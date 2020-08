UNA LETTRICE CI SCRIVE: “SELVAGGIA SCRIVE IN MERITO ALLA TURCI, IN LOVE CON LA PASCALE: ‘È LA PRIMA DONNA OVER 50 A CUI BERLUSCONI PAGA QUALCOSA NELLA VITA, ED È PURE COMUNISTA. NON C’È PEGGIOR SFREGIO, PER UNO COME LUI. E’ COME SE DOVESSE PAGARE LE RATE DELL’AUTO ALLA BOCCASSINI’. MA SELVAGGIA SA CHE LA FIGLIA DELLA BOCCASSINI HA PATTEGGIATO 9 MESI PER OMICIDIO STRADALE PROPRIO QUEST'ANNO? LA BATTUTA È DAVVERO MAL RIUSCITA E ANCHE POCO RISPETTOSA PER UN MORTO”

Riceviamo e pubblichiamo:

Caro Dago, la tua beniamina Selvaggia scrive in merito alla liason dell'anno Pascale/Turci: "E dico la verità: capirei ancor di più la Turci. Voi che “Una comunista che fa le vacanze su uno yacht pagato da Berlusconi!”, dovreste aprire la mente: è la prima donna over 50 a cui Berlusconi paga qualcosa nella vita, ed è pure comunista. Non c’è peggior sfregio, per uno come lui. E’ come se dovesse pagare le rate dell’auto alla Boccassini."

A parte le riflessioni delle povere donne vittime di Silvietto (?), ma lo sa la Selvaggia che la figlia della Bocassini ha patteggiato 9 mesi di reclusione per omicidio stradale proprio quest'anno? Nel silenzio della stampa più totale? Quindi a parte l'infelice premessa, ma la battuta è davvero mal riuscita e anche poco rispettosa per un morto. Semmai vorrei sapere perché anche di questo caso non si è parlato affatto, se non solo sul giornale di B.

Saluti dall'auto non regalata,

Lisa

NON SONO TUTTI FIGLI DI PAOLO GENOVESE (PER FORTUNA LORO…) - HA PATTEGGIATO 9 MESI DI RECLUSIONE PER OMICIDIO COLPOSO ALICE NOBILI, FIGLIA DEI DUE MAGISTRATI ILDA BOCCASSINI E ALBERTO NOBILI CHE A OTTOBRE DEL 2018 AVEVA INVESTITO E UCCISO SULLE STRISCE IL MEDICO LUCA VOLTOLIN A MILANO - SUL POSTO ARRIVÒ IL CAPO DEI VIGILI, IN PASSATO RESPONSABILE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA (QUELLA CHE LAVORA AGLI ORDINI DEI PM) E NON FURONO FATTI NÉ ALCOL NÉ DROGA TEST…

