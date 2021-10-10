carlo fidanza chiara valcepina roberto jonghi lavarini
chiara valcepina carlo fidanza lobby nera inchiesta fanpage
CHE FARA' LA MELONI CON CHIARA VALCEPINA, LA TERZA PIU' VOTATA DI FRATELLI D'ITALIA A MILANO E SOSTENUTA DA CARLO FIDANZA, CHE TRA POCHI GIORNI SIEDERA' IN CONSIGLIO COMUNALE? HA PROMESSO FERMEZZA E BEPPE SALA GLIENE CHIEDE CONTO: "PROVO DISAGIO PERSONALE AD AVERE IN AULA CHI FA IL SALUTO ROMANO. LEGGO NELLE PAROLE DELLA MELONI QUASI LO STESSO DISAGIO, MA DEVE ESSERE CONSEGUENTE"...-
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"NON VEDO MIO FRATELLO SILVIO DAL 2007, DOPO QUESTO TEMPO SI ELABORA UNA SORTA DI LUTTO" - GABRIELE MUCCINO SI RACCONTA IN UN'AUTOBIOGRAFIA: "LA SUA SCOMPARSA HA LACERATO IL TESSUTO FAMILIARE. RIMANE INSPIEGABILE, FARÀ LUI IL BILANCIO DELLA SUA VITA. HA FATTO DICHIARAZIONI SU DI ME TALMENTE GRAVI, DESCRIVENDOMI COME UOMO VIOLENTO. SONO STATE IL NAPALM. NEL LIBRO NON MI FACCIO SCONTI COME UOMO E PADRE. I MIEI RAPPORTI CON WILL SMITH, MIKE BONGIORNO E I DAVID MANCATI…"
LA MELONI SUGLI SCONTRI DI ROMA: “E’ SQUADRISMO MA NON SO LA MATRICE”. IL PD: "GLIELA SPIEGHIAMO NOI" – LA "DUCETTA" COMMENTA ANCHE LA VECCHIA SORTITA DI MICHETTI SULLA SHOAH: “SONO FRASI MOLTO INFELICI. HA FATTO BENISSIMO A CHIARIRE IMMEDIATAMENTE LA SUA POSIZIONE E A RIBADIRE LA SUA TOTALE LONTANANZA DA OGNI FORMA DI ANTISEMITISMO" - IL PD: “CHIEDEREMO LA SCIOGLIMENTO DI FORZA NUOVA”
DEL VECCHIO-NAGEL: PARI E PATTA - MEDIOBANCA ACCOGLIE UNA DELLE DUE PROPOSTE DI CAMBIARE LA GOVERNANCE INOLTRATE DAL PAPERONE DI AGORDO, E RILANCIA CON UNA PROPOSTA ALTERNATIVA. PIAZZETTA CUCCIA A FAVORE DELLE MINORANZA DI MERCATO E ASSICURANDO UN POSTO NEL BOARD AGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI - DELFIN, LA HOLDING DI DEL VECCHIO, SI DICE SODDISFATTA
COSE TURCHE PER HAMILTON! A ISTANBUL SOTTO LA PIOGGIA TRIONFA BOTTAS, VERSTAPPEN SECONDO TORNA IN TESTA AL MONDIALE E HAMILTON SCAPOCCIA CON IL BOX MERCEDES: "CHE VI AVEVO DETTO! ABBIAMO SBAGLIATO”, HA DETTO IL CAMPIONE BRITANNICO RICHIAMATO PER IL PIT STOP. IL TEAM: “NE PARLIAMO DOPO“. MA HAMILTON E' UNA FURIA: “LASCIATEMI IN PACE..." (ED ENTRA IN SILENZIO RADIO)
CAFONALINO - IL MAXXI DI ROMA OSPITA FINO AL 13 FEBBRAIO LA MOSTRA DEL LEGGENDARIO FOTOGRAFO BRASILIANO SEBASTIAO SALGADO, DEDICATA ALLA FORESTA AMAZZONICA E AI SUOI ABITANTI, CON TANTO DI INVITO A PROTEGGERLA - ALL'INAGURAZIONE GIOVANNA MELANDRI HA ABBRACCIATO I VARI ALESSIO VINCI, FIORELLA MANNOIA, OLIVIERO TOSCANI, MYRTA MERLINO E… - FOTO
DOVE VAI IN VACANZA? A GRADO! – LO STORICO DELL'ARTE LUIGI FICACCI: "PROPRIO DOVE L’ADRIATICO SI CONCLUDE IN UNA LAGUNA SI POSSONO RINTRACCIARE I CARATTERI DELLA PIÙ ELEVATA CIVILTÀ BIZANTINA, IN UN AVORIO CONSERVATO AL BRITISH MUSEUM. E’ MOLTO PROBABILE CHE NEL VII SECOLO, QUELLA TAVOLETTA VENISSE ESEGUITA E INSERITA IN UNA CATTEDRA VESCOVILE EBURNEA, DEDICATA ALL’APOSTOLO PIETRO – E POI LA CATTEDRALE DI SANT'EUFEMIA, LA BELLISSIMA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, IL CAMPO DEI PATRIARCHI, UN ORGANISMO URBANO CHE…" - VIDEO
SE VI FATE CURARE A CASA DAI GURU POI CAPITA DI SCHIATTARE - UN NO VAX DI 68 ANNI È MORTO A FERRARA: AVEVA IL COVID MA SI STAVA AFFIDANDO ALLA TELEMEDICINA CON ASSISTENZA VIA MAI E VIA TELEFONO DELL'ASSOCIAZIONE IPPOCRATEORG, QUELLA INVITATA IN SENATO DALLA LEGA A SPROLOQUIARE SULLE TERAPIE DOMICILIARI - ANCHE IN OSPEDALE L'UOMO AVEVA TENTATO DI FIRMARE DIMISSIONI E RIFIUTARE LE CURE - LA PROCURA INDAGA PER OMISSIONE DI SOCCORSO...