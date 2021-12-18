FLASH! – BRUTTA SORPRESA PER ZORZI: DI RITORNO A MILANO DA UNA VACANZA A TAORMINA, HA SCOPERTO DI ESSERE STATO DERUBATO! – I LADRI SONO ENTRATI IN CASA HANNO FATTO RAZZIA DELLA COLLEZIONE DI BORSETTE HERMES E BIRKIN DI “TOMMASINA”…

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media e tv

politica

POTEVAMO AVERE GIAMPAOLINO PREMIER AL POSTO DI CONTE! – ROTONDI SCRIVE A DAGOSPIA: “IL CANDIDATO PREMIER CHE OSPITAI A CASA MIA NEL 2018, GUEST STAR IL RAGÙ DI MIA MOGLIE, ERA LUIGI GIAMPAOLINO, PRESIDENTE EMERITO DELLA CORTE DEI CONTI E BUON AMICO DI LUIGI DI MAIO E DELLA SUA FAMIGLIA” – ORA PERÒ, CARO GIANFRANCO, VOGLIAMO SAPERE ANCHE CHI ERA “LA PERSONALITÀ DEL CENTROSINISTRA” CHE A QUELLA CENA PROPOSE UN GOVERNO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE – LA CHIAMATA CON DI MAIO: “GLI CONSIGLIÒ DI NON PRESTARE ASCOLTO ALLA SUGGESTIONE: ‘NOI DEL M5S NON REGGIAMO UN GOVERNO CON BERLUSCONI, E SALVINI NON VEDE L’ORA DI…'”

business

TIM! TIM! – LUIGI GUBITOSI ESCE DAL CDA INCASSANDO SOLO I 6,9 MILIONI DI EURO PREVISTI DAL CONTRATTO, SENZA MAXI BUON USCITE, MA L’INGRESSO DI LABRIOLA VIENE STOPPATO DAI CONSIGLIERI INDIPENDENTI – A QUESTO PUNTO L’OFFERTA DI KKR PUÒ ESSERE BLOCCATA SOLO DAL GOVERNO. O DA UNA CONTRO-OPA DI VIVENDI. MA BOLLORÉ NON HA I SOLDI PER CONTRASTARE LA POTENZA DI FUOCO DEGLI AMERICANI (BEN CONSIGLIATI DA ZOPPINI) – UNA VOLTA CHE L’ESECUTIVO DARÀ IL VIA LIBERA AL PIANO DEL FONDO CHE PREVEDE LO SCORPORO, I GIOCHI SARANNO FATTI…

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