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ERDOGAN RIPAGA PUTIN CON LA SUA MONETA – AL VERTICE BILATERALE DI TEHERAN, IL “SULTANO” TURCO HA FATTO ASPETTARE “MAD VLAD” PER QUASI UN MINUTO, DA SOLO IN UNA STANZA – LE RIPRESE EFFETTUATE PRIMA DELL’INCONTRO MOSTRANO PUTIN CHE SI AGITA, MUOVE I PIEDI E LA BOCCA NERVOSO, PRIMA DELL’ARRIVO DEL PRESIDENTE TURCO. ERA L’ANSIA O LA MISTERIOSA MALATTIA DI CUI SI VOCIFERA DA MESI? FORSE ERA SOLO INCAZZATO PER ESSERE STATO OGGETTO DELLA PRESSIONE CHE DI SOLITO RISERVA LUI AGLI ALTRI LEADER…

A TERRACINA I POLITICI SI CORROMPONO CON UN PIATTO DI SPAGHETTI - NELL'INCHIESTA SUGLI AFFARI D’ORO LEGATI AL BUSINESS DELLE SPIAGGE FINISCE AI DOMICILIARI PER CORRUZIONE ANCHE LA SINDACA DI TERRACINA, ROBERTA TINTARI, RIPUDIATA DA FRATELLI D’ITALIA: È ACCUSATA DI AVER DISTRUTTO IL VERBALE DI UNA RIUNIONE DI GIUNTA DEDICATA AL TEMA DELL'ABUSIVISMO. NELLA SFILZA DI ACCUSE CI SONO ANCHE GARE PILOTATE E DOCUMENTI FALSIFICATI. INDAGATO ANCHE NICOLA PROCACCINI, L’EURODEPUTATO DI FRATELLI D'ITALIA ED EX PORTAVOCE DI MELONI