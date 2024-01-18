FLASH! – ANGELUCCI DEVE ESSERE DAVVERO INCARTATO DI SOLDI: L'EDITORE PIU' CARO ALLA MELONI (“LIBERO”, “IL GIORNALE”, “TEMPO”) HA PROVATO A COMPRARSI “LA REPUBBLICA”, MA IL RIFIUTO DI ELKANN E’ STATO NETTO. POI L’EX PORTANTINO OGGI A CAPO DI UN IMPERO SANITARIO HA BUSSATO ALLA PORTA DI URBANO CAIRO. ALTRO DUE DI PICCHE: IL “CORRIERE DELLA SERA” NON SI VENDE - ANCHE PERCHE’ L’INFERNALE CAIRO STA MATURANDO UN’IDEA GENIALE: CREARE UN POLO TELEVISIVO METTENDO INSIEME LA7 CON NOVE, DEL GRUPPO WARNER DISCOVERY…-