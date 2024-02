ANCHE GLI UOMINI VENGONO MOLESTATI - RYAN OLOHAN, 48ENNE EX DIRIGENTE DI GOOGLE, HA FATTO CAUSA AL GIGANTE TECNOLOGICO DOPO ESSERE STATO LICENZIATO "PER AVER RIFIUTATO LE AVANCE DEL CAPO DONNA" – L’UOMO HA DENUNCIATO DI ESSERE STATO PALPEGGIATO DALLA CAPA ARRAPATA, CHE LO HA MASSAGGIATO SUGLI ADDOMINALI, DICENDOGLI CHE NEL SUO MATRIMONIO MANCAVA UN PO’ DI PEPE – MA L’UOMO, SPOSATO E PADRE DI SETTE FIGLI, HA RIFIUTATO E…

DAGONEWS

ryan olohan

Un ex dirigente di Google ha dichiarato di essere stato licenziato dal gigante della tecnologia dopo aver rifiutato le avances del suo capo donna, che lo avrebbe palpeggiato durante una cena di lusso e che l'avrebbe accusato di "microaggressioni".

Ryan Olohan, 48 anni, padre di sette figli, sposato nel New Jersey, sostiene che Tiffany Miller gli ha massaggiato gli addominali, gli ha detto che aveva un bel corpo e che il suo matrimonio mancava di "pepe".

La Miller, che è asiatica, ha detto a Olohan che sapeva che gli piacevano le donne asiatiche, riferendosi alla moglie, anch'essa asiatica.

tiffany miller

Il presunto incidente è avvenuto al ristorante Fig & Olive di Manhattan nel dicembre 2019, e Olohan ha detto di averlo riferito alle risorse umane la settimana successiva, ma la denuncia non ha mai avuto seguito. E che si è trattato solo dell'inizio delle molestie.

Olohan sostiene che la Miller ha iniziato a compiere ritorsioni nei suoi confronti denunciandolo alle risorse umane per "microaggressioni".

Sostiene che le molestie sono continuate fino a quando, nell'agosto del 2022, è stato licenziato dopo 16 anni di lavoro in azienda.

ristorante fig & olive manhattan

Olohan era appena stato promosso a direttore generale di cibo, bevande e ristoranti ed era entrato a far parte di un nuovo team di gestione che comprendeva anche la Miller, quando è avvenuto il presunto incidente.

Il padre del New Jersey ha detto che inizialmente non si sentiva a suo agio a parlarne perché molti dei suoi colleghi avevano "bevuto eccessivamente".

Quando, più tardi, quella sera, ha suggerito che la Miller potesse aver bevuto "troppo", gli è stato risposto che si trattava solo di "Tiffany che si comportava da Tiffany".

Olohan ha riferito l'incidente all'ufficio Risorse umane di Google che "ha ammesso apertamente che se la denuncia fosse stata "al contrario" , con una donna che accusava un uomo bianco di molestie, la denuncia sarebbe stata certamente intensificata".

fig & olive

Non c'è stata alcuna discussione o indagine sull'incidente e Olohan ha sostenuto nella causa che ci sono state ritorsioni da parte della Miller dopo aver presentato la sua denuncia alle Risorse umane.

Jacky Schiestel, Business Partner di Google per le Risorse Umane, ha convenuto che la Miller si è comportato in modo "meschino" in entrambi i casi e che non ci sono state microaggressioni da parte di Olohan.

Olohan ha detto che le ritorsioni e l'ostilità della Miller gli hanno causato ansia e lo hanno fatto sentire come se fosse in prova.

Il tutto è proseguito in occasione di un evento organizzato da Google nel dicembre 2021, durante il quale la Miller lo ha rimproverato in stato di ubriachezza di fronte a numerosi dipendenti di Google, dicendo a gran voce a Olohan che "non era d'accordo con lui il 70% delle volte" e "non le piaceva il 70% delle volte".

tiffany miller1

In seguito la Miller si è scusata con Olohan e ha ammesso di essere "molto ubriaca".

Ma "sebbene Google fosse consapevole del fatto che le continue molestie di Miller nei confronti di Olohan derivavano dal rifiuto di quest'ultimo alle sue avances sessuali, non ha preso alcun provvedimento”.

ryan olohan e la moglie anne lee olohan con michelle obama

Olohan ha detto di aver iniziato a sentire una crescente pressione da parte del suo supervisore Adam Stewart, che nel febbraio 2022 gli disse che c'erano "ovviamente troppi bianchi" nel suo team di gestione.

Le presunte ritorsioni da parte di Miller sono continuate e, in un incidente avvenuto nell'aprile 2022, Olohan sostiene di essere stato rimproverato dalla Miller durante un'uscita aziendale in un bar con karaoke.

ryan olohan1