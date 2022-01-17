CANDELA FLASH! TG1 REVOLUTION: DOPO IL CAMBIO NARRATIVO, NOVITA' ANCHE PER I VOLTI. LA DIRETTRICE MONICA MAGGIONI PROMUOVE ALLA GUIDA DELL'EDIZIONE DELLE 20 ELISA ANZALDO. SI ALTERNERA' CON GIORGINO, D'AQUINO, CHIMENTI E ZUCCHINI...-
CANDELA FLASH! TG1 REVOLUTION: DOPO IL CAMBIO NARRATIVO, NOVITA' ANCHE PER I VOLTI. LA DIRETTRICE MONICA MAGGIONI PROMUOVE ALLA GUIDA DELL'EDIZIONE DELLE 20 ELISA ANZALDO. SI ALTERNERA' CON GIORGINO, D'AQUINO, CHIMENTI E ZUCCHINI...-
"FIGLIO DI PUTTANA" E LE VARIAZIONI SUL TEMA CHE MAURIZIO GASPARRI RIFILA AI SUOI HATER: "ANONIMO. COME TUO PADRE, VISTO CHE MADRE HAI AVUTO", "E PAPÀ? MAMMA LO HA INDIVIDUATO TRA I DIECIMILA POSSIBILI?", "TI RODE NON SAPERE CHI È TUO PADRE CAUSA LAVORO DI MAMMA EH", "MAMMA FA IL LAVORO PIÙ ANTICO?", "TUO PADRE TRA MILLE NON LO TROVERAI, COLPA DEL MESTIERE DI MAMMA TUA" - TRAVAGLIO: "NON SAPPIAMO SE B., DIVENTERÀ PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, MA NEL CASO SAPPIAMO PER CERTO CHI SARÀ IL SUO RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE…"
PERCHE’ NONOSTANTE TASSI DI VACCINAZIONE IN ITALIA IDENTICI SE NON SUPERIORI AGLI ALTRI PAESI, I CLUB DI SERIE A, SU PRESSIONE DEL GOVERNO, HANNO IMPOSTO IL LIMITE DEI 5000 TIFOSI ALLO STADIO? IN EUROPA SOLO ITALIA E GERMANIA HANNO SCELTO LA LINEA DEL RIGORE. ADINOLFI: "IERI ALLO STADIO DI ANFIELD SONO STATI STACCATI 52.352 BIGLIETTI PERCHÉ NON VIGONO LIMITAZIONI, ALLO STADIO OLIMPICO 5.000 BIGLIETTI. BASTA LIMITI, NON C’È VANTAGGIO PER L’ITALIA”
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
ALZATE IL CULO DALLA SEDIA, CAZZO! – UNO STUDIO PUBBLICATO SU ''JAMA ONCOLOGY'' NON LASCIA DUBBI: TANTO PIÙ SI STA SEDUTI TANTO CRESCE IL RISCHIO DI AMMALARSI DI CANCRO - L'ECCESSIVA, QUASI COMPLETA, SEDENTARIETÀ È MOLTO DIFFUSA FRA I PAZIENTI ONCOLOGICI– TRE PICCOLI ACCORGIMENTI PER MANTENERSI IN FORMA