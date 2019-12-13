FLASH! IL VERTICE MERKEL-CONTE-MACRON? LO PRESIEDE ROCCO CASALINO! IL PORTAVOCE PREZZEMOLINO SEMPRE PIU' IN DELIRIO DI ONNIPOTENZA: OGGI SI E' MESSO A CAPOTAVOLA DURANTE IL TRILATERALE SULLA LIBIA A BRUXELLES. NON DITELO AI POVERI LIBICI!-
FLASH! IL VERTICE MERKEL-CONTE-MACRON? LO PRESIEDE ROCCO CASALINO! IL PORTAVOCE PREZZEMOLINO SEMPRE PIU' IN DELIRIO DI ONNIPOTENZA: OGGI SI E' MESSO A CAPOTAVOLA DURANTE IL TRILATERALE SULLA LIBIA A BRUXELLES. NON DITELO AI POVERI LIBICI!-
SUDORI ODIFREDDI: “GLI ITALIANI VOGLIONO L’UOMO FORTE? NON MI STUPISCE” – IL MATEMATICO A “TAGADÀ”: “IN ITALIA C'È SEMPRE STATA QUELLA TENDENZA. MUSSOLINI A PARTE, CRAXI, BERLUSCONI E RENZI SI SONO SEMPRE PROPOSTI COME UOMINI FORTI, SALVINI MI SEMBRA IL PIÙ DEBOLE ED ANCHE IL MENO PERICOLOSO PERCHÉ..." – VIDEO
''I PASSAGGI DI GRILLINI ALLA LEGA NON SONO FINITI QUI'' - GLI INCONTRI SEGRETI DI SALVINI CON GRASSI, URRARO E LUCIDI, CON L'OBIETTIVO DI AVERE I NUMERI PER UN INCIDENTE POLITICO AL SENATO, MA SOLO AL MOMENTO GIUSTO - LA LEGA VUOLE BATTERE SULLA DEBOLEZZA DELLA LEADERSHIP DI MAIO E SUI TIMORI DEL PD, SAPENDO CHE IL CORTOCIRCUITO PUÒ ESSERE DAVVERO DIETRO L'ANGOLO: DALLA PRESCRIZIONE ALLE REGIONALI IN EMILIA ROMAGNA
TI FASCIO UN FACEBOOK COSÌ - SUBITO RIATTIVATA LA PAGINA DI CASAPOUND, IL SOCIAL NETWORK FA SAPERE CHE ''RISPETTA L'ORDINANZA DEL TRIBUNALE'', MA VALUTA DI RICORRERE NEL MERITO - DOVRÀ ANCHE VERSARE 15MILA EURO AL MOVIMENTO POLITICO GUIDATO DA SIMONE DI STEFANO, E HA RIATTIVATO ANCHE PAGINE PERSONALI E PUBBLICHE DI MEMBRI DI CASAPOUND
CHE GENERO GENEROSO – LE AZIENDE DEL PADRE DELLA FIDANZATA DI GIUSEPPE CONTE HANNO CIRCA 36 MILIONI DI DEBITI CON IL FISCO, MA CON LA ROTTAMAZIONE TER DEL 2018 POTRANNO ESSERE RATEIZZATI (SENZA MULTE E INTERESSI) – È PROBABILE CHE “GIUSEPPI” NON FOSSE A CONOSCENZA DELLA SITUAZIONE FISCALE DEL SUOCERO, VISTO CHE SU QUEL PROVVEDIMENTO HA BATTAGLIATO A LUNGO DAVANTI A SALVINI E DI MAIO…
UN PECORONE A CACCIA DI CAPRONI IN VIA D'ESTINZIONE - DONALD TRUMP JUNIOR È ANDATO IN MONGOLIA E SI È MESSO A SPARARE ALLE ARGALI, PECORE PROTETTE CHE SI POSSONO CACCIARE SOLO DOPO AVER RICHIESTO UN PERMESSO. LUI NON L'HA FATTO, MA NE HA RICEVUTO UNO RETROATTIVO - ''PRO PUBLICA'' HA SCOPERTO LA FACCENDA E ORA IL FIGLIO FESSO VIENE USATO DI NUOVO PER ATTACCARE IL PRESIDENTE: UNA FAMIGLIA CHE SI SENTE AL DI SOPRA DELLA LEGGE