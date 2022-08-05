FLASH! GRILLO SPIAGGIATO AL PEVERO DI PORTO CERVO - L'ELEVATO DI TORNO "SVACCANZA" IN SARDEGNA MENTRE LA COCCA VIRGINIA RAGGI SPARA A PALLE INCATENATE SU CONTE (“IL MOVIMENTO NON PUÒ DIVENTARE UN TRAM PER GLI AMICI DEGLI AMICI”) - LA PREOCCUPAZIONE DI BEPPE MAO NON E' SOLO PER LE POLITICHE CHE RISCHIANO DI ESSERE UNA CAPORETTO PER IL M5S:  IL 21 SETTEMBRE LA MOGLIE DI GRILLO E' CHIAMATA A DEPORRE SUL CASO CHE VEDE IL FIGLIO CIRO IMPUTATO, ASSIEME A 3 AMICI, DI STUPRO DI GRUPPO E VIOLENZA SESSUALE....

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BEPPE GRILLO AL PEVERO DI PORTO CERVO BEPPE GRILLO AL PEVERO DI PORTO CERVO

 

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politica

“IN CINA IL NAZIONALISMO SU TAIWAN EMERGE COME RISPOSTA ALLO SCONTENTO INTERNO” - IL POLITOLOGO CHARLES KUPCHAN: "IL COVID E I LOCKDOWN CHE IL REGIME HA IMPOSTO A MILIONI DI CITTADINI HANNO AVUTO UN CONTRACCOLPO ECONOMICO. LA CRESCITA È RALLENTATA, IL SISTEMA DELLE BANCHE HA MOSTRATO CREPE. SONO ELEMENTI CHE HANNO SOLLEVATO ANCHE ALL'INTERNO DEL PAESE DUBBI SULLA STABILITÀ FINANZIARIA CINESE INNESCANDO FENOMENI DI OPPOSIZIONE. E POI XI JINPING GOVERNA SU UNA PIATTAFORMA SOVRANISTA E SI STA BATTENDO PER OTTENERE UN NUOVO MANDATO”