QUANDO L'ITALIA SAPEVA GODERE – VIDEO: LO STORICO SERVIZIO SU GIANNI DE MICHELIS AL "BANDIERA GIALLA" DI RIMINI – ERA IL 1988 E DE MICHELIS, DA VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO, STAVA PRESENTANDO NELLA "CAPITALE NOTTURNA D'EUROPA" LA SUA GUIDA ALLE DISCOTECHE ITALIANA "DOVE ANDIAMO A BALLARE STASERA?" – IL SERVIZIO DI TERESA MARCHESI: "LA GENTE HA FATTO A GOMITATE PER ASSICURARSI UNA COPIA CON DEDICA

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È MORTO GIANNI DE MICHELIS: AVEVA 78 ANNI – PIÙ VOLTE MINISTRO, È STATO TRA I PRINCIPALI PROTAGONISTI DELL’ERA CRAXIANA -  DOCENTE UNIVERSITARIO, DA MINISTRO DEGLI ESTERI HA FIRMATO IL TRATTATO DI MAASTRICHT – SCRISSE ‘DOVE ANDIAMO A BALLARE STASERA?’ GUIDA A 250 DISCOTECHE ITALIANE. ‘’IO MI DIFFERENZIAVO DAGLI ALTRI. GIRAVO CON BELLE DONNE. ERO SINGLE. AVEVO UN COMPORTAMENTO TRASPARENTE, A DIFFERENZA DEI MIEI COLLEGHI SPOSATI E IPOCRITI’ - ‘ONESTAMENTE, DEVO RINGRAZIARE BIN LADEN. PERCHÉ DOPO IL 2001…’

 

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/morto-gianni-de-michelis-aveva-78-anni-ndash-203113.htm

 

 

 

 

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CAFONALINO – VALERIA MARINI PROTAGONISTA ASSOLUTA DEGLI “ANTINOO AWARDS”: ARRIVA COME SEMPRE PER ULTIMA, POI RIPRENDE CON LO SMARTPHONE SABINA GUZZANTI CHE LA IMITA COME AI TEMPI D’ORO DELLA “TV DELLE RAGAZZE” – LA SHOWGIRL, ACCOMPAGNATA DAL FIDANZATO GIANLUIGI MARTINO, HA EVITATO PER POCO L’EX CECCHI GORI E LA NUOVA FIAMMA GRETA PIEROTTI – FRANCA LEOSINI, MARIA GRAZIA CUCINOTTA, MAURO CRIPPA: TUTTI I PREMIATI DELLA SERATA, CONDOTTA DA DRUSILLA FOER - IL VIDEO DELLA GUZZANTI CHE IMITA LA MARINI

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