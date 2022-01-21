FLASH! - RAI, SCENE DI STRAORDINARIA FOLLIA: DAL 16 DICEMBRE SCORSO, GIORNO IN CUI L’AD CARLO FUORTES L’HA SOLLEVATO DALLA DIREZIONE DOCUMENTARI, DUILIO GIAMMARIA È ENTRATO NELL’OSCURITÀ DEL POTERE PERDUTO E SI È SPRANGATO NELLA SUA STANZA DI VIALE MAZZINI, SEGRETARIA COMPRESA, IMPEDENDO L’INGRESSO DI FABRIZIO ZAPPI, CHIAMATO A SOSTITUIRLO…

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fabrizio zappi fabrizio zappi

duilio giammaria foto di bacco duilio giammaria foto di bacco

 

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“SONO UN CACACAZZI” - MASSIMO RANIERI PARLA DI SANREMO, DI UN POSSIBILE TOUR IN TRIO CON AL BANO E MORANDI E POI PRENDE A SASSATE "L'INVERNO DEMOGRAFICO" - "DOPO IL FESTIVAL VOGLIO DIVENTARE PADRE. HO 71 ANNI MA NON MI FACCIO SPAVENTARE DALL'ETÀ. MIO FIGLIO PENSERÀ DI AVERE UN PAPÀ VECCHIO? E CHISSENEFREGA. ANCH' IO QUANDO AVEVO 16 ANNI E MIO PADRE NE AVEVA 50, PENSAVO FOSSE VECCHIO - POTREI ESSERE UN PADRE IDEALE PRIMA DELLE TRE DI NOTTE NON MI ADDORMENTO...” – VIDEO+LIBRO

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L’EMERGENZA SANITARIA DEL FUTURO - OLTRE 1,2 MILIONI DI MORTI NEL 2019, A CAUSA DI INFEZIONI ANTIBIOTICO-RESISTENTI, MENTRE ALTRE 5 MILIONI PER CAUSE LEGATE INDIRETTAMENTE - LE INFEZIONI DELLE BASSE VIE RESPIRATORIE SONO QUELLE CHE FANNO PIÙ VITTIME, SEGUITE DA QUELLE DEL SANGUE E DA QUELLE ADDOMINALI – SI STIMAVA CHE ENTRO IL 2050 LE VITTIME POTREBBERO ARRIVARE A 10 MILIONI, CON I NUMERI EMERSI DI RECENTE SI RISCHIA DI ARRIVI MOLTO PRIMA A QUESTO TRISTE TRAGUARDO…