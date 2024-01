“BENITO MUSSOLINI? LO STATISTA CHE GOVERNÒ L’ITALIA DAL 1922 AL 1943” – IL GENERALE VANNACCI, PARLANDO CON UN CRONISTA DI RAITRE, PARLA DEL DUCE NON COME DI UN “DITTATORE” MA COME “STATISTA”: UN DETTAGLIO CHE SVELA L’ANIMA PIU’ CHE MAL-DESTRA DEL MILITARE - GLI UOMINI VICINI A VANNACCI SONO AL LAVORO PER LA DISCESA IN CAMPO E UN NUOVO SOGGETTO POLITICO: “EUROPA SOVRANA E INDIPENDENTE” – DA TENENTE COLONNELLO IN PENSIONE, FABIO FILOMENI, AL NEOFASCISTA BRUNO SPATARA: ECCO CHI LUCIDA GLI STIVALI AL GENERALE… - VIDEO!

Estratto dell'articolo di Matteo Pucciarelli per "la Repubblica"

Chi era Benito Mussolini? «Lo statista che governò l’Italia dal 1922 al 1943». Parola di Roberto Vannacci, il generale scrittore con mezzo piede in politica la cui estrazione ideologica di destra era chiara a tutti; mancava giusto la certificazione doc, cioè il commento a mezza bocca che rivaluta il Duce. Non il mandante di omicidi politici, non il dittatore, non l’alleato di Hitler, non colui che lasciò l’Italia in macerie: lo “statista”. Dichiarazione fatta parlando con il cronista di Chesarà... su Rai 3.

Dopodiché il mondo al contrario di Vannacci da libro si è fatto comitato […] e da comitato si sta facendo partito […] Da pochi giorni c’è uno statuto, c’è un regolamento, c’è il tesseramento, c’è un presidente, un vice, un segretario, un tesoriere. È anche in corso la distribuzione di altri ruoli, con tanto di carta intestata. […] il presidente del comitato, il tenente colonnello in pensione Fabio Filomeni — sempre casualmente per una vita paracadutista e incursore con Vannacci proprio superiore — è anche promotore di una nuova forza politica, Europa sovrana e indipendente: «Libera dall’egemonia degli Usa, fuori dalla Nato e in pace con la Russia».

[…] Quando lo scorso agosto scoppia il caso editoriale Vannacci, a stretto giro (otto giorni dopo) Filomeni dà vita al sito del cosiddetto comitato culturale che si rifà al saggio del generale. […] il militare, che com’è noto però a parte presentare il libro un po’ dappertutto non poteva (e ancora non può) fare ufficialmente politica, vista la divisa ancora addosso.

Ci pensano però i colleghi di lunga data di Vannacci. E così arriva la struttura. Filomeni è presidente; l’ex campione paralimpico Norberto De Angelis (già in FdI) è il vice e coordinatore nazionale; il neofascista Bruno Spatara (già in Forza Nuova, poi Sovranità-Casapound e in Azione identitaria) segretario; la tesoreria è affidata a Gianluca Priolo, un altro ex incursore. […] Una tessera annuale da socio ordinario costa 30 euro, mentre per i minorenni è gratis.

Qual è il primo dovere di un “militante”? «Gli iscritti sono tenuti a conoscere i contenuti del libro del dottor Vannacci, poiché il Comitato si promette di promuoverne i principi e i valori in tutti gli ambiti della società». In attesa che i libri diventino due, e manca poco visto che a marzo esce il bis del generale, il gruppo sta promuovendo un soggetto politico […] Filomeni ci tiene a dire che in tutto questo, cioè il partito, Vannacci non c’entri nulla; nonostante la grande ed esibita amicizia […] Una forza «fermamente intenzionata a riallacciare relazioni politiche e commerciali con la Federazione Russa» richiama, anche qui casualmente, le idee della Lega di Matteo Salvini […]

