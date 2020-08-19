DANDOLO FLASH - SUPER ATTENZIONATO L'AEROPORTO DI BERGAMO ORIO AL SERIO. NESSUNO PARLA DEI TAMPONI RISULTATI POSITIVI A PIÙ RAGAZZI DI RITORNO DALLA GRECIA (CON ANNESSE ISOLE) E NON SOLO...-
DANDOLO FLASH - SUPER ATTENZIONATO L'AEROPORTO DI BERGAMO ORIO AL SERIO. NESSUNO PARLA DEI TAMPONI RISULTATI POSITIVI A PIÙ RAGAZZI DI RITORNO DALLA GRECIA (CON ANNESSE ISOLE) E NON SOLO...-
POSTA! - CARO DAGO, DISCOTECHE CHIUSE FINO AL 7 SETTEMBRE. L'8 SI FIRMERÀ L'ARMISTIZIO? – QUANDO VEDO LE FOTO DEL MIO QUASI COETANEO JEFF BEZOS UN PO’ MI SPAVENTO. SARÀ PERCHÉ È IDENTICO SPUTATO A UN PERSONAGGIO CRIMINALE DEI FILM DELLA MIA INFANZIA DI NOME FANTOMAS?
BAFFINO AL CAMPIDOGLIO? - FRANCESCO MERLO E L’INVESTITURA DI MASSIMO D’ALEMA: “SAREBBE UN FORMIDABILE SINDACO DI ROMA. LEADER INTERNAZIONALE, RESTITUIREBBE AL MONDO LA PIÙ BELLA CITTÀ DEL MONDO. STRAPPANDOLA AL SUO TRISTE DESTINO DI DECADENZA, LA PORTEREBBE IN AMERICA, IN CINA, ALLE NAZIONI UNITE E A SINISTRA SMETTEREBBERO DI IMBRATTARSI NELLA SEMANTICA DEI PASTICCI…”
IL BALLO DEL CHAT CHAT – ZUCKERBERG VUOLE CONTROLLARE TUTTE LE VOSTRE CONVERSAZIONI – MARCOLINO STA FONDENDO LA MESSAGGISTICA DI INSTAGRAM E FACEBOOK. PENSATE LO FACCIA SOLO PER DARE UN VANTAGGIO AGLI UTENTI? MANCO PER IDEA! AVRÀ DATI ANCORA PIÙ RAFFINATI E LA PUBBLICITÀ SARÀ ANCORA PIÙ PRECISA – IL MODELLO È WECHAT, IL SOCIAL CINESE CHE VIENE USATO PER FARE TUTTO: DAI PAGAMENTI ALLE NEWS
PARIGI VAL BENE UNA CHAMPIONS – IL PSG SCHIANTA IL LIPSIA E VOLA IN FINALE PER LA PRIMA VOLTA NELLA SUA STORIA - PARIGINI PADRONI DEL CAMPO E DEL RISULTATO DALL'INIZIO ALLA FINE. ICARDI RESTA A GUARDARE IN PANCA - A 9 ANNI DALL’INSEDIAMENTO DI AL KHELAIFI E DOPO MILIONI BUTTATI E DIVERSI FLOP, DOMENICA IL PSG HA LA POSSIBILITA’ DI CONQUISTARE LA CHAMPIONS. AFFRONTERA' LA VINCENTE DI BAYERN-LIONE – VIDEO
FRANCA FOREVER – PAOLO ISOTTA: “LE ESPRESSIONI E LE MASCHERE FACCIALI DI FRANCA VALERI, I SUOI TONI DI VOCE, SONO IRRAGGIUNGIBILI” – “DI QUESTA DONNA COLTISSIMA IL CRETINO SEMBRA ESSERE UN NEMICO: ELLA HA COME UN IMPERATIVO TEOLOGICO A COMBATTERLO. INSOMMA: È STATA UN GENIO, E IL MONDO CON LA SUA MORTE È DIMINUITO DI VALORE” – LE FOTO DELLA CAMERA ARDENTE AL TEATRO ARGENTINA – VIDEO: LA SCENA STRACULT DA "TOTO' A COLORI"
IL TAMPONE COL BUCO - LUNGHE FILE A FIUMICINO SOTTO IL SOLE PER I TAMPONI OBBLIGATORI (DA OGGI), MA IN ITALIA OLTRE AL DANNO DELL'ATTESA SCOMODA NON PUÒ MANCARE LA BEFFA: NESSUN CONTROLLO A MILANO, BERGAMO E NAPOLI. ''È FERRAGOSTO PER TUTTI, STIAMO FACENDO IL POSSIBILE'', DICONO DALLA LOMBARDIA. DOVE SE SI CHIEDE UN TAMPONE, LO FANNO A SETTEMBRE, E ORA MIGLIAIA DI TURISTI INTASERANNO I LABORATORI
GLI ESPERTI DICONO CHE IL VACCINO CINESE SARÀ SICURO E SCHIFANO QUELLO RUSSO. PER FORZA! XI JINPING SI È COMPRATO L’OMS E IL FAVORE DI MEZZO MONDO – SULLE RIVISTE MEDICHE NON SI FA ALTRO CHE PARLAARE BENE DELL’ANTIDOTO A CUI STA LAVORANDO “CANSINO”, CHE STA USANDO I MILITARI COME CAVIE – TRUMP HA GIÀ DETTO CHE NON NE VUOLE SAPERE, E NOI CHE FAREMO? CI FAREMO INOCULARE DA XI JINPING O ASPETTEREMO QUELLO PIÙ RASSICURANTE DI OXFORD/POMEZIA?