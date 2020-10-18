uomo travolge poliziotto a londra 1 uomo travolge poliziotto a londra 4 uomo travolge poliziotto a londra 3 uomo travolge poliziotto a londra 7 uomo travolge poliziotto a londra 2 uomo travolge poliziotto a londra 6 aydin altun
VIDEO-FLASH! FOLLIA A LONDRA DOVE UN UOMO HA TRAVOLTO UN POLIZIOTTO CHE ERA INTERVENUTO DOPO UNA CHIAMATA PER UNA SPARATORIA: IL 26ENNE ALLA GUIDA LO HA PRESO IN PIENO, L’AGENTE SI E' AGGRAPPATO AL COFANO CERCANDO DI NON CADERE IN CORSA, MA…-
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CORONA+CORONA=CORONAVIRUS - FABRIZIO POSITIVO FA VENIRE IL FIGLIO CARLOS A CASA, E LA MADRE NINA MORIC CHIAMA LA POLIZIA: ''NON SOLO NON RISPETTA LE NORME SULLA QUARANTENA MA ANCHE LA SALUTE DI MIO FIGLIO E DI TUTTI COLORO CHE ENTRANO IN CONTATTO CON LUI. È PER UOMINI COME CORONA CHE IL VIRUS SI DIFFONDE SEMINANDO ANCHE LA MORTE''
TUTTA ST'ATTESA PER CONFERMARE QUANTO GIÀ TRAPELATO. L'UNICA NOVITÀ È TA-ROCCO IL VELINO SCRAVATTATO CHE INTRODUCE I GIORNALISTI COME NEI FILM SULLA CASA BIANCA. COSA NON SI FA PER ANDARE IN VIDEO (ANCHE L'INQUADRATURA STORTA) - RISTORANTI FINO ALLE 24, PALESTRE E PISCINE IN PURGATORIO PER UNA SETTIMANA, SMART WORKING INCENTIVATO NELLA P.A., POSSIBILI TURNI POMERIDIANI ALLE SUPERIORI, SINDACI CHE POSSONO CHIUDERE LE STRADE DELLO STRUSCIO ALLE 21 - SUL MES ENNESIMA GIRAVOLTA: PRIMA ''NON HO PREGIUDIZI'', ORA E' TORNATO UNO STIGMA
ANCHE I RICCHI PIANGONO IN UNA PANDEMIA - LVMH SEGNA UN -21% NEI RICAVI DEI PRIMI 9 MESI. MA IL GRUPPO HA ANCHE DIFFUSO NUMERI IN CRESCITA A DUE CIFRE NEL TERZO TRIMESTRE: TRA GIUGNO E SETTEMBRE, COLORO CHE SE LO POSSONO PERMETTERE SONO TORNATI A COMPRARE BENI DI LUSSO, CONFERMANDO LA NATURA ANTICICLICA DEL SETTORE - I COMPARTI CHE PIÙ HANNO SOFFERTO SONO STATI…
LE GIAPPO-MINCHIATE DA DISADATTATI - IN GIAPPONE HANNO INVENTATO L’UFFICIO PORTATILE DA PIAZZARE OVUNQUE PER POTERSI ISOLARE DALLE DISTRAZIONI: LA TENDA 200-TENT001 È STATA IDEATA PER UNA PERSONA, HA UN LUCERNARIO E UNA FINESTRA LATERALE. SI PUÒ APPENDERE UNA LUCE SU UN GANCIO ALL’INTERNO, HA DELLE TASCHE DOVE METTERE BOTTIGLIE D’ACQUA O ALTRI PESI PER TENERLA ANCORATA AL PAVIMENTO – IL PREZZO È DI… - VIDEO
L'AGUERO DEI SESSI - IL GIOCATORE DEL MANCHESTER CITY APPOGGIA LA MANO SULLA SPALLA DELLA GUARDALINEE E VIENE SOMMERSO DI CRITICHE: ''SE FOSSE STATO UN UOMO, NON L'AVREBBE FATTO'', ''GESTO INTIMIDATORIO''. QUINDI VOLETE LE DONNE NEL CALCIO MA POI DEVONO ESSERE TRATTATE COME BAMBOLE DI PORCELLANA? INUTILE CHE VI DICIAMO LA RIPOSTA - RISCHIAVA 3 GIORNI DI SANZIONE, MA NON GLIELI HANNO DATI
CAFONALINO – LA FESTA DEL CINEMA DI ROMA PROVA A DARE UN SEGNALE DI SPERANZA E ALZA IL SIPARIO NEL BEL MEZZO DELLA SECONDA ONDATA - RED CARPET COVID-FREE CON DISTANZIAMENTO E MASCHERINE: PIF ARRIVA ALL’AUDITORIUM MANO NELLA MANO CON LA NUOVA COMPAGNA PER LA PRIMA VOLTA. JOHN WATERS GIOCA CON LA MASCHERINA, STEVE MCQUEEN (IL REGISTA) E LA RAGGI IN GRAN FORMA CON TAILLEUR NERO E OMBELICO IN VISTA
IL BUCO DELLE MERAVIGLIE - IN ATTESA DI POTER RICOMINCIARE A VIAGGIARE, GODETEVI LE SPETTACOLARI IMMAGINI DI PLAYA DEL AMOR, IN MESSICO: IL VIDEO, CATTURATO DA UN DRONE, MOSTRA LA “SPIAGGIA INVISIBILE” SULL’ISOLA MARIETA, FORMATASI ALL’INTERNO DI UN ANTICO CRATERE VULCANICO – PER ARRIVARE A GODERSI UNA GIORNATA DI SOLE IN QUESTO LUOGO PARADISIACO BISOGNA ATTRAVERSARE UN… - VIDEO
NON È UNA SEMPLICE INFLUENCER - UN NEGAZIONISTA DEL CORONAVIRUS MUORE DI CORONAVIRUS A 33 ANNI. ESPERTO DI FITNESS UCRAINO, CON OLTRE UN MILIONE DI SEGUACI, AVEVA POSTATO IL SUO MEA CULPA SU INSTAGRAM: ''VOGLIO CONDIVIDERE COME MI SONO AMMALATO E METTERE IN GUARDIA TUTTI. ERO UNO CHE PENSAVA CHE IL COVID NON ESISTESSE, FINCHÉ NON MI SONO INFETTATO. NON HA VITA BREVE! È PESANTE''