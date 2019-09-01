MIRACOLO! IL VIDEO DELL'ANNO: DUE VECCHIETTE MENDICANTI SI PRENDONO A BASTONATE DAVANTI A SAN PIETRO (E PERDONO LE GOBBE FINTE) - LE SIGNORE, CHE CHIEDONO L'ELEMOSINA TUTTE ACCARTOCCIATE, DI COLPO SI RADDRIZZANO E COMINCIANO A MENARSI TIPO ''TIGRE E IL DRAGONE''. ALLA FINE SI ACCORDANO SULLA SPARTIZIONE DEL TERRITORIO E INTERVIENE (CON MOLTA CALMA) LA SECURITY DEL VATICANO-
“POTRESTI PRENDERE FUSARO COME EDITORIALISTA” - PARENZO SCAZZA CON FELTRI SU TWITTER. IL DIRETTORE DI “LIBERO” DÀ DEL BUFFONE AL CONDUTTORE DI “IN ONDA” CHE REPLICA: “DA PIÙ DI 30 ANNI DIRIGI GIORNALI CHE SONO PIÙ COMICI DI MR.BEAN” - E VITTORIONE RISPONDE: “INVECE TU ALLA 'ZANZARA' FAI IL…”
UN BEL CAPPIO DI SETA AL COLLO – LA “VIA DELLA SETA" È LA SCOMMESSA DEL SECOLO PER IL NUOVO PREDOMINIO MONDIALE - RAMPINI: “I MILLE MILIARDI CHE PECHINO HA PROMESSO SONO UN PIANO MARSHALL CON GLI STEROIDI” - CON LA 'VIA DELLA SETA' STA COSTRUENDO UNA CONTRO-RETE DI ALLEANZE CHE FA GRIDARE AL NEOCOLONIALISMO…”
STELLINE CADENTI – DOPO MESI DI MISTERI, SONO STATE RESE NOTE LE CAUSE DEL DECESSO DELL’ATTRICE 16ENNE MYA LECIA NAYLOR, TROVATA MORTA NELLA SUA CASA DI FAMIGLIA: LA RAGAZZINA, CHE ERA SOTTO STRESS PER GLI ESAMI, SI È IMPICCATA PER IL SUO SCARSO RENDIMENTO SCOLASTICO – L’ADOLESCENTE, VOLTO NOTO DELLA TV DEI RAGAZZI INGLESE, AVEVA RECITATO ANCHE A FIANCO DI TOM HANKS E HUGH GRANT…(VIDEO)
NEL BEACH CI VUOLE CU*O! AL FORO ITALICO OLTRE 18.500 SPETTATORI E UN INCASSO CHE HA SUPERATO I 200MILA EURO PER LE “BEACH VOLLEY FINALS” – DELUSIONE PER GLI AZZURRI - LA POLEMICA SOCIAL PER LE FOTO E LE INQUADRATURE DEL LATO B DELLE GIOCATRICI… - FOTOGALLERY PER "DIETROLOGI"
CAFONAL – DESTRA, SINISTRA, CENTRO, ISOLE COMPRESE, PER LA FESTA DEGLI 80 ANNI DI PAOLO CIRINO POMICINO – ATTOVAGLIATI COMBATTENTI E REDUCI DELLA PRIMA E SECONDA REPUBBLICA: DA GIANNI LETTA A PADELLARO, DA FORMICA A BAUDO, DA GIULIANO FERRARA A GAMBERALE – INTERVISTA: “LA POLITICA È UNA SCIENZA ESATTA, C'È UN RAPPORTO PRECISO DI CAUSA ED EFFETTO. MA QUI DOMINA L'IGNORANZA. UN DISASTRO - NELLA PRIMA REPUBBLICA IL TRASFORMISMO NON C'ERA. UNO SOLO, FRANCO BASSANINI, PASSÒ DAI SOCIALISTI ALL' OPPOSIZIONE: E FU PURE SCHIAFFEGGIATO IN TRANSATLANTICO” - VIDEO
LA BOEING HA MOLTO STRESS IN TEST - ESPLODE UNA PORTA DEL NUOVO 777X DURANTE GLI STRESS TEST: UN NUOVO STOP PER L'AZIENDA, CHE GIÀ AVEVA AVUTO PROBLEMI CON I MOTORI PER IL NUOVO GIGANTE DEI CIELI E AVEVA POSTICIPATO IL LANCIO DI UN ANNO - DOPO IL PASTICCIO DEL 737 MAX, ANCORA A TERRA, BOEING PUNTA MOLTO SU QUESTO VELIVOLO, TALMENTE GRANDE CHE LE PUNTE DELLE ALI SI PIEGANO PER POTER MUOVERSI NEGLI AEROPORTI (VIDEO)
PENSAVO FOSSE TUMORE E INVECE ERA… - DUE ANNI DI CHEMIOTERAPIA PER NULLA: LA CANTANTE MARISA SACCHETTO (SANREMO, CASTROCARO, TINTO BRASS) HA SCOPERTO DI NON AVERE IL CANCRO CHE LE AVEVANO DIAGNOSTICATO. UN CALVARIO DI PESANTI CURE E SOFFERENZE INUTILI. ORA HA PRESENTATO DENUNCIA E FATTO CAUSA CIVILE PER ESSERE RISARCITA