15 apr 2023 14:12

QUANDO LA FORTUNA DIVENTA UNA MALEDIZIONE - VI RICORDATE DELLA CLAMOROSA STORIA DI COLIN E CHRISTINE WEIR, I CONIUGI SCOZZESI CHE NEL 2011 VINSERO 161 MILIONI DI STERLINE ALL’EUROMILLIONS, SALVO POI DIVORZIARE? LUI, DOPO ANNI DI BELLA VITA E SPESE FOLLI, È CADUTO IN DISGRAZIA: ALLA FINE È MORTO, A 72 ANNI, PER UNA SEPSI, DOPO AVER PRATICAMENTE BUTTATO VIA TUTTO QUELLO CHE AVEVA – BENTLEY, CAVALLI PUROSANGUE: IN MEDIA, OGNI SETTIMANA, SPENDEVA…