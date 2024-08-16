DONNA NUDA IN STRADA A MILANO
VIDEO-FLASH! - "IL CALDO DA' ALLA TESTA!"; SUI SOCIAL E' DIVENTATO VIRALE IL FILMATO DI UNA SVALVOLATA CHE, COMPLETAMENTE NUDA, SI GETTA IN MEZZO ALLA STRADA A MILANO - DUE CARABINIERI PROVANO A INTERVENIRE PER SPOSTARLA, MA LEI NON NE VUOLE SAPERE... E RIMANE A TERRA - NEL FRATTEMPO I VIGILI SONO COSTRETTI A DEVIARE IL TRAFFICO - I COMMENTI DEI TESTIMONI: "CHE BELLA MILANO D'AGOSTO!"-
MA CHE C’AZZECCA CINZIA MONTEVERDI CON LE BELLE ARTI? L’AMMINISTRATORE DELEGATO DEL “FATTO QUOTIDIANO” È STATO NOMINATO PRESIDENTE DELLA PRESTIGIOSA ACCADEMIA DI CARRARA: UNA DECISIONE CHE HA LASCIATO DI STUCCO IL MONDO CULTURALE DELLA CITTÀ TOSCANA, VISTO IL CURRICULUM DELLA MONTEVERDI: LAUREATA IN ECONOMIA POLITICA, ZERO ESPERIENZA NEL SETTORE – SARÀ UN CASO, MA I RAPPORTI TRA MARCO TRAVAGLIO E GIORGIA MELONI, NEGLI ULTIMI TEMPI, SONO OTTIMI: COME DAGO-DIXIT, SI SONO ATTOVAGLIATI A CENA ALL’INDOMANI DEL G7 DI BORGO EGNAZIA E, TRA UNA BATTUTA E L'ALTRA SU JOE BIDEN, MAGARI HANNO DISCUSSO ANCHE DI NOMINE...
FLASH! - RENZI E PAITA SBAGLIANO QUANDO ALZANO IL FUOCO CONTRO "L'INVADENZA" IN TANTE NOMINE APICALI DI SISTER ARIANNA MELONI - SBAGLIANO PERCHÉ NON C’È NOMINA CHE NON VENGA DECISA DALLA FIAMMA TRAGICA DI PALAZZO CHIGI, IL PREMIATO QUARTETTO DI COLLE OPPIO, FORMATO DA GIORGIA, ARIANNA, FAZZOLARI E SCURTI - UNA VOLTA CHE "I QUATTRO DELL’APOCALISSE" HANNO DECISO, IL “PORTAVOCE” PUBBLICO DELLA NOMINA È LA "DUCETTA"…
DAGOREPORT - FERRAGOSTO DI FUOCO PER LA DUCETTA: URSULA VON DER LEYEN HA RISPOSTO PICCHE ALLA SUA RICHIESTA DI UN COMMISSARIO CON DELEGHE ECONOMICHE DI PRIMO PIANO. E L’ITALIA È UNA DEI TRE PAESI DELL’UE CHE NON HA COMUNICATO IL NOME DEL COMMISSARIO PRESCELTO - L’EVITA PERON DELLA GARBATELLA PUÒ TERGIVERSARE FINO AL 31 AGOSTO MA GLI EUROBUROCRATI DI BRUXELLES FANNO SPALLUCCE, SONO ORMAI ABITUATI AL MELONISMO SENZA LIMITISMO E NON NASCONDONO LA VOGLIA DI RESA DEI CONTI NEI CONFRONTI DELL’UNICO PAESE TRA I 27 DELLA UE CHE SE NE FREGA DI RATIFICARE IL MES - L’EX “REGINA DELLA DESTRA EUROPEA”, UNA VOLTA CHE AVRÀ IN MANO UN PUGNO DI POLVERE, PER RIPICCA PROBABILMENTE LASCERÀ A ROMA QUEL DEMOCRISTIANONE DI FITTO TANTO CARO A URSULA (VEDI COME È RIUSCITO A CHIUDERE LA QUESTIONE BALNEARI FACENDO INCAZZARE TUTTO IL GOVERNO)
DAGOREPORT - STANNO SUCCEDENDO COSE STRANE IN CASA DI MAMMA RAI. MENTRE A VIALE MAZZINI DILAGA IL TUTTI CONTRO TUTTI IN ATTESA DELLA RESA DEI CONTI A SETTEMBRE, SI ASSISTE AL RITORNO IN CAMPO DELL’USIGRAI. SE IL SINDACATO DE SINISTRA DEI GIORNALISTI RAI SI ACCENDE (DA RAINEWS A VESPA-EGONU), SI È SPENTO UNIRAI, IL SINDACATO TARGATO MELONI - DALL’USIGRAI SUL PIEDE IN GUERRA (IL TG3 DI MARIO ORFEO È SOLO UNA PARODIA DEL NOTIZIARIO RISERVATO ALL’OPPOSIZIONE) ALL’INCAZZATURA DI ARIANNA E FAZZOLARI PER LO SHARE DEPRIMENTE DEL TG1 DI CHIOCCI E DEL RITORNO ALLA CATALESSI, FINITO IL TRAINO OLIMPICO, DEL TG2 DI PREZIOSI. CHE FARE? PENSA CHE TI RIPENSA: URGE UN GROSSO RIMANEGGIAMENTO DEI VERTICI DI TUTTI I TG, VIA DIRETTORI E VICE... - PARE CHE LA DUCETTA ABBIA MESSO UN PO’ DA PARTE L’AMICO CHIOCCI MENTRE SALE LO SCAMBIO DI WHATSAPP CON MARCO TRAVAGLIO (ALL’INDOMANI DEL G7 DI BORGO EGNAZIA SI SONO ATTOVAGLIATI A CENA IN UN RISTORANTE ROMANO)
DAGOREPORT – SI METTE MALE PER L’INTELLIGENCE OCCIDENTALE: IL "VAFFA" DEL MODERATO MOHAMMAD JAVAD ZARIF (L’UOMO DELL’ACCORDO SUL NUCLEARE) AL GOVERNO IRANIANO È IL SEGNALE CHE KHAMENEI NON VUOLE PIÙ TRATTARE PER EVITARE L'ESCALATION. L’ATTACCO A TEL AVIV POTREBBE ESSERE QUESTIONE DI ORE, IN CASO DI FALLIMENTO DEL NEGOZIATO SU GAZA – GLI USA MOBILITANO PORTAEREI E SOTTOMARINI, MA BIDEN DEVE STARE ATTENTO ALLA CINA: DUE GIORNI FA, IL MINISTRO DEGLI ESTERI DI PECHINO, WANG YI, HA FATTO PRESENTE CHE IL DRAGONE “SOSTIENE L’IRAN NELLA DIFESA DELLA SUA SOVRANITÀ”. TRADOTTO: SE IL PENTAGONO INTERVENISSE A SOSTEGNO DELLO STATO EBRAICO, POTREBBERO ESSERCI “CONSEGUENZE GRAVI” PER GLI STATI UNITI (INVADERE TAIWAN?)