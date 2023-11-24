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FLASH! – “REPORT” VS GASPARRI E LA SUA PARTECIPAZIONE A UNA SOCIETÀ DI CYBERSECURITY: GIORGIA MELONI, INCAZZATISSIMA (MORE SOLITO) HA PRESO PER IL COLLO TAJANI, GRAN SUPPORTER DI GASPARRI. CONCILIABOLO ROVENTE TRA I DUE FORZISTI E ALLA FINE GASPARRI AVREBBE PRESO LA DECISIONE DI DIMETTERSI DALLA SOCIETÀ PRIMA DELLA MESSA IN ONDA DELL’INCHIESTA DELLA TRASMISSIONE DI SIGFRIDO RANUCCI (DOMENICA È PREVISTA LA PRIMA PARTE ORMAI RESA PUBBLICA DA “LA NOTIZIA”; FRA DUE DOMENICHE ARRIVERÀ IL BOTTO)-
FLASH! - COME, E DA QUALE PARTE, GIORGIA MELONI HA PRESO IL LOLLO-FRECCIA? L’HA PRESA MALISSIMO. AL DI LÀ DELLA QUESTIONE SULL’OPPORTUNITÀ DI “DIROTTARE” IL TRENO, È UN DISASTRO MEDIATICO DAL PUNTO DI VISTA POPOLARE, VISTO COME IL SOLITO PRIVILEGIO DELLA CASTA…
DOMANI, L’INCONTRO SCHOLZ-MELONI SARÀ DECISIVO PER CAPIRE COME ANDRÀ A FINIRE LA PARTITA DI POKER INTAVOLATA DALLA DUCETTA CON L’EUROPA - FRANCIA E GERMANIA SONO D’ACCORDO NEL RESPINGERE LA PROPOSTA, IN MODALITÀ PORTA PORTESE, DEL “PACCHETTO” (FIRMO IL MES IN CAMBIO DI UN PATTO DI STABILITÀ FLESSIBILE), MA NELLO STESSO TEMPO SARÀ APPARECCHIATA UNA OFFERTA DI NON FAR CONFIGURARE IN BILANCIO ALCUNE SPESE. A MONTE, C’È LA FIRMA SUL MES, RITENUTA INACCETTABILE DA MELONI E SALVINI - SE L'ITALIA NON DOVESSE ACCETTARE LA PROPOSTA DI SCHOLZ E MACRON, “IO SO’ GIORGIA E VOI NON SIETE UN CAZZO” SI TROVERÀ CON I MERCATI CHE LA SFANCULERANNO A COLPI DI SPREAD, ACCOMPAGNATI DALL’APPLAUSO DEGLI ALTRI 26 PAESI DELLA COMUNITÀ EUROPEA - MA ALLA FINE, VEDRETE, FINIRÀ CHE IL CAMPO HOBBIT DI PALAZZO CHIGI FIRMERÀ IL MES INVENTANDOSI DI AVER OTTENUTO CHISSÀ QUALI FACILITAZIONI SUL PATTO DI STABILITÀ...
FLASH! – FORZA ITALIA SHOWDOWN: PER TROVARE LA QUADRA TRA TAJANI CHE VUOLE FAR FUORI LICIA RONZULLI DA CAPOGRUPPO AL SENATO PER RIMPIAZZARLA CON IL SODALE MAURIZIO GASPARRI E I SENATORI VICINI ALL’EX BADANTE DI SILVIO BERLUSCONI, E’ INTERVENUTO IGNAZIO LA RUSSA. RISULTATO: RONZULLI LASCIA IL SEGGIO DI CAPOGRUPPO A GASPARRI E VA A OCCUPARE LA POLTRONA DI VICE PRESIDENTE DEL SENATO CHE OGGI OCCUPA GASPARRI. TUTTO A POSTO? NO, C’E’ IL GRUPPO DI LOTITO CHE STA CERCANDO DI FAR SALTARE L’ACCORDO….
FLASH! – CARNE COLTIVATA, RISSA ASSICURATA! OLTRE ALL’INVERECONDA ZUFFA PRANDINI-DELLA VEDOVA, DALLA BUVETTE DI MONTECITORIO SI ALZANO FITTI RUMORS CHE RIPORTANO DI UN SECONDO PARAPIGLIA, PROTAGONISTA UN ALTRO PRETORIANO DEL COGNATO AGRICOLO D'ITALIA LOLLOBRIGIDA, TALE GIACOMO SALVITTI, SENATORE DI COLLEFERRO. LE GRIDA DELL'ARDITO DEL LOLLO COLDIRETTI-PENSIERO SONO RISUONATE IN TUTTO IL PALAZZO, PARE RIVOLTE ALLA CAPOGRUPPO DI ‘NOI MODERATI’, LA MITOLOGICA MICHAELA BIANCOFIORE (CONTATTATA DA DAGOSPIA, BIANCOFIORE HA RISPOSTO CON UN SECCO “NO COMMENT”)
DAGOREPORT! BANG! LA COMMISSIONE EUROPEA DELLA SORA URSULA HA INIZIATO A SPINGERE GIORGIA MELONI IN UN VICOLO CIECO (CONCESSIONI BALNEARI E ASSEGNO UNICO) - MA È SOLO L’INIZIO PERCHÉ QUANDO I NODI DEL MES, PATTO DI STABILITÀ, PNRR, ARRIVERANNO AL PETTINE, LA PREMIER COATTA DI PALAZZO CHIGI SI TROVERÀ DAVANTI IL MURO. E SVANIRANNO NEL VENTO I POLVERONI (PREMIERATO, MIGRANTI IN ALBANIA, ETC.) SOLLEVATI PER DISTRARRE L’OPINIONE PUBBLICA DALLA PRIMA URGENZA DEL PAESE: LA GRAVE SITUAZIONE ECONOMICA – AUMENTA IL GELO TRA IL TRUCE E LA DUCETTA, PER NIENTE D’ACCORDO SUL BRACCIO DI FERRO SALVINI-LANDINI. INVECE IL CAPOCCIONE LEGHISTA HA VOLUTO SOLLEVARE IL SUO “POLVERONE” MEDIATICO IN RISPOSTA ALLO SCIPPO SULLE QUESTIONE MIGRANTI DELLA DUCETTA, E HA SCELTO LO SCONTRO…