E QUESTA CHE MATRICE SARÀ, GOLIARDICA? - A BERGAMO IL PRESIDE DELL’ISTITUTO AERONAUTICO ANTONIO LOCATELLI, GIUSEPPE DI GIMINIANI, VIENE RIPRESO MENTRE GLI ALUNNI GLI URLANO "DUCE, DUCE" BATTENDO LE MANI, E A UN CERTO PUNTO LUI, EX CONSIGLIERE COMUNALE DI FORZA ITALIA, SEMBRA FARE UN SALUTO ROMANO - "NON È FASCISMO, QUERELO TUTTI. ERA IL MIO COMPLETANNO, MI CHIAMAVANO COSÌ PERCHÉ SONO IL LORO CONDOTTIERO, CHE IN LATINO SI DICE APPUNTO DUX" - VIDEO
POSTA! - CARO DAGO, A SINISTRA PENSANO SOLO ALLA COMUNITÀ LGBT E AGLI IMMIGRATI, A DESTRA SI CONCENTRANO SUL POPOLO NO-VAX/NO-PASS. MA CHI SI OCCUPA DI NOI "POVERI SFIGATI" ETERO VACCINATI? - JOE BIDEN È ARRIVATO A ROMA, PER IL G20, CON L'AIR FORCE ONE. NON AVEVA DETTO CHE BISOGNAVA INQUINARE DI MENO? CI ASPETTAVAMO CHE ATTRAVERSASSE L'OCEANO IN BARCA A VELA, COME GRETA THUNBERG...
FLASH! - TROPPO FUORTES: "NELLA MIA RAI I PARTITI NON BUSSANO ALLA MIA PORTA", RACCONTA A "REPUBBLICA" - COME BALLA, NIENTE MALE: PROPRIO UNA SETTIMANA FA L'AD RAI HA INCONTRATO DI PERSONA MATTEO SALVINI CHE CERCAVA "RASSICURAZIONI" SUL DIRETTORE DEL TG2...
VIDEO-FLASH! - GUARDATE COME HA CAMBIATO FACCIA LA TRADUTTRICE ITALIANA DEL VATICANO! QUANDO C'ERA TRUMP IN VISITA DAL PAPA, FISSAVA DONALD CON GLI OCCHI SGRANATI E L'ESPRESSIONE PERPLESSA, ORA DI FRONTE A "SLEEPY JOE" È TUTTA SORRIDENTE E A SUO AGIO (ANCHE L'ATTEGGIAMENTO DI FRANCESCO È DIVERSO)…
“NESSUNO VOLEVA IN REALTÀ LA LEGGE ZAN, ALTRIMENTI SI SAREBBE TROVATO UN ACCORDO” - DANDOLO: “MI FA MOLTA TENEREZZA QUESTA ENORME ONDA DI INDIGNAZIONE. L'UNICA VERGOGNA È STATA SEMMAI NELLA NON VOLONTÀ DI ARRIVARE A UNA DEMOCRATICA MEDIAZIONE DA PARTE DI CHI CI RAPPRESENTA. IL DDL S E FOSSE PASSATO COSÌ COME ERA SCRITTO SAREBBE STATO ASSAI PERICOLOSO. MI RIFERISCO IN PARTICOLARE AD UNA CLAUSOLA DELL'ARTICOLO 4 CHE…"