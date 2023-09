“LE CORRENTI EMIGRATORIE E IMMIGRATORIE SONO DESTINATE A GONFIARSI IN UN MODO IMPRESSIONANTE” – UN PROFETICO BETTINO CRAXI, IL 14 FEBBRAIO 1992, PARLÒ DELL’ONDATA MIGRATORIA CHE CI AVREBBE TRAVOLTO: “IN ASSENZA DI UN ACCELERATO PROCESSO DI SVILUPPO CHE ABBRACCI TUTTA LA RIVA SUD DEL MEDITERRANEO SARANNO DELLE TENDENZE INARRESTABILI E INCONTROLLABILI - LE POPOLAZIONI GIOVANISSIME VANNO VERSO LE LUCI DELLA CITTÀ SE NOI NON ACCENDEREMO UN MAGGIOR NUMERO DI LUCI IN QUEI PAESI..."

Luca Josi per Dagospia

BETTINO CRAXI E GIULIO ANDREOTTI MEME BY OSHO

Bettino Craxi il 14 febbraio 1992 è a Venezia. Dal dicembre del 1989 era stato nominato Rappresentante del Segretario Generale dell’ONU per i problemi del debito del terzo mondo. Accanto ha Gianni De Michelis: “Le popolazioni sono soggette a un tasso di incremento demografico che è ancora molto alto. Sono iniziate correnti emigratorie e immigratorie che in assenza di un accelerato processo di sviluppo che abbracci tutta la riva sud del Mediterraneo sono destinate a gonfiarsi in un modo impressionante.

gianni de michelis craxi

E saranno delle tendenze inarrestabili e incontrollabili. Paesi con popolazioni giovanissime i quali vanno naturalmente verso le luci della città se noi non accenderemo un maggior numero di luci in quei paesi. In realtà le grandi nazioni ricche del mondo non compiono o non sono ancora in condizione di compiere lo sforzo che viene considerato necessario per ridurre queste distanze. Le distanze sono assai grandi sono abissali ed è questa, ripeto, la questione sociale del nostro secolo”.

Tendenze inarrestabili e incontrollabili. Tre giorni dopo, il 17 febbraio, arrestarono Mario Chiesa e iniziò, formalmente, Mani Pulite e la seconda, terza, ennesima repubblica che ci ha accompagnati verso questi trent’anni di fulgida trasparenza, floridità e sicurezza fino a una promessa di sconfitta della povertà (per ora rimandata).

DE MICHELIS MEME BY OSHO

Per l’immigrazione, problema locale africano o giù di lì, c’era evidentemente tempo. Non è stato sicuramente un complotto, ma di certo quella rivoluzione italiana, come poi le rivoluzioni delle primavere arabe, hanno portato solo dei pesanti autunni. L’inverno sta arrivando: per l’Europa. E viene da Sud.

bettino craxi gianni de michelis 1 bettino craxi gianni de michelis gianni de michelis bettino craxi gianni de michelis 1