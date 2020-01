10 gen 2020 13:20

NON SONO TUTTI FIGLI DI PAOLO GENOVESE (PER FORTUNA LORO…) - HA PATTEGGIATO 9 MESI DI RECLUSIONE PER OMICIDIO COLPOSO ALICE NOBILI, FIGLIA DEI DUE MAGISTRATI ILDA BOCCASSINI E ALBERTO NOBILI CHE A OTTOBRE DEL 2018 AVEVA INVESTITO E UCCISO SULLE STRISCE IL MEDICO LUCA VOLTOLIN A MILANO - SUL POSTO ARRIVÒ IL CAPO DEI VIGILI, IN PASSATO RESPONSABILE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA (QUELLA CHE LAVORA AGLI ORDINI DEI PM) E NON FURONO FATTI NÉ ALCOL NÉ DROGA TEST…