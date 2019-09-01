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FLASH! È ONLINE IL NUOVISSIMO CRUCI-DAGO. SE SEGUITE FATTI E FATTACCI DELLA SETTIMANA NON POTETE PERDERVI LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE, CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
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“IO E GIANNI SPERTI SIAMO ACCOMUNATI DALLA CAPACITA’ DI GUADAGNARE IN TV SENZA FARE UN CA**O” – L’AUTOIRONIA DI PAOLA BARALE, OSPITE DELLA PUNTATA SPECIALE DEL 'COSTANZO SHOW' DEDICATA A MIKE - NON MANCA LA FRECCIATINA ALL’EX MARITO: "ALL’EPOCA NON SI FACEVA ANCORA LE SOPRACCIGLIA, NON AVEVA L’ESTETISTA" – L’ANEDDOTO SU MIKE: “QUANDO ANDAI VIA PER FARE ‘LA SAI L’ULTIMA’ SI ARRABBIÒ. MI ACCUSÒ DI…”- VIDEO+FOTO+CALENDARIO D'ANTAN
DAGONEWS! - IERI SERA DI MAIO A CENA CON IL SEGRETARIO GENERALE DELLA FARNESINA, ELISABETTA BELLONI, DI FEDE GENTILONI, PER LA FORMAZIONE DELLA SQUADRA DI DIPLOMATICI CHE DOVRÀ AFFIANCARE IL NUOVO MINISTRO. LA POSIZIONE PIÙ DELICATA SARÀ QUELLA DI CAPO DI GABINETTO, E SEMBRA CHE LEI ABBIA SUGGERITO IL NOME DI ETTORE SEQUI, ATTUALE AMBASCIATORE A PECHINO E PROTAGONISTA DEGLI ULTIMI ACCORDI CON LA CINA...
WURSTEL MIT CRAC - LA GERMANIA È SEMPRE PIÙ VICINA ALLA RECESSIONE TECNICA. L’INDUSTRIA FRENA DEL 2,7% A LUGLIO E LA DOMANDA ESTERA TRACOLLA - MA NIENTE PAURA, ORA CHE SONO LORO AD AVERE PROBLEMI, LA SPESA PUBBLICA NON È PIÙ TABÙ! - IL MINISTRO DELLE FINANZE SCHOLZ HA PRONTO UN PIANO DI INVESTIMENTI DA 50 MILIARDI. ORA CHE L’AUSTERITY A BERLINO NON SI PORTA PIÙ, FARANNO SFONDARE IL 3% ALL'ITALIA?
IN ALTO IL MANGANELLO! - IN GERMANIA LE POLIZIOTTE BONE FANNO A GARA DI LIKE SU INSTAGRAM E LA COSA STA DIVENTANDO UN PROBLEMA. AL PUNTO CHE IL COMMISSARIO CAPO DELLA POLIZIA DI BERLINO HA APERTO UN’INCHIESTA PER CAPIRE SE È POSSIBILE STARE IN POLIZIA E ESSERE ALLO STESSO TEMPO INFLUENCER - LE AGENTI PER ORA SE NE FREGANO E SI MOSTRANO SUI SOCIAL IN DIVISA, E PURE SENZA! - VIDEO + FOTOGALLERY D’ORDINANZA
VERGOGNA A BUCAREST! PRIMA DI ROMANIA-SPAGNA FISCHI, CORI E URLA DURANTE IL MINUTO DI SILENZIO PER XANA, LA FIGLIA DI LUIS ENRIQUE MORTA PER UNA GRAVE FORMA DI TUMORE - UNO SPETTACOLO INDEGNO SOLO PARZIALMENTE MITIGATO DALL’APPLAUSO FINALE – VIDEO
CAFONAL – DESTRA, SINISTRA, CENTRO, ISOLE COMPRESE, PER LA FESTA DEGLI 80 ANNI DI PAOLO CIRINO POMICINO – ATTOVAGLIATI COMBATTENTI E REDUCI DELLA PRIMA E SECONDA REPUBBLICA: DA GIANNI LETTA A PADELLARO, DA FORMICA A BAUDO, DA GIULIANO FERRARA A GAMBERALE – INTERVISTA: “LA POLITICA È UNA SCIENZA ESATTA, C'È UN RAPPORTO PRECISO DI CAUSA ED EFFETTO. MA QUI DOMINA L'IGNORANZA. UN DISASTRO - NELLA PRIMA REPUBBLICA IL TRASFORMISMO NON C'ERA. UNO SOLO, FRANCO BASSANINI, PASSÒ DAI SOCIALISTI ALL' OPPOSIZIONE: E FU PURE SCHIAFFEGGIATO IN TRANSATLANTICO” - VIDEO
DOLCE VITA, MA DE CHE? – L’ITALIA ESCE MALISSIMO DAL SONDAGGIO DEL PORTALE DI VIAGGI” BIG 7 TRAVEL” CHE HA STILATO LA LISTA DELLE 50 CITTÀ PIÙ SOCIEVOLI, ACCOGLIENTI E AMICHEVOLI AL MONDO – IL BEL PAESE È RAPPRESENTATO SOLO DA ROMA CHE, PERÒ, SI TROVA ALL’ULTIMO POSTO DOPO BERLINO E CASABLANCA – IN VETTA ALLA CLASSIFICA C’È…
LA PIPI' TI SALVERÀ (DAL CANCRO) - IN FUTURO BASTERÀ UN TEST DELLE URINE PER DIAGNOSTICARE UN CANCRO AL COLON – LA RICERCA CHE POTREBBE AUMENTARE LA SOPRAVVIVENZA AI TUMORI È STATA PUBBLICATA DA “NATURE NANOTECHNOLOGY”: PER ORA È STATA SPERIMENTATA SOLO SU 28 TOPI, MA I RISULTATI SONO INCORAGGIANTI – VIDEO