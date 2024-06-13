ITA-LUFTHANSA, PRONTI AL DECOLLO – FONTI UE ASSICURANO CHE LA COMMISSIONE EUROPEA È PRONTA AD APPROVARE L'ACQUISTO DEL 41% DELLA COMPAGNIA ITALIANA DA PARTE DEI TEDESCHI – DOPO LUNGHE TRATTATIVE, LUFTHANSA SI È IMPEGNATA A RIDURRE LE ROTTE, SOPRATTUTTO DA LINATE, PER ASSICURARE LA GIUSTA CONCORRENZA – IL VIA LIBERA FORMALE DOVREBBE ARRIVARE NEI PROSSIMI GIORNI…

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(ANSA) - La Commissione europea è pronta ad approvare l'operazione Ita-Lufthansa. Lo apprende l'ANSA da fonti europee vicine al dossier. Il via libera, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, dovrebbe arrivare in via informale già nei prossimi giorni. 

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