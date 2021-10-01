IACOBONI TWEET: "A MILANO IL M5S, CON LA CANDIDATA DEL FATTO QUOTIDIANO LAYLA PAVONE, È SOTTO IL 3% E NON ESISTERÀ IN CONSIGLIO COMUNALE. FUORI ANCHE I NO VAX DI PARAGONE. LASSA PUR CH'EL MOND EL DISA MA MILAN L'È ON GRAN MILAN"-
IACOBONI TWEET: "A MILANO IL M5S, CON LA CANDIDATA DEL FATTO QUOTIDIANO LAYLA PAVONE, È SOTTO IL 3% E NON ESISTERÀ IN CONSIGLIO COMUNALE. FUORI ANCHE I NO VAX DI PARAGONE. LASSA PUR CH'EL MOND EL DISA MA MILAN L'È ON GRAN MILAN"-
“A NOI È ANDATA MALUCCIO, A LORO MALISSIMO” - È PARTITO LO SCARICABARILE TRA SALVINI E MELONI, CHE SOLO TRE GIORNI FA SI ABBRACCIAVANO A SPINACETO E ORA SI TIRANO LE PIETRE - SE IL “CAPITONE” PIANGE PER IL CLAMOROSO TRACOLLO LEGHISTA, LA “DUCETTA” NON RIDE PER L’AVANZATA DELLE LISTE DI FRATELLI D’ITALIA: CON LA LEGA A TRAZIONE SOVRANISTA INDEBOLITA, C’È IL RISCHIO DI VEDERSI CONDANNATA ALL’OPPOSIZIONE PERENNE…
TUTTI AL CENTRO! - COME DAGO-ANTICIPATO, RENZI DOPO LE AMMINISTRATIVE VUOLE UNIRE LE TRUPPE DI ITALIA VIVA, FORZA ITALIA, TOTI, CALENDA, DEM EX RENZIANI PER UN GRANDE RASSEMBLEMENT CENTRISTA DI CENTO GRANDI ELETTORI IN VISTA DELLA PARTITA PER IL QUIRINALE: "L'AREA RIFORMISTA, DAI MODERATI CHE NON VOGLIONO SALVINI E MELONI, FINO AI DEMOCRATICI CHE NON VOGLIONO MORIRE GRILLINI, È FORTISSIMA...”
A ROMA SONO INIZIATE LE BARUFFE CHIOZZOTTE TRA GUALTIERI E CALENDA – IL CANDIDATO DEL CENTROSINISTRA: “MI ASPETTO CHE CALENDA MI SOSTENGA…” – LA REPLICA: “MI ASPETTO…" - "IO CREDO CHE AL NETTO DI ROMA SIA ARRIVATO IL MOMENTO PER IL PD DI FARE UNA SCELTA RIFORMISTA E ABBANDONARE I 5S AL LORO DESTINO. VALE ANCHE PER COLORO CHE SI RICHIAMANO AI VALORI DEI POPOLARI EUROPEI E CHE NON VOGLIONO MORIRE SOVRANISTI”