CANDELA FLASH! - LORELLA PAGA IL CONTO: CUCCARINI FUORI DALLA VITA IN DIRETTA PERCHE' FILOSOVRANISTA. I VERTICI RAI AVREBBERO PROMESSO AD ALBERTO MATANO LA CONDUZIONE SINGOLA MA OCCHIO ALLE SORPRESE. SCALPITANO IN EXTREMIS IN TRE: NUNZIA DE GIROLAMO (MOGLIE DEL MINISTRO BOCCIA), SERENA BORTONE (STIMATA DA COLETTA E BEN VISTA DAL PARTITO DEMOCRATICO), E LUISELLA COSTAMAGNA (APPREZZATA DAI 5 STELLE). MA I NOMI SARANNO MESCOLATI FINO ALL'ULTIMO: IN BALLO C'È ANCHE ''AGORÀ'', ''UNOMATTINA'' E IL PROGRAMMA DELLE 14 SU RAI1…-