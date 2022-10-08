FLASH! – L’ESPLOSIONE DEL PONTE IN CRIMEA HA LA STESSA MATRICE DELL’ATTENTATO A DARYA DUGINA. SE QUELLO ERA STATO FATTO IN MANIERA AUTONOMA DAGLI UCRAINI, QUESTO IDEM CON PATATE - ESISTE UNA FRANGIA ULTRAS DEI SERVIZI SEGRETI DI KIEV CHE ORMAI AGISCE AUTONOMAMENTE, ESALTATA DALLE VITTORIE. È SEMPRE PIÙ DIFFICILE TENERLI BUONI E PER GLI AMERICANI È UNA BELLA GRANA: OGNI PASSO FALSO PUÒ SCATENARE L’APOCALISSE - A WASHINGTON HANNO LE PALLE PIENE DI ZELENSKY E COMPAGNIA, E STANNO TRACCHEGGIANDO SULL’INVIO DI ALTRI LANCIARAZZI HIMARS A KIEV – BISOGNA FAR ABBASSARE LA CRESTA ALL'EX COMICO IN VISTA DEL 20 NOVEMBRE. QUEL GIORNO C’È L’IMPORTANTISSIMO G20 DI BALI, DOVE “MAD VLAD” E “SLEEPY JOE” SI INCONTRERANNO, E UNA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE USA VUOLE APRIRE LA TRATTATIVA PER LA PACE PRIMA DI ALLORA (NON A CASO, BLINKEN È TORNATO A PARLARE DI NEGOZIATI DIPLOMATICI…)

-

Condividi questo articolo


 

Condividi questo articolo

politica

SALI E TABACCI – QUEL VECCHIO VOLPONE DEMOCRISTIANO DI BRUNO, DOPO AVER SFRUTTATO DI MAIO PER FARSI ELEGGERE (UNICO DEL PARTITO DI LUIGINO) LO ABBANDONA GIÀ AL SUO DESTINO. È PRONTO A ENTRARE NEL PD: “SE I DEM SI RICOSTRUISCONO, IO CI SONO. CON DI MAIO ERA UN CARTELLO ELETTORALE, ESPERIENZA ORMAI FINITA”. APPENA DUE MESI FA, QUASI IN LACRIME, DEFINIVA IL MINISTRO DEGLI ESTERI “IL PIÙ GIOVANE DEI MIEI FIGLI” – SE PASSASSE NEL PD, PER TABACCI SAREBBE L’UNDICESIMO CAMBIO DI CASACCA NELLA SUA LUNGHISSIMA STORIA POLITICA

DAGONEWS – COM’È ANDATO DAVVERO IL VERTICE DI ARCORE? GIORGIA MELONI È STATA MOLTO GENEROSA: CONCEDERÀ AI DUE ALLEATI LE PRESIDENZE DI CAMERA E SENATO. LA “DUCETTA” SI ACCOLLERÀ DUE MINISTRI TECNICI, E POI HA DECISO DI USARE LA STRATEGIA DEL DIVIDE ET IMPERA, INTIMANDO AL TRUCE E AL CAV: “QUESTO È IL VOSTRO PACCHETTO DI MINISTERI, SCEGLIETE VOI”. COSÌ SI SCANNERANNO TRA LORO, E I TEMPI SI ALLUNGHERANNO (ANCORA). COME SE NON CI FOSSE UNA GUERRA E L’EMERGENZA SOCIO-ECONOMICA PIÙ GRAVE DEGLI ULTIMI ANNI…

BEL COMPLEANNO DI MERDA, CARO VLAD! – PER I SUOI 70 ANNI, PUTIN HA RICEVUTO POCHI REGALI: SE SI ESCLUDONO I FUOCHI D’ARTIFICIO CHE GLI HANNO DONATO GLI UCRAINI SUL PONTE IN CRIMEA, HA RICEVUTO SOLTANTO DUE CADEAUX DAGLI STATI ESTERI DAI SUOI VASSALLI, I PRESIDENTI DI TAGIKISTAN E BIELORUSSIA. L’UNICO ALTRO LEADER A FARSI VIVO È STATO KIM JONG UN – PUTIN, OSSESSIONATO DALLA GIOVINEZZA, NON HA MAI AMATO IL PROPRIO COMPLEANNO, MA QUEST’ANNO DEVONO ESSERGLI MANCATI I FASTOSI REGALI DI UNA VOLTA…