FLASH - MERCOLEDI' NON PROVATE A DISTURBARE L'INDAFFARATISSIMO PAOLO SCARONI: HA UN APPUNTAMENTO AD ARCORE CON SILVIO BERLUSCONI - IN BALLO, ANZI IN TIM-BALLO, CI SONO LE NOMINE...-
FLASH - MERCOLEDI' NON PROVATE A DISTURBARE L'INDAFFARATISSIMO PAOLO SCARONI: HA UN APPUNTAMENTO AD ARCORE CON SILVIO BERLUSCONI - IN BALLO, ANZI IN TIM-BALLO, CI SONO LE NOMINE...-
PACE, XI O NO? – IL PRESIDENTE CINESE, XI JINPING, A MOSCA SOTTOPORRÀ IL SUO “PIANO” DI PACE PER L’UCRAINA A VLADIMIR PUTIN: MA COSA PREVEDE LA PROPOSTA DI PECHINO? PER LA VERITÀ, SI TRATTA PIÙ DI UN INSIEME DI PUNTI DI VISTA PER LA DE-SCALATION CHE UN’OFFERTA DI MEDIAZIONE – PER GLI AMERICANI È IL PASSO FINALE DELLA CINA VERSO UN'ALLEANZA MILITARE, PER ALTRI INVECE È IL TENTATIVO DI AMMORBIDIRE “MAD VLAD”, PERCHÉ L’INDUSTRIA CINESE NON PUÒ FARE A MENO DELL’OCCIDENTE…
“È POSSIBILE IL LANCIO DI UN MISSILE CONTRO IL TRIBUNALE DELL’AIA” – QUELLO SVALVOLONE DELL’EX PRESIDENTE RUSSO DMITRY MEDVEDEV MINACCIA LA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA CHE HA EMESSO UN MANDATO DI ARRESTO PER PUTIN: “GIUDICI, GUARDATE IL CIELO” (L'HA DETTO PRIMA O DOPO ESSERSI SCOLATO UNA BOTTIGLIA DI VODKA?) – IL PROCURATORE DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE, KHAN, SE NE FREGA DELLE MINACCE RUSSE: “NON ESITEREMO AD AGIRE, L’UCRAINA È UNA SCENA DEL CRIMINE”
LA PACE SI AVVI-CINA! – È INIMMAGINABILE CHE XI JINPING, APPENA RIELETTO E CON IN TASCA IL SUCCESSO DELLA TREGUA DIPLOMATICA TRA IRAN E ARABIA SAUDITA, VOLI FINO A MOSCA PER PRENDERSI UNA PORTA IN FACCIA: IL PRESIDENTE CINESE È SICURO DELLA BUONA RIUSCITA DEL SUO PIANO DI PACE. ANCHE PUTIN SA CHE, SENZA LA CINA, LA RUSSIA È FINITA. E BIDEN? HA POCO TEMPO: DEVE FARE IN MODO CHE IL CONFLITTO SI CHIUDA ENTRO L’ESTATE, PRIMA DELL’INIZIO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE NEGLI USA
FLASH - GIORGIA MELONI VUOLE SORPRENDERE TUTTI SULLE NOMINE: PALAZZO CHIGI HA ATTIVATO ALCUNE SOCIETA' DI CACCIATORI DI TESTE (KEY2PEOPLE EXECUTIVE SEARCH, SPENCER STUART ITALIA, ERIC SALMON & PARTNERS) PER INDIVIDUARE POTENZIALI CANDIDATI A SORPRESA - IL VENTAGLIO DI PROPOSTE SARA' CONSEGNATO, IN ANTEPRIMA, ALLA PREMIER - CHISSA' SE I NOMINATIVI CHE LE SARANNO SUGGERITI LA CONVINCERANNO AL PUNTO TALE DA PROPORLI POI A SALVINI E BERLUSCONI AL TAVOLO DI MAGGIORANZA SULLE NOMINE...
FLASH! - AVVISATE BELLONI, PARENTE E CARAVELLI: IL SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO CON DELEGA ALL'INTELLIGENCE, ALFREDO MANTOVANO, SI STA ALACREMENTE APPLICANDO PER RIFORMARE LA STRUTTURA E L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SEGRETI. L'EX MAGISTRATO CARO A VIOLANTE E A GIANNI DE GENNARO VUOLE ADEGUARE LA LEGGE 124 DEL 2007 ALLE NUOVE SFIDE DELL'INTELLIGENCE...