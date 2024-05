IO TI CREO E IO TI DISTRUGGO – SUI SOCIAL I FOLLOWER SI RIBELLANO FINALMENTE ALLA RICCANZA DELLE INFLUENCER: LA “GHIGLIOTTINA DIGITALE” HA FATTO PERDERE 417MILA FOLLOWER A KIM KARDASHIAN, 123MILA ALLA SUA SORELLASTRA, KENDALL JENNER, E PIÙ DI 403MILA PER SELENA GOMEZ – L’INDIGNAZIONE È NATA DOPO UNA SPARATA DELL'INFLUENCER HALEY KALIL CHE, AL MET GALA, VESTITA DA MARIA ANTONIETTA, HA DATO IL VIA ALLA RIVOLTA CON LA FRASE: "CHE MANGINO BRIOCHE"… - VIDEO

Estratto dell’articolo di Valentina Panetta per “Il Messaggero”

KIM KARDASHIAN TAYLOR SWIFT E KENDALL JENNER PERDONO FOLLOWER

«Bloccate le influencer su tutti i social. Noi gli abbiamo dato il potere e ora saremo noi a toglierglielo». A poche ore di distanza dal Met Gala i contatori dei profili di centinaia di celebrità e creator iniziano a perdere quota: su TikTok esplode la rivoluzione della "ghigliottina digitale". Gli utenti si mobilitano a colpi di dita sullo smartphone con un solo obiettivo: boicottare le celebrità che non usano la propria visibilità per aiutare i più bisognosi e che sfruttano la fedeltà dei propri follower solo per interessi economici.

Gli effetti della mobilitazione sono da subito visibili. In pochi giorni 417.255 follower abbandonano il profilo di Kim Kardashian, influencer per eccellenza, mentre la super modella Kendall Jenner viene oscurata da almeno 123.259 seguaci, secondo l'analisi realizzata dall'Osservatorio di Arcadiacom.it. Tutto ha inizio la sera del 6 maggio quando l'influencer Haley Kalil, vestita da Maria Antonietta per l'evento più glamour di New York, pronuncia in un video per TikTok le parole che innescano la "rivolta".

SELENA GOMEZ PERDE FOLLOWER

«Let them eat cake», letteralmente «Che mangino brioche», attribuita dalla storia alla consorte di Luigi XVI, che la pronunciò dallo sfarzo dei suoi salotti riferendosi al popolo affamato, durante una rivolta dovuta alla mancanza di pane. Era la vigilia dei moti rivoluzionari e della sua esecuzione a piazza della Concordia. «Allora era una sovrana, ora invece lo dice un'influencer. Lo fa mentre le persone muoiono a Gaza, la carestia colpisce il Sudan e molte famiglie americane faticano a fare la spesa», afferma indignata un'utente. Nel giro di poche ore vengono caricati su TikTok oltre 32 mila video corredati dall'hashtag #blockout2024.

haley kalil

Un effetto domino che dà vita, di post in post, a un movimento di giovani che si definiscono "rivoluzionari", in protesta contro la disuguaglianza e l'ostentazione dello sfarzo, gridata in eventi come il Met Gala, dove un biglietto raggiunge il costo di 75 mila dollari.

[…] Su TikTok iniziano girare liste di creator da bloccare. Centinaia i nomi in circolazione. Kim Kardashian, 363 milioni di follower su Instagram, star come Zendaya, la cantante Lizzo, Taylor Swift o Selena Gomez che dal 6 maggio a oggi ha perso 403.116 follower. […]

haley kalil si scusa

Haley Kalil rimane il bersaglio principale. […] Quando ormai il trend è fuori controllo l'ex modella è costretta a chiedere scusa. Lo fa in un video da oltre 29 milioni di visualizzazioni. «Nel mondo uomini e donne innocenti stanno morendo, le persone non hanno accesso ad acqua e cibo. Perché non ne parlo? Perché non sono abbastanza informata per farlo», spiega afflitta.

Si mostra con capelli raccolti, abbigliamento casalingo e un'inquadratura strategica che riprende uno degli angoli più poveri del suo lussuoso appartamento di Los Angeles.

Una parabola (l'incidente, la ghigliottina social e le scuse) e una modalità di rispondere alla crisi molto simili a quelle adottate da Chiara Ferragni per il caso Pandoro, che le è costato dal 21 dicembre al 13 maggio oltre 566.687 follower.

kim kardashian

[…] Nell'entusiasmo generale alcune paladine del movimento, prima sconosciute, iniziano ad accrescere la loro fanbase, diventando esse stesse, nel paradosso, influencer. «I social media vivono di fiammate che si spengono velocemente - spiega La Mesa - Ma potrebbero arrivarne altre a cristallizzare in definitiva la crisi della figura dell'influencer. La loro era è ormai in declino. I social del futuro si baseranno sulla qualità dei contenuti e sulla trasparenza. Le influencer come le conosciamo oggi non resisteranno ancora a lungo».

LE SCUSE DI CHIARA FERRAGNI PER IL PANDOROGATE - MEME BY OSHO selena gomez zendaya chiara ferragni si scusa dopo il caso dei pandori balocco 9 meme sulle imbarazzanti scuse di chiara ferragni per il caso pandoro 3 chiara ferragni chiara ferragni chiara ferragni si scusa dopo il caso dei pandori balocco 8 chiara ferragni 34 kendall jenner