FLASH! - IL PROGETTO DI LEGGE PER ALZARE IL TETTO DEL CONTANTE A 10MILA EURO È UNA PROVOCAZIONE, DEPOSITATO APPENA UN GIORNO FA, CHE PORTA LA FIRMA DEL LEGHISTA NO-EURO ALBERTO BAGNAI. LA MELONI, CHE FA ASSE CON SALVINI PER NON CADERE TRA LE BRACCIA DI FORZA ITALIA, HA FATTO UN ERRORE COLOSSALE PARLANDO DI 10MILA (VEDI I GIORNALI DI OGGI). COMUNQUE, LA DUCETTA È D’ACCORDO SULL’INNALZAMENTO DEL CONTANTE CHE ALLA FINE SARÀ DI 3MILA (OGGI LA SOGLIA È A 2.000 EURO E DAL PRIMO GENNAIO SCENDERÀ A 1.000)-