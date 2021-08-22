SABRINA SALERNO SABRINA SALERNO SABRINA SALERNO
SABRINA SALERNO SABRINA SALERNO
FLASH - SABRINA SALERNO INFIAMMA I SOCIAL CON LE SUE FOTO ILLEGALI IN VERSIONE "MISS MAGLIETTA BAGNATA" - SOTTO UN SOTTILE STRATO DI COTONE, S'ERGONO PREPOTENTI LE ANGURIE PIU' DOLCI DELL'ESTATE ITALIANA - FOLLOWER IN TRIPUDIO: "CI FARAI DIVENTARE TUTTI CIECHI. PER COLPA TUA DOVRÒ COMPRARE IL CANE GUIDA..." - TUTTE LE FOTO!-
PIPPO FOREVER - A 85 ANNI BAUDO TORNA IN TV CON “SANREMO STORY”: “UN GIORNO MI TELEFONÒ RANIERI DI MONACO: 'CHE NE DICE DI SPOSTARE IL FESTIVAL A MONTECARLO, LE METTO TUTTO A DISPOSIZIONE'. DECLINAI L'OFFERTA. NEL 2008 LOREDANA BERTÈ ANDÒ FUORI DI TESTA PER LA SQUALIFICA DELLA SUA BELLA “MUSICA E PAROLE”, BRANO GIÀ EDITO. ANDÒ IN HOTEL, SI CHIUSE IN CAMERA E FECE IL DIAVOLO A QUATTRO. PER CALMARLA E FARLA USCIRE MI INVENTAI PER LEI UN PREMIO SPECIALE” - LA “CACCIATA” DI LOUIS ARMSTRONG, LA CANZONE “TAGLIATA” A MADONNA…
CONTE EVOCA I TALEBANI? E RIAPPARE DI BATTISTA! - IL “CHE GUEVARA DI ROMA NORD” SOCCORRE L’AVVOCATO DI PADRE PIO E LA SUA TESI DEL “SERRATO DIALOGO” CON I TALEBANI: "SONO I VINCITORI DELLA GUERRA IN AFGHANISTAN. SE DAVVERO SI VUOLE DAR SEGUITO ALLE DICHIARAZIONI CONTRITE E AIUTARE MIGLIAIA DI PROFUGHI, BISOGNA PARLARE CON LORO” - L’USCITA SERVE ANCHE A MOLLARE UN CALCIONE ALLA LINEA DRAGHIANA E ATLANTISTA DI LUIGI DI MAIO
CHI È, CHI NON È E CHI SI CREDE DI ESSERE LEONID BLAVATNIK, IL “SIGNOR DAZN” - NATO NELL’EX UNIONE SOVIETICA, HA INVESTITO 1,5 MILIARDI DI EURO PER ASSICURARSI I DIRITTI TV DELLA SERIE A - È L'UOMO PIÙ RICCO DEL REGNO UNITO E 45° AL MONDO CON UN PATRIMONIO DI 25 MILIARDI DI DOLLARI, TANTO DA ESSERE NOMINATO CAVALIERE DALLA REGINA ELISABETTA – LA SUA ACQUISIZIONE DA 1,8 MILIARDI DI DOLLARI DEL BIG AMERICANO DELLA CHIMICA LYONDELBASELL (CHE ORA NE VALE 9) È STATA DEFINITA DA FORBES “IL MIGLIORE AFFARE NELLA STORIA DI WALL STREET" - HA ANCHE MESSO LE MANI SU WARNER MUSIC E SPOTIFY…
"IO E MATTEO IN QUESTI ANNI NON ABBIAMO MAI SCAMBIATO UN GESTO AFFETTUOSO IN PUBBLICO, ANCHE SE ERA IL SEGRETO DI PULCINELLA" - FEDERICA PELLEGRINI E LA SUA STORI CON MATTEO. GIUNTA: "LUI E' RISERVATO, UN PO' VECCHIO STILE. A VOLTE SONO IO CHE LO OBBLIGO A POSTARE SUI SOCIAL. LA TV MI HA FATTO CAPIRE CHE POSSO FARE ANCHE ALTRO. NOI NUOTATORI SIAMO CONVINTI DI SAPER SOLO NUOTARE. IO SOTTOSEGRETARIO ALLO SPORT? SONO POCO PORTATA AL COMPROMESSO, MI ROVINEREI LA VITA. I PROBLEMI MENTALI DEGLI ATLETI? MOLTI ASPETTANO UN TUO ERRORE. DA GIOVANE FATICHI A DISTINGUERE CHI TI..."
CAFONALINO - PALAMARA FRESCO DI RADIAZIONE DALLA MAGISTRATURA (E DI CANDIDATURA) PRESENTA IL SUO LIBRO-DENUNCIA "IL SISTEMA" INSIEME A CICCHITTO ALLA CASA DEL CINEMA DI VILLA BORGHESE A ROMA - L'EX DEPUTATO: "IL PCI-PDS-DS HA CREATO UN SISTEMA PER TENERE IN PUGNO LA POLITICA ITALIANA, DETERMINANDO QUESTA O QUELLA INCHIESTA" - PRESENTI CLAUDIO BRACHINO, MONSIGNOR ALEARDO DI GIACOMO, MASSIMILIANO BUZZANCA, MARIASTELLA GIORLANDINO E… - FOTO
C’ERA UNA VOLTA FORMENTERA – NELL’ULTIMO ANNO L’ISOLA DELLE BALEARI, CHE ERA DIVENTATA UNA “COLONIA” DE' NOANTRI, HA PATITO LA CHIUSURA DELLE FRONTIERE - MA SE GLI ITALIANI LATITANO, NELL’ISOLA STANNO TORNANDO GLI SPAGNOLI (CHE LA EVITAVANO PERCHÉ ERA UNA DEPANDANCE TRICOLORE) - LA NOVITA'? A FORMENTERA RITORNANO I NUDISTI...
IL CUORE DEL PROBLEMA È NELLA PANZA – IL GRASSO ADDOMINALE NON E' INNOCUO: È UN FATTORE DI RISCHIO NOTO PER DIABETE, IPERTENSIONE, INFARTO, ICTUS, FEGATO GRASSO, ARTROSI, TUMORI E DEPRESSIONE – LA PANCIA È LA SPIA D’ALLARME PER L’ACCUMULO DI GRASSO VISCERALE, IL PIÙ PERICOLOSO, CHE FA IMPENNARE I VALORI DI PRESSIONE ARTERIOSA E DI GLICEMIA – COME CALCOLARE SE UNA CIRCONFERENZA ABBONDANTE PUO'...