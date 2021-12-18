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FLASH! – BRUTTA SORPRESA PER ZORZI: DI RITORNO A MILANO DA UNA VACANZA A TAORMINA, HA SCOPERTO DI ESSERE STATO DERUBATO! – I LADRI SONO ENTRATI IN CASA HANNO FATTO RAZZIA DELLA COLLEZIONE DI BORSETTE HERMES E BIRKIN DI “TOMMASINA”…-
È LA LAMBORGHINI MA SEMBRA UNA PANDA SCASSATA: “DA QUANDO SONO SPOSATA È FINITO TUTTO, NON MI SI FILA PIÙ NESSUNO” – LE CONFESSIONI DI ELETTRA A “GRAZIA”: “NON RILASCIO PIÙ IL FEROMONE FEMMINILE. PRIMA ERO TUTTA UN ORMONE, LA GENTE SI GIRAVA ANCHE SE ERO IN PIGIAMA. RIMANGO UNA FEMMINONA, MA MI NOTANO DI MENO” – “MOLTI DICONO CHE SONO ARRIVATA SOLO CON IL SEDERE, NEL VERO SENSO DELLA PAROLA. MA NON È COSÌ. HO RICEVUTO TANTI…”
POTEVAMO AVERE GIAMPAOLINO PREMIER AL POSTO DI CONTE! – ROTONDI SCRIVE A DAGOSPIA: “IL CANDIDATO PREMIER CHE OSPITAI A CASA MIA NEL 2018, GUEST STAR IL RAGÙ DI MIA MOGLIE, ERA LUIGI GIAMPAOLINO, PRESIDENTE EMERITO DELLA CORTE DEI CONTI E BUON AMICO DI LUIGI DI MAIO E DELLA SUA FAMIGLIA” – ORA PERÒ, CARO GIANFRANCO, VOGLIAMO SAPERE ANCHE CHI ERA “LA PERSONALITÀ DEL CENTROSINISTRA” CHE A QUELLA CENA PROPOSE UN GOVERNO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE – LA CHIAMATA CON DI MAIO: “GLI CONSIGLIÒ DI NON PRESTARE ASCOLTO ALLA SUGGESTIONE: ‘NOI DEL M5S NON REGGIAMO UN GOVERNO CON BERLUSCONI, E SALVINI NON VEDE L’ORA DI…'”
TIM! TIM! – LUIGI GUBITOSI ESCE DAL CDA INCASSANDO SOLO I 6,9 MILIONI DI EURO PREVISTI DAL CONTRATTO, SENZA MAXI BUON USCITE, MA L’INGRESSO DI LABRIOLA VIENE STOPPATO DAI CONSIGLIERI INDIPENDENTI – A QUESTO PUNTO L’OFFERTA DI KKR PUÒ ESSERE BLOCCATA SOLO DAL GOVERNO. O DA UNA CONTRO-OPA DI VIVENDI. MA BOLLORÉ NON HA I SOLDI PER CONTRASTARE LA POTENZA DI FUOCO DEGLI AMERICANI (BEN CONSIGLIATI DA ZOPPINI) – UNA VOLTA CHE L’ESECUTIVO DARÀ IL VIA LIBERA AL PIANO DEL FONDO CHE PREVEDE LO SCORPORO, I GIOCHI SARANNO FATTI…
“INVECE DI INCOLPARE IL PORNO, DOVREBBE RITENERE RESPONSABILI I SUOI GENITORI” – LA STAR DELL’HARD ADRIANA CHECNIK SI INCAZZA CON BILLIE EILISH CHE HA ACCUSATO I FILMINI ONLINE DI AVERLE “DISTRUTTO IL CERVELLO” A 11 ANNI: “È UN’ASSURDITA, LO DICE SOLO PER ATTIRARE L’ATTENZIONE. LEI STESSA HA UTILIZZATO IL CORPO PER COMMERCIALIZZARE PRODOTTI. PERCHÉ TI STAI PROFUMANDO LE TETTE SE IL PORNO È COSÌ BRUTTO?” - VIDEO
MA GASP LO CONOSCE IL REGOLAMENTO? “IL 2-2 ERA VALIDO”, LA FURIA DI GASPERINI DOPO LA SCONFITTA 1-4 CON LA ROMA: “SE PALOMINO NON HA TOCCATO LA PALLA, È UNA FOLLIA ANNULLARE IL GOL DEL 2-2 COL VAR: L’ARBITRO HA DETTO CHE C’ERA IL SUO FUORIGIOCO. MA SE NON LA TOCCA, COME MOSTRANO LE IMMAGINI, È UNA ROBA CHE NON STA IN PIEDI...”. E INVECE LA POSIZIONE DI PALOMINO E’ IRREGOLARE. IL MOTIVO VIDEO
CAFONALINO - CON LA SCUSA DELLA PRESENTAZIONE DEL SUO LIBRO DAVANTI AI PREZZEMOLINI DELLA NOBILTÀ ROMANA, BRUNO VESPA INFORCHETTA UN PIATTONE DI MACCHERONI ALLA CHITARRA DEGUSTANDO VINI PREGIATI A PALAZZO DORIA PHAMPILJ - IL PADRONE DI CASA ALESSANDRO RAPPINI DI CASTELDELFINO E IL PADRE ANDREA HANNO ACCOLTO MARISELA FEDERICI, FABRIZIO COLONNA, FULCO RUFFO DI CALABRIA E… - FOTO
NATALE A NEW YORK (MA SENZA CINEPANETTONE) – OLTRE 100MILA ITALIANI HANNO DECISO DI TRASCORRERE NATALE E CAPODANNO NELLA "GRANDE MELA" DOPO LA RIAPERTURA DELLE FRONTIERE USA - LE PRENOTAZIONI SONO QUASI AL COMPLETO, MENTRE LE TARIFFE DEI VOLI SONO SCHIZZATE NELL'ULTIMO MESE – MA DOPO QUASI DUE ANNI, CHE AMERICA SI RITROVERANNO QUELLI CHE LA VISITERANNO? DI SICURO NON SARÀ QUELLA DI PRIMA DELLA PANDEMIA…
BOLLETTINIAMOCI! – OGGI 28.532 NUOVI CASI E 120 MORTI, CON 669.160 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ AL 4,3% - IL PRESIDENTE DELL’ISS BRUSAFERRO: “NEGLI ULTIMI GIORNI LA CURVA DEI CONTAGI CONTINUA A CRESCERE E L’INCIDENZA DELL’ULTIMA SETTIMANA È SALITA NETTAMENTE, A LIVELLI INFERIORI RISPETTO AL RESTO D’EUROPA, MA C’E’ UNA CRESCITA...”