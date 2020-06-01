CANDELA FLASH! - LORELLA PAGA IL CONTO: CUCCARINI FUORI DALLA VITA IN DIRETTA PERCHE' FILOSOVRANISTA. I VERTICI RAI AVREBBERO PROMESSO AD ALBERTO MATANO LA CONDUZIONE SINGOLA MA OCCHIO ALLE SORPRESE. SCALPITANO IN EXTREMIS IN TRE: NUNZIA DE GIROLAMO (MOGLIE DEL MINISTRO BOCCIA), SERENA BORTONE (STIMATA DA COLETTA E BEN VISTA DAL PARTITO DEMOCRATICO), E LUISELLA COSTAMAGNA (APPREZZATA DAI 5 STELLE). MA I NOMI SARANNO MESCOLATI FINO ALL'ULTIMO: IN BALLO C'È ANCHE ''AGORÀ'', ''UNOMATTINA'' E IL PROGRAMMA DELLE 14 SU RAI1…

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QUI TRIDICO E QUI LO NEGO - UN MILIONE DI LAVORATORI ANCORA ASPETTA LA CASSA INTEGRAZIONE DI MARZO E APRILE, TRIDICO LA PROMETTE ENTRO VENDERDÌ. POI PERÒ AVVERTE: ''STIAMO SOVVENZIONANDO ANCHE AZIENDE CHE POTREBBERO RIPARTIRE, MAGARI AL 50%, E GRAZIE AGLI AIUTI DI STATO PREFERISCONO NON FARLO. PER PIGRIZIA, PER OPPORTUNISMO, MAGARI SPERANDO CHE PASSI LA PIENA E IL MERCATO RIPARTA COME PRIMA. BASTA SCRIVERE COVID E NOI PAGHIAMO, SENZA CONTROLLI, BUROCRAZIA, SINDACATI. TROPPE ZONE GRIGIE''

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“LUCA PALAMARA LO RICORDO COME PR PER ORGANIZZARE FESTE” - IL GIUDICE SILVANA FERRIERO HA SCRITTO UNA LUNGA LETTERA A PALAMARA, CON CUI HA CONDIVISO IL TIROCINIO PER MAGISTRATI NEGLI ANNI '90: “CONDIVIDO CON MOLTI COLLEGHI LA RESPONSABILITÀ DI AVERE CONSENTITO CON LA NOSTRA INERZIA A TE E A QUELLI COME TE DI ARRIVARE AL PUNTO IN CUI SIAMO. IL DISCREDITO DELLA INTERA CATEGORIA È FRUTTO DELLA VOSTRA SETE DI POTERE. LEGGENDO MOLTE DELLE INTERCETTAZIONI PUBBLICATE UNA DELLE DOMANDE CHE MI SONO POSTA PIÙ DI FREQUENTE È STATA…”

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