANNUNCIO E LA FOTO DEL PANCIONE: “IL CUORE BATTE FORTE E TUTTO È COME ILLUMINATO DA UNA LUCE NUOVA” - AL SETTIMO CIELO ANCHE IL FUTURO PAPÀ. "NON HO PAROLE PER DESCRIVERE L’ATTIMO IN CUI HO APPRESO CHE SAREI DIVENTATO PADRE", SCRIVE LO SPORTIVO ASSOLTO DALLE ACCUSE DI DOPING - I DUE DOVEVANO SPOSARSI IL 28 MARZO 2020, MA SONO STATI COSTRETTI A RIMANDARE TUTTO A CAUSA DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS...
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
UN CORRIDOIO PER NON RESTARE CHIUSI FUORI - DI MAIO E FRANCESCHINI PUNTANO A UN RAPPORTO PRIVILEGIATO CON GERMANIA, RUSSIA E CINA PER CONVINCERE I LORO TURISTI A VENIRE IN ITALIA PER FARE VACANZE ''COVID-SAFE''. MA CONTE NON È COSÌ SICURO, SIA PER RAGIONI DI EPIDEMIA CHE PER I NOTI PROBLEMI NEI RAPPORTI TROPPO STRETTI CON MOSCA E PECHINO…
LA PROVOCAZIONE SUL VACCINO? PER FAR CACCIARE I SOLDI AGLI EUROPEI - IL ''RICATTO'' DELLA SANOFI SERVIVA A STIMOLARE I FINANZIAMENTI PER LA RICERCA. TRUMP HA FIRMATO UN ACCORDO (A CARO PREZZO) PER AVERE IL DIRITTO SUI PRE-ORDINI, COSÌ DA GARANTIRE AGLI AMERICANI LE PRIME DOSI CON SETTIMANE DI ANTICIPO. E OGNI SETTIMANA IN PIÙ DI UNA POPOLAZIONE IMMUNE VALE MILIARDI DI PIL…