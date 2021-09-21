FLASH! DICONO CHE CONTE SIA INFURIATO CON TRAVAGLIO PER IL PEZZO, PUBBLICATO IN PRIMA PAGINA SUL "FATTO", CON CUI SELVAGGIA LUCARELLI HA MESSO A NUDO LA SUA COMUNICAZIONE LOFFIA...-
FLASH! DICONO CHE CONTE SIA INFURIATO CON TRAVAGLIO PER IL PEZZO, PUBBLICATO IN PRIMA PAGINA SUL "FATTO", CON CUI SELVAGGIA LUCARELLI HA MESSO A NUDO LA SUA COMUNICAZIONE LOFFIA...-
CAFONALINO - LA PRESENTAZIONE DI "RAZZA POLTRONA", NUOVO LIBRO DI FABRIZIO RONCONE, MEJO DI UN TALK! TUTTI AD APPIZZARE LE RECCHIE PER IL BOTTA E RISPOSTA TRA ENRICO LETTA E GIORGIA MELONI - LA DUCETTA E' RASSEGNATA AL MATTARELLA BIS: "CREDO CHE LE SUE QUOTAZIONI SIANO MOLTO ALTE". E SPARA SU DRAGHI: "E' UN'ANOMALIA" - LETTA FA PRESENTE CHE L'ITALIA, ZAVORRATA DA UN DEBITO PUBBLICO ENORME, SAREBBE ALLA FAME SENZA L'EURO-DRAGHI - FOTOGALLERY
DOVE VAI IN VACANZA? A GRADO! – LO STORICO DELL'ARTE LUIGI FICACCI: "PROPRIO DOVE L’ADRIATICO SI CONCLUDE IN UNA LAGUNA SI POSSONO RINTRACCIARE I CARATTERI DELLA PIÙ ELEVATA CIVILTÀ BIZANTINA, IN UN AVORIO CONSERVATO AL BRITISH MUSEUM. E’ MOLTO PROBABILE CHE NEL VII SECOLO, QUELLA TAVOLETTA VENISSE ESEGUITA E INSERITA IN UNA CATTEDRA VESCOVILE EBURNEA, DEDICATA ALL’APOSTOLO PIETRO – E POI LA CATTEDRALE DI SANT'EUFEMIA, LA BELLISSIMA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, IL CAMPO DEI PATRIARCHI, UN ORGANISMO URBANO CHE…" - VIDEO
LA TERZA DOSE DI VACCINO COVID FUNZIONA: IN ISRAELE L’EFFICACIA DI PFIZER RISALE AL 95% - CHI È STATO VACCINATO HA AVUTO 19 VOLTE MENO PROBABILITÀ DI AVERE UNA GRAVE MALATTIA DA COVID RISPETTO A CHI È STATO VACCINATO CON DUE DOSI E LA PROBABILITÀ DI CONTAGIARSI È SCESA DI 11 VOLTE - LA DOMANDA CHE DEVE AVERE ANCORA RISPOSTA ADESSO È QUANTI MESI DURERÀ L’EFFETTO BENEFICO DELLA TERZA DOSE…