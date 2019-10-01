FLASH - SOLO 14 PERSONE STASERA, A VILLA TAVERNA, ATTORNO A MIKE POMPEO. NIENTE POLITICA, SOLO FINANZA E ECONOMIA…-
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ECCO PERCHÉ RENZI HA LASCIATO LOTTI NEL PD - IL RINVIO A GIUDIZIO (COL PROSCIOGLIMENTO DI SCAFARTO) È LA VITTORIA DI WOODCOCK, E ''IL FATTO QUOTIDIANO'' GONGOLA: ''IL COMPLOTTO CONTRO LA FAMIGLIA RENZI NON ESISTEVA, QUELLO PER BLOCCARE LE INDAGINI SULLA CONSIP FORSE SÌ: SARÀ UN PROCESSO A STABILIRLO'' - LA GUP, CLEMENTINA FORLEO: ''QUELLO DI SCAFARTO È STATO UN ERRORE INVOLONTARIO''. MA LA PROCURA IMPUGNERÀ IL PROSCIOGLIMENTO - LOTTI: ''MI DIPINGONO COME UN MOSTRO MA DIMOSTRERÒ LA MIA INNOCENZA IN TRIBUNALE''
FLASH! CLAMOROSO IN VATICANO: PAPA FRANCESCO STA PER ORDINARE A BECCIU DI NON LASCIARE LA CITTA' DEL VATICANO - IL PONTEFICE, COME SOVRANO ASSOLUTO, PUO' DISPORRE MISURE CAUTELARI. E L'INCHIESTA SULLE OPERAZIONI FINANZIARIE SOSPETTE STA PER COINVOLGERE ANCHE IL PREFETTO DELLA CONGREGAZIONI DELLE CAUSE DEI SANTI
CONTE, UNA NE HA FATTA: LA NOMINA DI VECCHIONE A CAPO DELL’INTELLIGENCE, DUE NE HA SBAGLIATE: CONSENTIRE A VECCHIONE DI DARE INFORMAZIONI E COLLABORAZIONE AL MINISTRO DI TRUMP NELLA RICERCA DI MIFSUD, L'AGENTE DELLA LINK UNIVERSITY AL CENTRO DEL RUSSIAGATE – LA POCHETTE CON LE UNGHIE HA CAPITO CHE I TWEET DI TRUMP NON SONO GRATIS – LINK VECCHIONE (LECTIO)-VALENSISE (DOCENTE) CHEZ SCOTTI – VECCHIONE POTREBBE LASCIARE A BREVE, CONTE PRONTO A TRASLOCARLO A PALAZZO CHIGI CON UN RUOLO DA CONSIGLIERE
LA GIUSTIZIA E' LETALE PER TUTTI - IL GUARDASIGILLI, ALFONSO BONAFEDE, NON VUOLE MOLLARE SULLA PRESCRIZIONE E SUL SORTEGGIO PER IL CSM (MA PER GLI ALLEATI DEM È COME KRYPTONITE) - IL PRIMO VERTICE SI CHIUDE CON UN NULLA DI FATTO, CON IL PD CONTRARIO E I RENZIANI SULLE BARRICATE...