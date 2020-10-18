VIDEO-FLASH! FOLLIA A LONDRA DOVE UN UOMO HA TRAVOLTO UN POLIZIOTTO CHE ERA INTERVENUTO DOPO UNA CHIAMATA PER UNA SPARATORIA: IL 26ENNE ALLA GUIDA LO HA PRESO IN PIENO, L’AGENTE SI E' AGGRAPPATO AL COFANO CERCANDO DI NON CADERE IN CORSA, MA…

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TUTTA ST'ATTESA PER CONFERMARE QUANTO GIÀ TRAPELATO. L'UNICA NOVITÀ È TA-ROCCO IL VELINO SCRAVATTATO CHE INTRODUCE I GIORNALISTI COME NEI FILM SULLA CASA BIANCA. COSA NON SI FA PER ANDARE IN VIDEO (ANCHE L'INQUADRATURA STORTA) - RISTORANTI FINO ALLE 24, PALESTRE E PISCINE IN PURGATORIO PER UNA SETTIMANA, SMART WORKING INCENTIVATO NELLA P.A., POSSIBILI TURNI POMERIDIANI ALLE SUPERIORI, SINDACI CHE POSSONO CHIUDERE LE STRADE DELLO STRUSCIO ALLE 21 - SUL MES ENNESIMA GIRAVOLTA: PRIMA ''NON HO PREGIUDIZI'', ORA E' TORNATO UNO STIGMA

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