BEPPE GRILLO AL PEVERO DI PORTO CERVO
FLASH! GRILLO SPIAGGIATO AL PEVERO DI PORTO CERVO - L'ELEVATO DI TORNO "SVACCANZA" IN SARDEGNA MENTRE LA COCCA VIRGINIA RAGGI SPARA A PALLE INCATENATE SU CONTE (“IL MOVIMENTO NON PUÒ DIVENTARE UN TRAM PER GLI AMICI DEGLI AMICI”) - LA PREOCCUPAZIONE DI BEPPE MAO NON E' SOLO PER LE POLITICHE CHE RISCHIANO DI ESSERE UNA CAPORETTO PER IL M5S: IL 21 SETTEMBRE LA MOGLIE DI GRILLO E' CHIAMATA A DEPORRE SUL CASO CHE VEDE IL FIGLIO CIRO IMPUTATO, ASSIEME A 3 AMICI, DI STUPRO DI GRUPPO E VIOLENZA SESSUALE....-
VIDEO FLASH - ALTRO CHE PESCIAROLA! GIORGIA MELONI VIENE INTERVISTATA IN DIRETTA DA FOX NEWS E SGUAINA UN INGLESE PIU' CHE DIGNITOSO (MEJO DI QUELLO DI RENZI CHE IMPASTAVA A MODO SUO TRA UNO "SHISHHH" E UN "MISTRACTIO") - LA DUCETTA SI INCARTA SOLO IN UN PASSAGGIO: "WE NEED LEAD PEOPLE WHO WANT TO…LET THEM WORK WITHOUT A STATE WHICH IS TOO…PRESENT...NO, PRESENT NUN SE DICE..." - VIDEO!
E ORA COSA FARA’ FRATOIANNI? I VERDI DICONO SÌ ALL’ALLEANZA CON IL PD: “L’ALLEANZA CON IL M5S NON È PERCORRIBILE. IL PATTO CON PD E AZIONE È L’UNICA SOLUZIONE PER BATTERE LA DESTRA” ATTESA PER LA DECISIONE DI SINISTRA ALTERNATIVA - IN SERATA È PREVISTO UN NUOVO FACCIA A FACCIA DI LETTA CON BONELLI E FRATOIANNI...
DRAGHISMO A DESTRA – GIULIANO FERRARA, VOTANTE PD, LEGGE L’INTERVISTA DI CROSETTO AL “CORRIERE” (RECIPROCO RICONOSCIMENTO DI VALORI, NO RIFORME COSTITUZIONALI IN SOLITARIO, PREOCCUPAZIONE COMUNE PER LA CRISI D'AUTUNNO E PER LE SUE CONSEGUENZE) E SENTENZIA: “PER LETTA SAREBBE STATO MEGLIO POTER DIRE "O NOI O SALVINI", PIUTTOSTO CHE "O NOI O MELONI", DATO IL FILM GIÀ VISTO DEL WANNABE MINISTRO DELL'INTERNO E IL SUO FORTE GRADO DI SPERNACCHIAMENTO”
“IN CINA IL NAZIONALISMO SU TAIWAN EMERGE COME RISPOSTA ALLO SCONTENTO INTERNO” - IL POLITOLOGO CHARLES KUPCHAN: "IL COVID E I LOCKDOWN CHE IL REGIME HA IMPOSTO A MILIONI DI CITTADINI HANNO AVUTO UN CONTRACCOLPO ECONOMICO. LA CRESCITA È RALLENTATA, IL SISTEMA DELLE BANCHE HA MOSTRATO CREPE. SONO ELEMENTI CHE HANNO SOLLEVATO ANCHE ALL'INTERNO DEL PAESE DUBBI SULLA STABILITÀ FINANZIARIA CINESE INNESCANDO FENOMENI DI OPPOSIZIONE. E POI XI JINPING GOVERNA SU UNA PIATTAFORMA SOVRANISTA E SI STA BATTENDO PER OTTENERE UN NUOVO MANDATO”
L'AMMUCCHIATA DI CENTROSINISTRA NEL CAOS– CALENDA HA INCONTRATO DI NUOVO LETTA DOPO IL NO A FRATOIANNI - "IL PD ORA DEVE SCEGLIERE" – IL REDIVIVO ORFINI IRONIZZA SULL'INCONTINENZA SOCIAL DEL “CHURCHILL DEI PARIOLI”: “UN HACKER CHE MANDA IN DOWN TWITTER PER 3 GIORNI LO ABBIAMO? COSÌ MAGARI RIUSCIAMO A COMPLETARE LA COALIZIONE SENZA DRAMMI” – E IL VERDE BONELLI PUNGE CARLETTO: “NON VA TRATTATO COME UN BAMBINO CAPRICCIOSO, VA EDUCATO” – VIDEO