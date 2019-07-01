IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI MASSIMO GILETTI CON LA7
URBANO CAIRO E MASSIMO GILETTI URBANO CAIRO E MASSIMO GILETTI
DANDOLO FOTO FLASH - COME DAGO ANTICIPATO, MASSIMO GILETTI RESTERA' A LA7, ALLA CORTE DI URBANETTO CAIRO, E NON RIENTRERA' NELLA SUA AMATA RAI - LE FOTO ESCLUSIVE, SCATTATE POCHE ORE FA, DELLA FIRMA DEL CONTRATTO...-
IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI MASSIMO GILETTI CON LA7
URBANO CAIRO E MASSIMO GILETTI URBANO CAIRO E MASSIMO GILETTI
LA VENDETTA DI ELISABETTA – LA CANALIS VINCE LA CAUSA CONTRO UN’AZIENDA DI LINGERIE CHE HA USATO ALCUNE IMMAGINI PER UNA CAMPAGNA PUBBLICITARIA A SUA INSAPUTA: NELLE FOTO APPARIVA “DECAPITATA” E SENZA TATUAGGI: "MI HANNO TRATTATA DA MANICHINO” - ALL’EX VELINA È STATO RICONOSCIUTO UN RISARCIMENTO DI 130MILA EURO E UN DANNO MORALE DI 30MILA...
VAFFANBANKA! - SCATTA IL RISIKO BANCARIO: DA CARIGE A MONTE PASCHI FINO A UBI-BANCOBPM - I BANCHIERI ITALIANI STANNO PER FAR PARTIRE UNA LUNGA GIRANDOLA DI MATRIMONI E OPERAZIONI SOCIETARIE - INTESA SANPAOLO E UNICREDIT SONO ALLA FINESTRA - TRA I PIÙ ATTIVI SULLO SCACCHIERE C’È VANDELLI DI BPER - OCCHIO ALLE RIPERCUSSIONI DEL BOTTO DI DEUTSCHE BANK - I TIMORI DELLA FABI DI SILEONI: “I LAVORATORI NON DEVONO PAGARE ERRORI E NEFANDEZZE DEI MANAGER”
SALVA IL PIANETA, UCCIDI UNA PENSIONATA - UNA DONNA INGLESE È MORTA A CAUSA DI UNA CANNUCCIA ''ECO-FRIENDLY'' IN UN TREMENDO INCIDENTE: STAVA SORSEGGIANDO UNA VODKA ORANGE IN UN BARATTOLO (MOLTO HIPSTER) CON UNA CANNUCCIA DI METALLO, QUELLE USATE PER SOSTITUIRE LE INQUINANTI VERSIONI DI PLASTICA. È CADUTA A TERRA…
ULTIMO STADIO! IRREGOLARITÀ NEI LAVORI AL “MAZZA”: SEQUESTRATO L'IMPIANTO DELLA SPAL - LA FINANZA INDAGA SULLE NORME ANTI-SISMICHE NON RISPETTATE: 8 INDAGATI, SI RISCHIA UNO STOP DI 2 MESI (CHE COSTRINGEREBBE LA SQUADRA DI SEMPLICI A DISPUTARE LE PRIME GARE DI CAMPIONATO A BOLOGNA) - LA GUARDIA DI FINANZA HA PRECISATO CHE SPAL E COMUNE DI FERRARA, PROPRIETARIO DELLO STADIO, SONO DA RITENERSI PARTI LESE
CAFONALINO – NICOLA PIETRANGELI SUPERSTAR ALLA “FESTA DELL’ESTATE” PER IL CENTENARIO DEL CIRCOLO CANOTTIERI ROMA – ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE JAZZ CON NICKY NICOLAI E STEFANO DI BATTISTA E LA MOONLIGHT BIG BAND – GRAN DEFILÉ DI COSCE E SCOLLATURE PRIMA DEL “COUPE DE THEATRE” CON LEA PERICOLI, CHE AL TELEFONO…
MEJ COJ***! - ''SULLA LUNA CI SIAMO STATI O NO? PER ME NO''. IL GIORNALISTA IVO MEJ SUL SITO DEL ''FATTO'' PROMUOVE IL DOCUMENTARIO ''AMERICAN MOON'' (VIDEO), ''DUE ORE DI SERENA E PLAUSIBILE CONFUTAZIONE DELLA VERITÀ UFFICIALE SULLA LUNA'' - IL DEBUNKER PAOLO ATTIVISSIMO: ''FANDONIE DI UN GIORNALISMO INCAPACE DI ESSERE OBIETTIVO. CERTO CHE CI SIAMO ANDATI: ECCO PERCHÉ''
L’INFARTO HA I MINUTI CONTATI – MAI COME IN CASO DI ATTACCO DI UN CUORE 10 MINUTI VALGONO UNA VITA: È STATO DIMOSTRATO CHE NON DEVE PIÙ ESISTERE IL LIMITE “GOLDEN HOUR” DI 120 MINUTI, ORMAI SUPERATO, PERCHÉ LA TEMPESTIVITÀ DELL'INTERVENTO MEDICO È ANCORA PIÙ ESSENZIALE DEL PREVISTO - PER OGNI 10 MINUTI DI RITARDO SI REGISTRA UN 3% ADDIZIONALE DI MORTALITÀ