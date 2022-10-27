FLASH! - IL PROGETTO DI LEGGE PER ALZARE IL TETTO DEL CONTANTE A 10MILA EURO È UNA PROVOCAZIONE, DEPOSITATO APPENA UN GIORNO FA, CHE PORTA LA FIRMA DEL LEGHISTA NO-EURO ALBERTO BAGNAI. LA MELONI, CHE FA ASSE CON SALVINI PER NON CADERE TRA LE BRACCIA DI FORZA ITALIA, HA FATTO UN ERRORE COLOSSALE PARLANDO DI 10MILA (VEDI I GIORNALI DI OGGI). COMUNQUE, LA DUCETTA È D’ACCORDO SULL’INNALZAMENTO DEL CONTANTE CHE ALLA FINE SARÀ DI 3MILA (OGGI LA SOGLIA È A 2.000 EURO E DAL PRIMO GENNAIO SCENDERÀ A 1.000)

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UNA STORIELLA ITALIANA LA RESISTIBILE ASCESA DI LICIA RONZULLI – FOLGORATA SULLA VIA DI ARCORE NEL 2003, QUANDO SI RITROVÒ A FARE DA INFERMIERA A BERLUSCONI, HA CONQUISTATO PUNTI GRAZIE ALLE FONDAMENTALI MANSIONI DA ORGANIZZATRICE DELLE SERATE CON LE “PAPI GIRL” (“DAVO UNA MANO SE NON C’ERA LA SEGRETARIA”) – È DIVENTATA LA “PLENIPOTENZIARIA CON DIRITTO D’AGENDA E TELEFONO” (PAROLA DI FORZISTA) – DA EX CAPOSALA SOGNAVA IL MINISTERO DELLA SALUTE, ED È FINITA A GUIDARE LA TRUPPA DI SENATORI CHE SOGNA A OCCHI APERTI DI FAR CADERE L'ODIATA MELONI (SENTIMENTO PIÙ CHE RICAMBIATO)…