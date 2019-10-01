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ECCO PERCHÉ RENZI HA LASCIATO LOTTI NEL PD - IL RINVIO A GIUDIZIO (COL PROSCIOGLIMENTO DI SCAFARTO) È LA VITTORIA DI WOODCOCK, E ''IL FATTO QUOTIDIANO'' GONGOLA: ''IL COMPLOTTO CONTRO LA FAMIGLIA RENZI NON ESISTEVA, QUELLO PER BLOCCARE LE INDAGINI SULLA CONSIP FORSE SÌ: SARÀ UN PROCESSO A STABILIRLO'' - LA GUP, CLEMENTINA FORLEO: ''QUELLO DI SCAFARTO È STATO UN ERRORE INVOLONTARIO''. MA LA PROCURA IMPUGNERÀ IL PROSCIOGLIMENTO - LOTTI: ''MI DIPINGONO COME UN MOSTRO MA DIMOSTRERÒ LA MIA INNOCENZA IN TRIBUNALE''

CONTE, UNA NE HA FATTA: LA NOMINA DI VECCHIONE A CAPO DELL’INTELLIGENCE, DUE NE HA SBAGLIATE: CONSENTIRE A VECCHIONE DI DARE INFORMAZIONI E COLLABORAZIONE AL MINISTRO DI TRUMP NELLA RICERCA DI MIFSUD, L'AGENTE DELLA LINK UNIVERSITY AL CENTRO DEL RUSSIAGATE – LA POCHETTE CON LE UNGHIE HA CAPITO CHE I TWEET DI TRUMP NON SONO GRATIS – LINK VECCHIONE (LECTIO)-VALENSISE (DOCENTE) CHEZ SCOTTI – VECCHIONE POTREBBE LASCIARE A BREVE, CONTE PRONTO A TRASLOCARLO A PALAZZO CHIGI CON UN RUOLO DA CONSIGLIERE