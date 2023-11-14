FLASH! - IL NOME DI MATTEO BONELLI, AVVOCATO DEL CELEBRE STUDIO BONELLI-EREDE, GIÀ LO SCORSO ANNO ERA STATO ASSOCIATO A QUELLO DI BEPPE GRILLO. I DUE HANNO DA TEMPO UN BUON RAPPORTO: NEL 2021 SUL BLOG DEL FONDATORE DEI 5STELLE ERA APPARSO UN PENSOSO ARTICOLO FIRMATO DA BONELLI: “CRISI DELLA DEMOCRAZIA, TRANSIZIONE DIGITALE E FUTURO DEL LAVORO” - DOPO LO SHOW GRILLESCO DA FAZIO, L’INDISCREZIONE DI IERI È DIVENTATA CERTEZZA: È BONELLI IL NUOVO SPIN-DOCTOR CHE HA PRESO IL POSTO DI CASALEGGIO NEL CAPOCCIONE DI GRILLO…-