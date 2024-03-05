FLASH! - C'E' UN TOSTO RETROSCENA SULLA DESIGNAZIONE DI CARLO FUORTES AL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO. LA CANDIDATURA DELL’EX AD RAI È STATA FORTEMENTE VOLUTA DAL SINDACO DARIO NARDELLA, CON UN PROVVIDENZIALE INTERVENTO DI GIANNI LETTA, SBARAGLIANDO LE FORTI PRESSIONI PER RIMANERE ALLA GUIDA DEL MAGGIO FIORENTINO DELL’EX COMMISSARIO CUTAIA SU SANGIULIANO E SUL PRESIDENTE DELLA REGIONE GIANI - COSÌ, SU SETTE CONSIGLIERI, L’UNICO VOTO CONTRARIO ALLA DESIGNAZIONE DI FUORTES È ARRIVATO DA GENNARO GALDO PER CONTO DEL MINISTERO DELLA CULTURA…-