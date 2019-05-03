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FLASH! È ONLINE LA NUOVA EDIZIONE DEL CRUCI-DAGO. GIOCATE CON I FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA E CON LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
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A LUME DI CANDELA - TUTTI I NOMI E LE INDISCREZIONI PER I PALINSESTI ESTIVI DELLA RAI GIALLOVERDE - GIRA VOCE CHE LA CASA DI PRODUZIONE DI LUNA BERLUSCONI NON PASSI UN BUON MOMENTO - SALZANO HA PRESO MALE LA CANCELLAZIONE DEL ''MUSIC SUMMER FESTIVAL'' SU CANALE5 - IL POLITICO 5STELLE HA UNA PASSIONE PER L'INVIATA - CHI SI SCALDA PER IL DOPO-FRECCERO - LA GALVAGNI VUOLE FAR CAUSA ALLA RAI? - SANREMO 2020: I DUBBI SU MINA - TONY EFFE DOPO TAYLOR MEGA SI CONSOLA CON…
SALA SENZA ATTESA - IL SINDACO DI MILANO SMANIA PER FARE IL NUOVO LEADER DELLA (FU) SINISTRA: ''MI CHIEDO SE ABBIAMO BISOGNO DI PERSONE COME ME O DI PERSONE CHE CON GLI SLOGAN GOVERNANO IL PAESE''. MA PER ORA DICE DI VOLER FINIRE IL MANDATO A MILANO, CHE DURA FINO AL 2021…
IL GOVERNO ZELIG - TONINELLI APRE AI BENETTON IN ALITALIA: ''NON VA MISCHIATA CON IL PONTE MORANDI'', STASERA DI MAIO GLI CHIUDE LA MANO NELLA PORTA: ''ATLANTIA NON C'È SE NON VEDO LE CARTE, CIOÈ FINCHÉ NON MANDANO UNA RICHIESTA FORMALE DI ENTRARE NELLA PARTITA''. IERI CASTELLUCCI HA FATTO IL PREZIOSO, MA LA TRATTATIVA VA AVANTI: OVVIAMENTE IN BALLO C'È LA CONCESSIONE DI AUTOSTRADE. SE IL GOVERNO SMETTE DI FARE LA GUERRA (MEDIATICA) AI BENETTON, LORO APRONO IL PORTAFOGLIO PER IL CARROZZONE
''NON SI CHIAMA ACCANIMENTO MEDIATICO, SI CHIAMA GIORNALISMO INVESTIGATIVO''. MARCO LILLO RIMETTE AL SUO POSTO ROBERTA PETRELLUZZI DI ''UN GIORNO IN PRETURA'', CHE SI È SCAGLIATA SU ''IENE'' E ''CHI L'HA VISTO'' PER COME HANNO SEGUITO IL CASO VANNINI. ''DI CERTO IL RUOLO DI MEGAFONO DELLE CORTI È MENO RISCHIOSO. È PIÙ COMPLICATO SVOLGERE UNA CONTRO-INCHIESTA CHE RILANCIARE LA SCIATTERIA DELLE INDAGINI UFFICIALI, BASTA PENSARE AL CASO CUCCHI''
NON E’ MAI TROPPO ICARDI - IL BOMBER SENZA VELI CON WANDA NARA SU INSTAGRAM E L'INTER SI INFASTIDISCE PERCHE' SOSPETTA CHE POSSA ESSERE UNA STRATEGIA PER RESTARE - ANCHE PERCHE’ DOPO GLI SCATTI HOT IL NUMERO DELLE SQUADRE INTERESSATE ALL’ARGENTINO NON È CERTO DESTINATO A CRESCERE (SICURI?) – SPALLETTI: “LE FOTO DI ICARDI NUDO? QUI E’ SEMPRE VESTITO DA INTER, A ME INTERESSA QUELLO”
CAFONALINO - AL TEATRO BRANCACCIO LA PRIMA EDIZIONE DEL PREMIO DEDICATO ALLA MEMORIA DI RENATO RASCEL E RIVOLTO AGLI ARTISTI EMERGENTI DEL MONDO DELLO SPETTACOLO - GIGI PROIETTI, RENZO ARBORE E GIANFRANCO D’ANGELO I SUPER OSPITI - NELLA GIURIA GINA LOLLOBRIGIDA E LORELLA CUCCARINI, MOGOL E GIANCARLO MAGALLI - ECCO CHI C’ERA
MA CHE BEL CASTELLO – VIAGGIO TRA LE DIMORE REALI E I MANIERI PIÙ BELLI DEL MONDO - DALLE FORTEZZE DEL V SECOLO ALLE MERAVIGLIOSE STRUTTURE FIABESCHE FINO ALLE FORTEZZE NORMANNE E ALLE ROCCAFORTI DEI SAMURAI - E C'E' ANCHE IL CASTELLO DELLE FAVOLE CHE ISPIRO' WALT DISNEY...
UNA NUOVA SPERANZA - UN GRUPPO DI RICERCATORI DELL’UNIVERSITÀ DI MILANO HA SCOPERTO COME AFFAMARE LE CELLULE TUMORALI FINO A FARLE MORIRE, GRAZIE ALL'ATTIVAZIONE DI UN COMPLESSO MECCANISMO MOLECOLARE CHE ATTACCA IL METABOLISMO ALTERATO DEL CANCRO - UNA DIETA CHE ABBASSA LA GLICEMIA ACCOMPAGNATA DALLA SOMMINISTRAZIONE DI UN FARMACO ANTI-DIABETE INNESCA UNA LUNGA REAZIONE A CATENA CHE…