BOLLE NON BALLA A CAPODANNO: CANCELLATO “DANZA CON ME” – IL PROGRAMMA DEL BALLERINO, APPUNTAMENTO FISSO DEL PRIMO GIORNO DELL’ANNO DAL 2018, È STATO RIMOSSO DAL PALINSESTO: SARÀ SOSTITUITO DA UN ALTRO “PACCO” ILLUSTRE, QUELLO DI ALBERTO ANGELA, CHE CONDURRÀ “MERAVIGLIE D’AFRICA”, DEDICATO ALLA NAMIBIA – LA RAI STA CERCANDO UNA NUOVA COLLOCAZIONE PER L’ETOILE, TRA IL PIAGNISTEO DI CHI CI VEDE UNA TRAMA SOVRANISTA (LA VERITÀ È CHE BOLLE DA TEMPO NON TIRA PIÙ COME UNA VOLTA)

Marco Zonetti per Dagospia

roberto bolle

Chi, il primo gennaio, era abituato a godersi in prime time su Rai i plier, gli étendre, i relever e i glisser di Roberto Bolle subirà domani la prima delusione del 2024. Il "pacco" più in vista e più celebre d'Italia con il suo programma Danza con me, appuntamento fisso di Rai1 fin dal primo gennaio 2018 è stato infatti cancellato dal palinsesto, paradossalmente sostituito da un altro "pacco" illustre, ovvero quello di Alberto Angela, che domani sera condurrà Meraviglie d'Africa, dedicato alla Namibia. Una curiosa coincidenza, visto che l'anno scorso Angela fu proprio tra gli ospiti di Danza con me.

ALBERTO ANGELA - MERAVIGLIE DAFRICA - NAMIBIA

Il direttore della distribuzione Rai Stefano Coletta ha annunciato diplomaticamente che si sta studiando una nuova collocazione per l'étoile, che in ogni modo sarà ospite della finale di Sanremo 2024, già annunciato da Amadeus. l'aitante Roberto casca in piedi e con la consueta grazia, insomma.

Nel piagnisteo che in rete ha seguito l'annuncio della sparizione di Bolle dal palinsesto del 1 gennaio, presto compensato dalla notizia che al suo posto vi sarebbe stato il beniamino Alberto Angela (visto l'andazzo, qualcuno aveva temuto che le piroette di Bolle potessero essere rimpiazzate da uno speciale di Pino Insegno...), pochi hanno sottolineato che, nel corso delle sue edizioni, il programma - ideato dal ballerino assieme a Pamela Maffioli titolare della Zebaki, agenzia di comunicazione legata a Beppe Caschetto, tanto che Danza con me ospitava molti volti della scuderia del potentissimo agente, quali Virginia Raffaele, Pif, Geppi Cucciari, Stefano Bollani, Luca e Paolo, Miriam Leone e così via - non era più quel fenomeno di ascolti che era all'esordio.

alberto angela

Se il 1 gennaio 2018, Danza con me aveva ottenuto 4.860.000 spettatori, il 1 gennaio 2021 si era già infatti scesi a 3.842.000, fino ad arrivare al 1 gennaio 2023 quando ne aveva ottenuti solo 2.790.000, contro un avversario non certo temibile come Il concerto della Pace - 30 anni di Natale in Vaticano su Canale5.

ROBERTO BOLLE

Alberto Angela, reduce dal recentissimo successo di Stanotte a Parigi (3.239.000 spettatori - 21.2% di share), saprà fare di meglio domani sera chiudendo così la bocca a chi protesta per l'eliminazione di Danza con me e contro "la Rai meloniana che cancella la bellezza e la grazia" (ma che in questo caso forse ha pensato di contenere i costi, offrendo comunque un'alternativa di servizio pubblico come Meraviglie)? Possiamo solo attendere il verdetto dell'Auditel.

alberto angela stanotte a parigi 3 ALBERTO ANGELA ALBERTO ANGELA meme su alberto angela beyonce' e alberto angela, ironia social 5 beyonce' e alberto angela, ironia social 1 ALBERTO ANGELA meme su alberto angela 2 alberto angela 2 alberto angela 1 MEME SU ALBERTO ANGELA 3 alberto angela alberto angela fan di alberto angela dalla pagina angelers MEME SU ALBERTO ANGELA 2

ROBERTO BOLLE 1 roberto bolle foto di bacco (3) roberto bolle nell'aida di zeffirelli diretta da chailly 1 roberto bolle roberto bolle roberto bolle Dominique Meyer - ROBERTO BOLLE - PRIMA DELLA SCALA 2023