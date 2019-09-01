nicola zingaretti dario franceschini franceschini francesco d'uva luigi di maio davide casaleggio luigi di maio LUIGI DI MAIO STEFANO PATUANELLI franceschini zingaretti di maio
MA SIAMO AI GIOCHI OLIMPICI? NON CI SARANNO VICEPREMIER NEL NUOVO GOVERNO, MA CAPI DELEGAZIONE: QUESTO RUOLO SAREBBE RIVESTITO DA DI MAIO PER IL M5S E FRANCESCHINI PER IL PD… (PER LUIGINO SI PARLA ANCHE DELLA FARNESINA MENTRE PER "SU-DARIO" SI PROFILA UN RITORNO ALLA CULTURA)-
nicola zingaretti dario franceschini franceschini francesco d'uva luigi di maio davide casaleggio luigi di maio LUIGI DI MAIO STEFANO PATUANELLI franceschini zingaretti di maio
"OGGI MUORE IL MOVIMENTO DI GIANROBERTO CASALEGGIO" – IACOBONI RIPESCA L’INTERVISTA RILASCIATA DAL FONDATORE DEL M5S A GIANLUIGI NUZZI NEL 2013 – DOMANDA: SE GIORGIO NAPOLITANO CHIEDESSE AL MOVIMENTO 5 STELLE DI ENTRARE IN UN GOVERNO CON IL PD, LEI COSA FAREBBE? RISPOSTA: "L'HO GIÀ DETTO, USCIREI DAL MOVIMENTO" – VIDEO
PRENDI QUESTA MANO, ZINGA! - IL SEGRETARIO DEL PD: “SI È FATTO UN ALTRO PASSO AVANTI PER UN GOVERNO DI SVOLTA. RIDURRE LE TASSE, GREEN ECONOMY, RILANCIO DI SCUOLA, MODIFICA RADICALE DEI DECRETI SICUREZZA" (SICURO SICURO? E DI MAIO CHE DICE?)
DI MAIO IN PEGGIO – DOPO AVER TENTATO DI SABOTARE L’INTESA COL PD, LUIGINO INGOIA IL ROSPO DAVANTI AI RISULTATI DI ROUSSEAU: “È UN VOTO PLEBISCITARIO, L'80% HA VOTATO PER IL SI’ AL NUOVO GOVERNO, DOBBIAMO ESSERE ORGOGLIOSI. ABBIAMO INTRODOTTO UN METODO NUOVO. I NOSTRI 20 PUNTI SONO ENTRATI TUTTI NEL…
“COME AVREBBE DETTO SALVINI: PRIMA GLI ITALIANI” - RENZI HA RIPRESO LA SCENA, GONGOLA E PRENDE IN GIRO IL CAPITONE: “HA FATTO IL PIÙ CLAMOROSO DEGLI AUTOGOL, INSPIEGABILE E INCOMPRENSIBILE" (SENTI CHI PARLA!) – "L’UNICA ALTERNATIVA ERA UN GOVERNO ISTITUZIONALE E ORA CONTA SOLO L’INTERESSE DEGLI ITALIANI. E PRIMA GLI ITALIANI SIGNIFICA…”
IL GOVERNO DELLA SETA – LA CINA SEMBRA MOLTO BEN PREDISPOSTA VERSO IL GOVERNO GIALLOROSÉ. TE CREDO, M5S E PD FANNO A GARA A CHI È PIÙ FILO-PECHINO – IL PORTAVOCE DEL MINISTRO DEGLI ESTERI: “PRONTI PER CONTINUARE A PROMUOVERE UNA COOPERAZIONE PRAGMATICA” E AUSPICA UNO SVILUPPO DELLE RELAZIONI CON L’ITALIA (ANCORA? NON È BASTATA LA VIA DELLA SETA?) – INTANTO GLI AMERICANI FANNO GLI ACCORDI CON I POLACCHI PER IL 5G