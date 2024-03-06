FLASH! – DAVIDE VECCHI, EX DIRETTORE DEL QUOTIDIANO "IL TEMPO", SEMBRA IN TRATTATIVA PER ANDARE A DIRIGERE L’AGENZIA “DIRE”: IERI SAREBBE STATO AVVISTATO NELLA SEDE DELLA TESTATA PER UN COLLOQUIO. PER VECCHI, CHE HA SCAZZATO CON GLI ANGELUCCI PERCHÉ POCO IN SINTONIA CON I DIKTAT DI FAZZOLARI, SAREBBE UNA SCELTA “SFIDANTE”, VISTA LA DISASTRATA SITUAZIONE DELLA DIRE: L’AGENZIA È ALLE PRESE CON UN FERMO AMMINISTRATIVO E UN CONGELAMENTO DEI CONTRIBUTI PUBBLICI (E PER QUESTO HA LICENZIATO 11 PERSONE E SOSPESO 17 DIPENDENTI…-