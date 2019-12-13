FLASH! IL VERTICE MERKEL-CONTE-MACRON? LO PRESIEDE ROCCO CASALINO! IL PORTAVOCE PREZZEMOLINO SEMPRE PIU' IN DELIRIO DI ONNIPOTENZA: OGGI SI E' MESSO A CAPOTAVOLA DURANTE IL TRILATERALE SULLA LIBIA A BRUXELLES. NON DITELO AI POVERI LIBICI!

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