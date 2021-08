20 ago 2021 12:13

IL KABUL-LO DI VOLTURARA APPULA - “REPUBBLICA” FA NERO CONTE CHE CHIEDE UN “SERRATO DIALOGO” CON I TALEBANI SOSTENENDO CHE “IL NUOVO REGIME SI È DIMOSTRATO DISTENSIVO”: “FORSE AVRÀ PRESO PER BUONO IL TITOLO DI PRIMA PAGINA DEL "FATTO": ‘I TALEBANI FANNO I DEMOCRISTIANI’. OPPURE HA DETTO LA PRIMA COSA CHE GLI PASSAVA PER LA TESTA. O MAGARI LA PENSA COME IL GOVERNO CINESE, PER IL QUALE ‘I TALEBANI RISPONDERANNO AI DESIDERI DELLA POPOLAZIONE’. NON LO SAPPIAMO. NON È MAI STATO FACILE CAPIRE SE DIETRO LE SUE PAROLE CI SIA DAVVERO UN PENSIERO…”