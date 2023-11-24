INCIDENTE HOT A VIVA RAI2
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VIDEO-FLASH! - INCIDENTE HOT DA FIORELLO A "VIVA RAI2": UNA BALLERINA E' SENZA MUTANDINE E LE SUE CHIAPPETTE SODE VENGONO MOSTRATE IN DIRETTA AI TELESPETTATORI APPENA SVEGLI - L'IMPREVISTO È AVVENUTO DURANTE IL "MATTIN SHOW", MENTRE I BALLERINI SI DIMENEVANO SUL CAMPO DA TENNIS DEL FORO ITALICO DI ROMA - NON È IL PRIMO "INCIDENTE EROTICO" DEL PROGRAMMA: L'ANNO SCORSO, DURANTE "ASPETTANDO VIVA RAI2", SU UN TABLET ERANO COMPARSI DEI SITI PORNO...-
DAGOREPORT - È PARTITA LA MANOVRA REPUBBLICANA PER ABBATTERE DONALD TRUMP: UNA VOLTA FATTO FUORI IL PUZZONE, È IL TURNO DELLA "COMETA" NIKKI HALEY. "GIOVANE", DONNA, DI ORIGINI INDIANE, CONTRO DI LEI BIDEN NON AVREBBE SPERANZE - "SLEEPY JOE" SI GIOCA TUTTO SULLA FINE DELLE GUERRE IN UCRAINA E A GAZA: PER QUESTO HA RIMESSO A POSTO NETANYAHU, E APPARECCHIA UN ACCORDO TRA PUTIN E ZELENSKY. PER CONVINCERE L'EX COMICO UCRAINO A CEDERE CRIMEA E UNA PARTE DEL DONBASS A "MAD VLAD", GLI STATI UNITI SGANCERANNO UN GROSSO CONTRIBUTO ECONOMICO - L'INCONTRO CON XI JINPING E LA "MINACCIA" AL GOVERNO DI KIEV...
COME È ANDATO L’INCONTRO TRA GIORGIA MELONI E OLAF SCHOLZ? BENE SULLE QUESTIONI RELATIVE AGLI ESTERI, DIFESA E ECONOMIA. MALE, INVECE, IL CONFRONTO SUL PATTO DI STABILITÀ - SCHOLZ HA TESO UNA MANO, MA SOLO UNA VOLTA CHE L’ITALIA AVRÀ RATIFICATO IL MES. GIORGIA MELONI HA AMMESSO LE SUE DIFFICOLTA’: LEI E’ SEMPRE STATA CONTRARIA, LA LEGA NON VUOLE VOTARE A FAVORE E PORTARE LA RATIFICA IN AULA SIGNIFICHEREBBE APPROVARE IL FONDO SALVA STATI SOLO CON IL SOSTEGNO DELL’OPPOSIZIONE. UN BEL PAPOCCHIO POLITICO - NELLA COMMISSIONE UE CHE VERRÀ, ALLA MELONI PIACEREBBE AVERE FITTO COMMISSARIO ALL’ECONOMIA MA SCHOLZ…
MADONNA SOTTO LA MADUNINA - DAGOREPORT! NON È UN CONCERTO (BASI REGISTRATE E NESSUNA BAND), MA UNA AUTOCELEBRAZIONE FINO A MONUMENTALIZZARSI CON TANTO DI PICCIONE IN TESTA: UNO SHOW SPLENDIDO DI MIX-MEDIA, IN MODALITÀ BILL VIOLA CHE INCONTRA LE CIRQUE DU SOLEIL, LA VIDEOARTE DI NAN JU PAIK A LETTO CON LA POPART - DA VEDERE COME MADONNA BALLA CON UNA GAMBA SOLA, L’ALTRA È STRETTA DA UN TUTORE, E RIESCA A FAR SEMBRARE DONATELLA VERSACE - SALITA SUL PALCO, IMPACCIATISSIMA - UNA VECCHINA CLOCHARD WANNABE-MADONNA… VIDEO
FLASH! - È DA UN BEL PEZZO CHE PIER SILVIO BERLUSCONI SI AGITA PER PORRE TERMINE ALLA DIREZIONE DEL TG5 DELL’IN-CLEMENTE MIMUN (INIZIATA NEL LONTANO 2007). FINCHÉ ERA IN VITA PADRE SILVIO, MIMUN L’HA SEMPRE SFANGATA. FINO A IERI, QUANDO NON HA FIRMATO L’EDIZIONE DEL TG5 PER “PROTESTA” CONTRO IL SUO EDITORE…
FLASH! – “REPORT” VS GASPARRI E LA SUA PARTECIPAZIONE A UNA SOCIETÀ DI CYBERSECURITY: GIORGIA MELONI, INCAZZATISSIMA (MORE SOLITO) HA PRESO PER IL COLLO TAJANI, GRAN SUPPORTER DI GASPARRI. CONCILIABOLO ROVENTE TRA I DUE FORZISTI E ALLA FINE GASPARRI AVREBBE PRESO LA DECISIONE DI DIMETTERSI DALLA SOCIETÀ PRIMA DELLA MESSA IN ONDA DELL’INCHIESTA DELLA TRASMISSIONE DI SIGFRIDO RANUCCI (DOMENICA È PREVISTA LA PRIMA PARTE ORMAI RESA PUBBLICA DA “LA NOTIZIA”; FRA DUE DOMENICHE ARRIVERÀ IL BOTTO)