FLASH! - LA CASELLATI NE FA FUORI UN ALTRO. DOPO AVER BRUCIATO UNA MEZZA DOZZINA DI PORTAVOCE, OGGI SALTA ANCHE IL SETTIMO: MARCO VENTURA SI DIMESSO DA CONSIGLIERE PER LA COMUNICAZIONE DELLA PRESIDENTE DEL SENATO…-
FLASH! - LA CASELLATI NE FA FUORI UN ALTRO. DOPO AVER BRUCIATO UNA MEZZA DOZZINA DI PORTAVOCE, OGGI SALTA ANCHE IL SETTIMO: MARCO VENTURA SI DIMESSO DA CONSIGLIERE PER LA COMUNICAZIONE DELLA PRESIDENTE DEL SENATO…-
“ELISABETTA BELLONI GODE DELLA MIA PIENA FIDUCIA” - FRANCO GABRIELLI, AUTORITÀ DELEGATA ALLA SICUREZZA, CONFERMA UFFICIALMENTE IL SOSTEGNO ALLA DIRETTRICE DEL DIS: "INVITO TUTTI A UN MAGGIOR RISPETTO VERSO UNA SERVITRICE DELLO STATO DI STRAORDINARIA CAPACITÀ". E DRAGHI? SILENTE: COSÌ, SE SERVE, LA PUÒ SCARICARE…
COME DAGO-RIVELATO, LA CASELLATI HA FATTO FUORI IL SUO SETTIMO PORTAVOCE: MARCO VENTURA SI È DIMESSO DA CONSIGLIERE PER LA COMUNICAZIONE DELLA PRESIDENTE DEL SENATO. ANDRÀ A CURARE L’IMMAGINE DI MARCELL JACOB. SEMPRE MEGLIO CHE AVERE A CHE FARE CON LA SECONDA CARICA DELLO STATO...
ALTRO CHE PAOLO MIELI E LE SUE PROFEZIE CHE NON SI AVVERANO: SENTITE COSA DICEVA MARCO MINNITI DOPO LA CONFERENZA STAMPA DI FINE ANNO DI DRAGHI (QUELLA DELL’AUTO-CANDIDATURA). PARLANDO CON ALESSANDRO DE ANGELIS, AVEVA SENTENZIATO: “NON ESSENDO NELLE CONDIZIONI DI FARE UN GOVERNO PER IL DOPO, DRAGHI SARA? COSTRETTO A CHIEDERE MATTARELLA DI RIMANERE. PERCHE? UN ALTRO GOVERNO NON C’E?, E MATTARELLA E? L’UNICO IN GRADO DI TUTELARE L’EQUILIBRIO POLITICO E IL PAESE”. COSA CHE POI È SUCCESSA…
ALLORA MATTEO SALVINI SE LE VA CERCANDO LE FIGURACCE - IL “GUSTOSO” RETROSCENA DI SABINO CASSESE SULL’INCONTRO CON IL “CAPITONE”: “ABBIAMO MANGIATO IL PASSATO DI VERDURA”. MA QUINDI IL LEADER DELLA LEGA È STATO A CASA SUA? E ALLORA PERCHÉ HA SENTITO IL DOVERE DI SMENTIRE E DI DIRE ADDIRUTTURA "NON SO DOVE ABITA”? - ANCHE IL GIURISTA AVEVA SMENTITO: "SALVINI NON LO CONOSCO, SOPRA CASA MIA ABITA UN EX SENATORE, FORSE È ANDATO DA LUI..." - VIDEO