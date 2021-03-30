FLASH! “FIUMICINO E FREGNE INVASE DALLA FOLLA”, L’ERRORE DI REPUBBLICA SCATENA IL DELIRIO SUI SOCIAL – PURTROPPO ERA FREGENE E NON FREGNE (VIA @DAGOCAFONAL)-
RENZEXIT! CON ITALIA VIVA INCHIODATA AL 2% E IL BOMBARDAMENTO DI CRITICHE PER I VIAGGI IN ARABIA E IN BAHRAIN PER LA FORMULA 1, RENZI SI STA PREPARANDO A UNA VITA FUORI DALLA POLITICA SUL MODELLO BLAIR - SU INTERNET GIRA IL SOSPETTO CHE ABBIA GIÀ FATTO IL VACCINO MA LUI SPIEGA. LA SEDE FIORENTINA DELL'UNIVERSITA’ DI STANDFORD L'HA CHIAMATO QUALCHE SETTIMANA FA PER CHIEDERGLI SE VOLESSE ACCEDERE AL VACCINO PREVISTO PER I PROFESSORI A CONTRATTO E LUI HA DETTO NO - I RAPPORTI CON CARRAI
ELODIE BUM BUM! - DOPO AVER DATO DEL “PICCOLO UOMO” A SALVINI, NUOVA INTEMERATA CONTRO LA LEGA - “SIETE INDEGNI, NON DOVRESTE ESSERE IN PARLAMENTO” - E SULLA LEGGE ZAN E IL SENATORE PILLON CHE AVEVA CRITICATO SANREMO DEFINENDOLO “UN OSSESSIVO GAY PRIDE”: “QUESTA GENTE È OMOTRANSFOBICA” - QUALCHE SETTIMANA LA BEYONCÈ DEL QUARTACCIO AVEVA LEGNATO PURE IL VATICANO SULLE UNIONI OMOSESSUALI…