PER FERMARE I MIGRANTI IN ARRIVO DALLA LIBIA, IL GOVERNO S'AGGRAPPA AL GENERALE HAFTAR - LA CIRENAICA È ORMAI UNA REALTÀ TOTALMENTE SGANCIATA DALLA TRIPOLITANIA. E DAL PORTO DI TOBRUK ARRIVANO MIGLIAIA DI MIGRANTI ILLEGALI - C'È UNA NUOVA ROTTA CHE FUNZIONA A PIENO RITMO: PAKISTANI E BENGALESI ARRIVANO IN AEREO FINO A DAMASCO E DA LÌ VOLANO FINO A BENGASI. ALL'AEROPORTO SI PAGA LA "TASSA" AGLI UOMINI DI HAFTAR, E SI OTTIENE UN REGOLARE VISTO DI ENTRATA. POI I MIGRANTI VENGONO SPOSTATI A TOBRUK E LÌ ASPETTANO IN LA PRIMA PARTENZA DI QUALCHE BARCONE PER L'ITALIA…