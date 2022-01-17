CANDELA FLASH! TG1 REVOLUTION: DOPO IL CAMBIO NARRATIVO, NOVITA' ANCHE PER I VOLTI. LA DIRETTRICE MONICA MAGGIONI PROMUOVE ALLA GUIDA DELL'EDIZIONE DELLE 20 ELISA ANZALDO. SI ALTERNERA' CON GIORGINO, D'AQUINO, CHIMENTI E ZUCCHINI...

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"FIGLIO DI PUTTANA" E LE VARIAZIONI SUL TEMA CHE MAURIZIO GASPARRI RIFILA AI SUOI HATER: "ANONIMO. COME TUO PADRE, VISTO CHE MADRE HAI AVUTO", "E PAPÀ? MAMMA LO HA INDIVIDUATO TRA I DIECIMILA POSSIBILI?", "TI RODE NON SAPERE CHI È TUO PADRE CAUSA LAVORO DI MAMMA EH", "MAMMA FA IL LAVORO PIÙ ANTICO?", "TUO PADRE TRA MILLE NON LO TROVERAI, COLPA DEL MESTIERE DI MAMMA TUA" - TRAVAGLIO: "NON SAPPIAMO SE B., DIVENTERÀ PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, MA NEL CASO SAPPIAMO PER CERTO CHI SARÀ IL SUO RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE…"

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